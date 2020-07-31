Суд арестовал главу Тукаевского района

Тукаевский райсуд сегодня принял решение отравить главу района Ленара Авзалова под арест. Он помещен в СИЗО до 22 сентября.

Адвокатами чиновника выступали Алексей Сандалов и Сергей Евсеенко из Удмуртии, передает портал chelny-biz.ru.

Прокуратура не поддержала ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Из-за проблем со здоровьем пришлось вызвать скорую помощь. Однако прибывшие медики не стали госпитализировать Авзалова, оказав ему помощь на месте.

Свидетелями выступили главы сельских поселений, которых заставили подписать акты приемки работ по обрезке и побелке деревьев, которые не провела компания второго подозреваемого — Мусаннифа Ханова.

Напомним, что оба они задержаны по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Следствие оценивает ущерб от действия главы исполкома Тукаевского района и районного депутата, руководящего ООО «Тукай Тепло-Газ», в 1,5 млн рублей.