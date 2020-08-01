События недели: «пленение» бойцов ЧВК в Минске, ГИБДД о движении в Казани и пожар в «Соболевских номерах»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ангелина Тарасова

На уходящей неделе президент Владимир Путин провел очередное совещание по эпидемиологической ситуации, на котором было подтверждено, что отечественная вакцина от COVID-19 будет запущена в производство уже в сентябре. Российских солдат удачи задержали в Минске — спецслужбы Белоруссии утверждают, что 33 гражданина РФ готовили теракт. Тем временем глава татарстанской Госавтоинспекции рассказал об ограничениях скорости и новых светофорах и перекрестках в Казани, а в Набережных Челнах возбуждены уголовные дела на чиновников местного и Тукаевского исполкомов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Российская вакцина от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное эпидемиологической ситуации в стране. Он заявил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но ситуация по-прежнему сложная и может качнуться в любую сторону. Глава государства отметил, что осенью и зимой нагрузка на сферу здравоохранения усилится, поскольку к COVID-19 добавятся грипп и ОРВИ.

Первая вакцина от коронавируса будет запущена в производство в сентябре, доложила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На сегодня наиболее перспективными выглядят два препарата — от НИЦ им. Гамалеи и от центра «Вектор». Готовится и традиционная вакцинация от гриппа, добавила Голикова.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал внеочередное совещание Совета безопасности страны. Фото president.gov.by

Бойцы ЧВК Вагнера в Минске

Ночью 29 июля белорусский ОМОН задержал 33 российских гражданина. По официальной информации из Минска, это бойцы ЧВК Вагнера, прибывшие в страну для «дестабилизации обстановки» перед президентскими выборами (пройдут 9 августа). Писатель Захар Прилепин узнал в нескольких из задержанных бойцов своего бывшего батальона добровольцев, воевавшего на Донбассе.

На задержанных было заведено уголовное дело о подготовке теракта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал внеочередное совещание Совета безопасности страны.

При этом многие, в том числе проект WarGonzo Семена Пегова, указали, что бойцы ЧВК из России часто использовали Минск в качестве транзитного пункта для переправки в страны Азии и Ближнего Востока. О задержании россиян уже высказались в Кремле и Совете Федерации. Так, сенатор от Татарстана Олег Морозов считает, что ситуация с задержанием 33 россиян может быть провокацией, направленной на разрушение отношений Москвы и Минска.



Глава ГИБДД Татарстана о схеме движения в Казани

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал на онлайн-конференции «Реального времени» о снижении смертности на дорогах республики, шуме от мотоциклов и о том, на каких трассах будет разрешено разгоняться до 110 км/ч.

Кроме того, главный гаишник Татарстана объяснил, какие работы ведутся в целях изменения схемы движения в центре Казани и для чего затеивался этот проект. Его главная цель, по словам Габдурахманова, в создании непрерывного транспортного потока от улицы Назарбаева до Кремля.



Эксперты считают, что на достройку дома уйдет более 400 млн рублей. Фото Васили Ширшовой

Завершение долгостроя в Казани обойдется в 400 млн рублей

Подрядчик приступил к работам на недостроенном объекте «Свея», расположенном на улице Достоевского в Казани. За годы простоя в незаконсервированном состоянии многострадальный долевой дом сильно поизносился. Первым делом рабочие взялись за демонтаж фасада и инженерных сетей. Все это придется монтировать заново.

Эксперты считают, что на достройку дома уйдет более 400 млн рублей. Компания «Бриз» планирует завершить работы в марте 2021 года.



Состояние рынка коммерческой недвижимости

Торговые центры Татарстана покинул каждый пятый арендатор. Некоторые точки просто закрылись, другие ушли в онлайн-торговлю. Эксперты ожидают небольшой рост трафика в августе, когда подойдет время подготовки детей к новому учебному году.

Владельцы офисных зданий также столкнулись с негативными последствиями. Большинство арендаторов, которые собирались расширяться, отказались от этой идеи, остальные также думают об оптимизации. В то же время продуктовые магазины и склады чувствуют себя неплохо. Последние не теряют своей актуальности благодаря буму электронной коммерции.



Владельцы офисных зданий также столкнулись с негативными последствиями. Большинство арендаторов, которые собирались расширяться, отказались от этой идеи. Фото Олега Тихонова

Строительство парка в «Салават купере» перенесено на следующий год

Возведение парка в казанском микрорайроне «Салават Купере» перенесено на более поздний срок. Скорее всего, оно начнется в следующем году. Проект общественного пространства победил в голосовании за первоочередные проекты по программе «Формирование комфортной городской среды» еще в конце 2019 года.

Однако проектировщики парка объявили, что проектная документация еще не готова. Из-за этого пришлось сдвинуть сроки общественного обсуждения, которое пройдет не раньше августа. Начинать работы можно только после того, как жители утвердят концепцию.



Чиновники челнинского и тукаевского исполкомов под следствием

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников исполкома. Дело касается махинаций, связанных с компанией «Азия Ломаж Компани», разместившей производство стеклоочистителя для машин в индустриальном парке «Челны». Пока подробности дела не раскрывают ни сторона обвинения, ни адвокаты бизнесмена Садриддина Аширматова.



На этой же неделе был арестован глава исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов. Он, вместе с депутатом райсовета, директором ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусаннифом Хановым, подозревается в мошенничестве и превышении полномочий на 1,5 млн рублей. Следствие утверждает, что чиновники заставили глав 16 сельских поселений принять у компании работы по благоустройству, которые на самом деле не проводились.



На этой же неделе был арестован глава исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов. Фото chelny-biz.ru

Пожар в «Соболевских номерах»

В начале недели в центре Казани загорелось одно из знаковых исторических зданий — доходный дом купца Соболева. В доме уже никто официально не проживал, тем не менее при пожаре спасли двух женщин.

При этом в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия пояснили, что охранного статуса здание не имеет, поскольку не признано объектом культурного наследия.

