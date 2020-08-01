Ленар Габдурахманов: «Будет увеличиваться число камер. Сами приборы усовершенствуются»

Глава ГИБДД по РТ — о «бетонных ограждениях», скоростном режиме 110 км/час, шумных байкерах и умных камерах

Фото: Ринат Назметдинов

В ходе онлайн-конференции в редакции интернет-газеты «Реальное время» начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан полковник полиции Ленар Габдурахманов рассказал о том, как реконструкция трассы М-7 и ужесточение наказания для пьяниц за рулем привели к снижению аварийности на дорогах РТ, где и на каких дорогах продолжат практику установления скоростного режима в 110 км/ч и чем она чревата для остальных. Гость редакции также объяснил, каким должно стать движение в казанском центре и зачем понадобилось перекраивать устоявшуюся схему.

Аварийность на дорогах РТ снизилась, как и число погибших в ДТП

— Ленар Ринатович, расскажите о первых итогах аварийности на дорогах Татарстана в этом году на фоне ограничений. Зафиксировано ли снижение ДТП?

— За первое полугодие 2020 года на дорогах республики произошло 1 640 ДТП, 126 человек погибли, 2 018 получили ранение. Налицо — снижение всех основных показателей аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оно было достигнуто на фоне роста числа транспортных средств у населения — на 50 тысяч только в этом году. Надо не забывать, что 2020 год — заключительный год федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения, которая началась в далеком 2013 году. И сейчас, подводя итоги, мы уже можем говорить о том, что с тех пор аварийность на дорогах Татарстана серьезно снизилась. Число ДТП сократилось на 900 по отношению к 2013 году, количество погибших — на 340 человек, раненых — на 1 413. При этом население республики выросло на 76 тысяч человек, а количество транспорта за эти годы — на 473 тысячи. Но у нас еще есть понятие «стремления к нулевой смертности на дорогах к 2030 году». К этому и нужно стремиться. Снижению аварийности на дорогах способствовал целый комплекс мер, как инженерных, так и надзорных.



Если говорить об инженерных мероприятиях, то можно привести в пример Челнинскую трассу. Мы же все помним времена, когда это была дорога третьей категории, а сейчас ее существенно благоустроили. На улучшение ситуации на дорогах влияет и развитие пешеходной инфраструктуры, и организация освещения на пешеходных переходах. Такие инженерные мероприятия мы проводим совместно с Минтрансом РТ, с Волго-Вятским управлением автодорог. Тем более что федеральных автодорог у нас в Татарстане 1 070 км, республиканских — 13 тысяч км, местных дорог — еще 13 700 км. А у каждого из этих типов дорог есть свои балансодержатели и комплекс разработанных мер безопасности.

Были и остаются случаи, когда люди на машинах ездят без номеров или их скрывают как-то. Сейчас у нас эта ситуация более-менее улучшается — в том числе потому, что мотопатрули активно работают

Что касается надзорных мер, то с 2019 года, например, ужесточились наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, это дало свои результаты. Отдельной частью статьи наказания стало оставление места ДТП — в результате в три раза снизилось количество таких нарушений только за первые полгода 2020-го. Также в 2020 году выявлено 595 случаев повторного задержания водителей в состоянии алкогольного опьянения либо отказа от освидетельствования (по статье УК 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). В законе есть и понятие передачи прав управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения — предусмотрена за это такая же ответственность, как если бы сам водитель управлял в таком состоянии: штраф в 300 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет! А если после того, как ты передал свой автомобиль человеку в состоянии опьянения, произошло ДТП, то собственник автомобиля согласно гражданскому праву может разделить расходы по возмещению ущерба пострадавшей стороне.



Были и остаются случаи, когда люди на машинах ездят без номеров или их скрывают как-то. Сейчас у нас эта ситуация более-менее улучшается — в том числе потому, что мотопатрули активно работают в этом направлении, от мотоцикла же уехать почти невозможно. В результате нашими мотопатрулями выявлено более 70 фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, более 90 — без водительского удостоверения. Потому что, к сожалению, видеокамера фиксации все выявить не может. И в этом году у нас планируется закупка еще некоторого числа патрульных мотоциклов, ведется активное обучение сотрудников по усовершенствованию их навыков [езды на мотоцикле]. Количество мотопатрулей будет только увеличиваться.

Отдельная проблема по мотоциклам есть — шум, который они создают. Множество жалоб на это, вполне обоснованных. Но шум не только мотоциклы создают, а и автомобили.

— Но от мотоциклов шум многократно сильнее.

— Чтобы понять, «громко» едет мотоцикл или машина или нет, у нас есть специальные приборы, так называемые шумомеры. Исходя из их показаний, на то или иное средство составляется административный протокол. Есть, конечно, и соответствующие заводы-изготовители глушителей, но в основном некоторые владельцы сами специально убирают все лишнее, делая «прямотоки» — и получается очень громко. Это называется «изменение несущих конструкций транспортного средства», и если мы это фиксируем, то в течение недели водители этот «прямоток» должны устранить. Если не делают этого — регистрацию транспортного средства мы аннулируем. В отношении 16 мотоциклистов мы аннулировали регистрацию, остальные глушители исправили.

Если водитель просто едет со скоростью на 19 км/ч выше разрешенной, ему штраф не придет. Но если произойдет из-за этого ДТП — тогда водитель будет оштрафован еще и за нарушение ПДД

Почему в ГИБДД продолжат практику скоростного режима в 110 км/ч и чем она чревата

— На обновленной трассе М-7 больше года действует разрешенный скоростной режим 110 км/час. Эксперты считают, что увеличение разрешенной скорости не влияет на увеличение аварийности, а способствует снижению. Вы согласны с ними? Снизилась аварийность на М-7 в итоге?

— В 2020 году мы продолжили практику введения скоростного режима в 110 км/час на других участках М-7, так как на участке, где мы ввели его, — ДТП с пострадавшими зафиксировано не было. Но отмечу, мы же не сделали всю трассу М-7 — с разрешенным режимом в 110 км/час! Потому что мы совместно с балансодержателем дороги принимаем подобное решение только по тем участкам, которые безопасны или близки по своим характеристикам к магистралям: участок должен быть прямой, без разветвлений, без развязок на одном уровне и желательно без пешеходных переходов. Если дорога удовлетворяет условиям, то мы вводим режим ограничения в 110 км/час. Если бы мы это делали огульно и повально, последствия были бы ощутимы. В этом году, помимо одного участка М-7, такой режим мы ввели еще на трех участках. Происшествий с пострадавшими там тоже не было зафиксировано.

Что касается заявлений экспертов о том, что «увеличение разрешенной скорости не влияет на увеличение аварийности, а способствует снижению»… Есть данные, что более 65% погибших в ДТП — погибают вне населенных пунктов. Почему? Потому что на таких дорогах очень высокая тяжесть последствий ДТП. И она напрямую связана со скоростью. При опрокидывании автомобиля на скорости в 30 км/час — последствия будут не такими ощутимыми, как если бы вы перевернулись на скорости в 100 км в час. Не надо забывать и о том, что разрешенная скорость в 110 км/час для многих значит, что ее можно превысить и на 19 км/час. Там, где стоит ограничение в 60 км/час, считают водители, можно превысить до 79 км/час. Если водитель просто едет со скоростью на 19 км/ч выше разрешенной, ему штраф не придет. Но если произойдет из-за этого ДТП — тогда водитель будет оштрафован еще и за нарушение ПДД.

Допустимый порог превышения скорости: чем он ниже, тем лучше

— Другие эксперты полагают, что снижение разрешенного порога с 20 на 10 км/час [то есть при разрешенной скорости в 60 км/час можно превысить ее не на 20 км/час, как сейчас — а на 10 км/час] приводит к снижению аварийности. Вы согласны с этим?

— Мы частенько сравниваем себя с Европой. А в европейских странах максимально разрешенный порог превышения — 10 км/час, а кое-где нет даже такой «погрешности». И во многих европейских городах ограничения скорости в населенных пунктах — 50 км/час! Мое личное мнение: чем ниже скорость, тем ниже тяжесть последствий ДТП. Я считаю, что снижение разрешенного порога приведет к снижению тяжести последствий. Любые 10 км в городе — фатальны. Другое дело — где подобное вводить. Возможно, сделать так, чтобы в городах этот «допустимый порог» [превышения разрешенной скорости] не превышал 10, а вне населенных пунктов — оставить 20 км/час.

Мое личное мнение: чем ниже скорость, тем ниже тяжесть последствий ДТП. Я считаю, что снижение разрешенного порога приведет к снижению тяжести последствий. Любые 10 км в городе — фатальны

— Недавно вновь заговорили о том, что можно вернуть продажу легкого алкоголя на АЗС. Что думаете по этому поводу?

— Алкоголь употреблять в нашей стране можно. Это не значит, что употребляющие его — ненормальные. Но надо понимать, где это делать. Нельзя сказать, что чем больше точек продаж — тем больше вероятность, что водитель может выпить. Хотя, в принципе, если легкий алкоголь на АЗС начать продавать, соблазн может появиться…. С другой стороны, водитель и с собой может набрать алкогольных напитков и выпить в дороге, было бы желание. Пока, я считаю, все же хорошо, что не продается.

— Если говорить о проблеме освещения дорог и пешеходных переходов, сколько на карте Казани и РТ проблемных участков, как идет программа по освещению неосвещенных участков сегодня?

— Сегодня освещено более 20% федеральных дорог, то есть 256 км из 1070, и по этим дорогам программа продолжается. По региональным дорогам мы в этом году планируем осветить еще 94 километра. Мы знаем, что освещенность способствует безопасности движения, но, к сожалению, что касается региональных дорог — ситуация далека от совершенства: у нас же их более 13 тысяч километров! Сейчас мы плотно работаем над этой проблемы, стараемся освещать пешеходные переходы в ночные периоды. Есть программа, касающаяся и крупных населенных пунктов — Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска.

«Такая новая схема организации движения должна была родиться»

— Новую схему движения в центре Казани, представленную исполкомом, согласовывали с вами? Что вы о ней думаете?

— Мэрия эту схему с самого начала и до последнего, каждый ее шаг, продумывала вместе с нами. И у этой схемы было много вариантов. С 2013 года число транспортных средств на дорогах Казани сильно возросло. На 1000 человек сегодня — 450 машин, почти на каждого второго жителя приходится один транспорт фактически. Такая новая схема организации движения должна была родиться рано или поздно — заторовые ситуации никуда не деваются. Чтобы решить проблему, нужно было искать резервы. Новая схема была одобрена президентом РТ. Сейчас мы принялись с балансодержателями, подрядчиком, исполком за ее реализацию.

Сейчас мы видим реконструкцию пешеходного перехода на перекрестке Бутлерова и Пушкина, возле КФЭИ, где пока стоит временный светофор, но на выходных на этом перекрестке будет установлен постоянный светофор, там будет нормальный перекресток, а не те «островки», которые были раньше — узел был один из самых серьезных заторовых участков Казани.

С 2013 года число транспортных средств на дорогах Казани сильно возросло. На 1000 человек сегодня — 450 машин, почти на каждого второго жителя приходится один транспорт фактически

В августе — сентябре установим светофоры по улице Профсоюзной и изменим движение по ней. Профсоюзная улица станет главной по отношению к перпендикулярным (Чернышевской и проч). Это будет сделано в рамках подготовки к реализации главного проекта: обеспечению непрерывного потока от Эсперанто до Кремля, начиная с Назарбаева до Пушкина и площади Тысячелетия будет одностороннее движения.

Это первоначальная фаза. В следующем году мы займемся реорганизацией движения на площади Тысячелетия, там где потоки пересекаются сегодня с Правым Булаком. После реконструкции, когда мы будем съезжать со стороны Профсоюзной, потоки пересекаться уже не будут, и уйдет и эта спорная точка. Посмотрим, как изменится ситуация с заторами на первой стадии реализации проекта.

«Камеры видеофиксации в РТ работают не только на скорость»: их число будет увеличено

— Есть данные, что Татарстан занимает первое место по числу камер. Опередил, например, Москву. Но есть мнение, что система видеофиксации у нас выстроена неэффективно, не как в Москве.

— Камер в Татарстане не больше, чем в Москве. Есть же конкретные цифры: в Москве 2 960 камер, в Краснодарском — 1 500, в Московской области — 1 498, у нас — 1 023. И камеры видеофиксации в РТ работают не только на скорость! Есть камеры, работающие также на выезд на встречную, на перекрестках работают на запрещающий сигнал светафора, и по парковке в том числе сейчас камеры работают, как и по автобусной полосе. Сегодня существует огромный пласт видов правонарушений, которые камерами фиксируется.

— Как будет развиваться система тотального контроля?

— Будет увеличиваться число камер. Еще 230 камер покупаем в 2020 году, они способны измерять не только моментальную скорость автомобиля, но и его среднюю скорость. Более того, сами камеры усовершенствуются, сейчас приборы берут по четыре полосы, а не две, как раньше. Кто-то раньше ведь даже по крайней полосе превышал скорость, уверенный в том, что прибор видеофиксации его не заметит, а сейчас вариантов таких не будет. Появится, наконец, возможность разграничивать грузовые и легковые автомобили. Раньше нарушители-владельцы грузовиков часто уходили от ответственности, а в этом году мы уже их в три раза больше выявили.

Эффективнее, чем бетонные, ставить осевые металлические ограждения, как мы это делаем. Надо же думать не только о встречке, но и о том, чтобы не погиб тот, кто въедет в ограждение

Почему бетонные ограждения «как в Турции» — не панацея от ДТП на двухполосных дорогах

— Читатели спрашивают, почему мы не делаем бетонные преграды между полосами движения, как в Турции, это спасло бы тысячи жизней?

— Чем чревато бетонное ограждение? Если в бетон въехал — наверное, ты не выедешь на встречку, но удар будет жестким, и вероятность погибнуть окажется выше, чем если ты въедешь в металлическое ограждение, которое и аммортизацией обладает соответствующей, и справляется с задачей недопущения на встречку даже грузового транспорта. Эффективнее, чем бетонные, ставить осевые металлические ограждения, как мы это делаем. Надо же думать не только о встречке, но и о том, чтобы не погиб тот, кто въедет в ограждение.

— Сколько в Татарстане сегодня нерегулируемых пешеходных переходов сейчас?

— 6 620. Из них 118 переходов на разном уровне (надземные и подземные), остальные — наземные. Их, конечно, надо оснащать светофорами. Но самое эффективное — их превращать в регулируемые переходы. В 2019 году в регулируемые мы превратили 27 таких переходов, в этом году будет сделано 29 таких объектов. Мы также считаем эффективной и перспективной практику установки искусственных неровностей перед пешеходными переходами. Таким образом, у водителя формируется своеобразный рефлекс притормаживать [перед «зеброй»]. И увеличивать шанс для безопасного перехода дороги. К сожалению, многие пешеходы у нас не всегда смотрят на проезжую часть, а по ПДД обязаны убедиться, что им уступают и могут они пройти. А то наушник и капюшон надели и не смотрят, что происходит на дорогах — это тоже нарушение ПДД. Пешеходы и водители должны быть взаимно вежливыми.