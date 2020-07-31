Сенатор от Татарстана назвал алогичными обвинения в отношении задержанных в Минске «вагнеровцев»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сенатор от Татарстана Олег Морозов, входящий в комитет Совфеда по международным делам, прокомментировал задержание в Минске 33 россиян. Он заявил, что эта операция может быть направлена против Лукашенко.

«Обвинение, выдвинутое против них, выглядит абсолютно алогично и абсурдно», — заявил Морозов в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в Минске были задержаны 33 россиянина, которых белорусские силовики назвали бойцами ЧВК Вагнера. Всем задержанным инкриминируют подготовку теракта. При этом появилась информация, что военные следовали транзитом в Стамбул.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на освобождение этих бойцов.