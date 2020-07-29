Провалившийся бизнес-проект дал старт уголовному делу против сотрудников исполкома Набережных Челнов

Узбекский арендатор, задолжавший компании набережночелнинского земельного магната Алексея Миронова 15 миллионов, добился возбуждения уголовного дела в отношении чиновников

«Реальному времени» стало известно о возбуждении «многостатейного» уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников исполкома Набережных Челнов. Инициировала уголовное расследование местная прокуратура. О затяжном конфликте между ООО «Индустриальный парк «Челны» Алексея Миронова и его арендатором — принадлежащим узбекскому бизнесмену Жамоллиддинходже Машрапходжаеву ООО «Азия Ломаж Компани», о роли в этом конфликте бывшего замруководителя исполкома Челнов Дениса Щербы и нереализованном проекте производства стеклоомывающей жидкости для автомобилей на территории промпарка — в нашем материале.

Дело на девять статей



Как сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах, дело возбуждено по восьми статьям УК РФ: ч.1 ст. 35 — «Совершение преступления группой лиц…», ч. 7 ст. 159 — «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба в особо крупном размере», ч. 2 ст. 165 — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ч. 3 ст.179 — «Принуждение к совершению сделки…», ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 286 — «Превышение должностных полномочий», ч. 1 ст. 292 — «Служебный подлог» и ч. 11 ст.293 — «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба».

Начальник управления информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета Набережных Челнов Римма Мухаметзянова подтвердила «Реальному времени» информацию о возбуждении уголовного дела, однако не стала вдаваться в подробности:

— В связи с тем, что дело возбуждено недавно, мы не даем по этому поводу комментариев. Виновных определит суд.

Представляющий интересы директора ООО «Азия Ломаж Компани» Садриддина Аширматова челнинский адвокат Руслан Шайхутдинов сообщил «Реальному времени», что закон не позволяет ему комментировать дело своего доверителя. Он предложил передать Аширматову контактный телефон корреспондента с тем, чтобы «доверитель сам связался с редакцией, если сочтет нужным», но пока звонков от Аширматова не поступало. В случае, если он захочет лично представить свою точку зрения на конфликт, его комментарий будет опубликован.

Застарелый конфликт

Как выяснило «Реальное время», прокуратуре удалось инициировать уголовное дело лишь со второй попытки — в июне 2020 года по материалам проверки, направленным прокуратурой в Следком, был вынесен отказ. В его основе лежит конфликт, тянущийся с 2015 года, когда ООО «Азия Ломаж Компани» арендовало с правом последующего выкупа у Индустриального парка «Челны» производственные помещения площадью 2 857 кв. м под размещение производства стеклоомывающей жидкости для автомобилей.

Практически с этого же момента компания-арендатор и компания-арендодатель начали предъявлять взаимные претензии.

В ноябре 2016 года по иску ООО «Индустриальный парк «Челны» с ООО «Азия Ломаж Компани» было взыскано 7,8 млн рублей долга и 7,8 млн рублей неустойки. Фото chelny-invest.ru

Арендатор-неплательщик

По условиям договора, арендатор получил двухмесячные арендные каникулы на монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. Но ни по завершении работ, ни позднее арендодатель плату за предоставленные площади не получил. В ноябре 2016 года по иску ООО «Индустриальный парк «Челны» с ООО «Азия Ломаж Компани» было взыскано 7,8 млн рублей долга и 7,8 млн рублей неустойки, плюс расходы по оплате госпошлины.

А в декабре 2017 года в Арбитражный суд РТ поступило заявление гендиректора Индустриального парка «Челны» Анны Магеррамовой о признании должника — «Азия Ломаж Компани» — банкротом. Как говорится в определении Арбитражного суда РТ, доказательства, подтверждающие исполнение должником судебного акта, суду представлены не были. В 2019 году в отношении компании узбекского предпринимателя была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.

В сентябре 2019 года судом по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности директора ООО «Азия Ломаж Компани» Садриддина Аширматова и собственника фирмы Жамоллиддинходжи Машрапходжаева были приняты обеспечительные меры: Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан было запрещено совершать регистрационные действия, в том числе на совершение сделок по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц в отношении 100% доли в уставном капитале другой его компании — ООО «Азия Инвест Холдинг», а на его долю в уставном капитале ООО «Азия Инвест Холдинг» был наложен арест. Тяжба в Арбитражном суде продолжается.

В сентябре 2019 года судом по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности директора ООО «Азия Ломаж Компани» Садриддина Аширматова (на фото) и собственника фирмы Жамоллиддинходжи Машрапходжаева были приняты обеспечительные меры. Фото chelny-biz.ru

«Не те параметры»

Арендатор, со своей стороны, в июне 2016 года предъявил иск к арендодателю о признании недействительным договора аренды — на том основании, что арендуемое промышленное здание и его параметры (лимиты), касающиеся электрической мощности, газоснабжения, водоснабжения, канализации, нагрузки на полы и высоты помещения, не соответствуют параметрам, указанным в предварительном договоре аренды недвижимого имущества.

Однако Арбитражный суд Татарстана в этом иске ООО «Азия Ломаж Компани» отказал, и это решение пока устояло в вышестоящих судебных инстанциях (судебное дело продолжается).

Подряд для свойственника

Кроме того, серьезные обвинения директор ООО «Азия Ломаж Компани» выдвинул в адрес сотрудников исполкома Набережных Челнов. В частности, он поставил вопрос о законности выдачи разрешения на ввод арендованного им здания в эксплуатацию. Он обратился в прокуратуру на предмет проверки и привлечения к уголовной ответственности бывшего гендиректора (и до апреля 2016 года, по данным Спарк-Интерфакс, единственного собственника) ООО «Индустриальный парк «Челны», одного из крупнейших землевладельцев Татарстана Алексея Миронова.

А еще в декабре 2015 года прокурор Набережных Челнов подавал иск о понуждении исполкома города к тому, чтобы изменить основание увольнения замруководителя исполкома города Дениса Щербы — с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия», как указывалось в иске — «за совершение коррупционного правонарушения»на процессе по иску прокурора.

Еще в декабре 2015 года прокурор Набережных Челнов подавал иск о понуждении исполкома города к тому, чтобы изменить основание увольнения замруководителя исполкома города Дениса Щербы. Фото nabchelny.ru

В тексте судебного решения, вынесенного в пользу прокуратуры, в частности, говорится, что вызванный в судебное заседание в качестве третьего лица Аширматов, сообщил: в 2015 году «он прибыл в Российскую Федерацию для ведения бизнеса. В связи со строительством завода по выпуску бытовой химии, пакет документов для получения разрешения на строительство был передан его представителем в Исполнительный комитет г. Набережные Челны, где его заверили, что в 10-дневный срок указанный документ будет ему выдан, после чего он выехал в Республику Узбекистан. На его неоднократные звонки представитель Миронова пояснил, что решение вопроса о выдаче разрешения затягивается, в связи с чем просил его приехать... Он прибыл в г. Набережные Челны, обратился в Исполнительный комитет, где был направлен к Д.В. Щерба, который пояснил, что документы в отношении ООО «Азия Ломаж Компани» ему на подпись не заносили. При этом поинтересовался, есть ли у него генеральный подрядчик, пояснив, что услуги ООО, с которым он работает, являются дорогостоящими, и предложил ему другую компанию, написав на записке номер сотового телефона и фамилию Ш., после чего заверил, что на следующий день разрешение ему будет выдано. После получения разрешения на строительство, Аширматов позвонил по указанному Д.В. Щерба телефону, но Ш. отказал ему в сотрудничестве. После этого ему позвонил Д.В. Щерба и предложил поработать с Е.. Прибывший впоследствии на строящийся объект Е. высказал недовольство по поводу того, что строительство уже шло, однако С.К. Аширматов заверил его, что его компания будет строить еще другие объекты, на строительстве которых не исключено их совместное сотрудничество».

«Из материалов дела следует, — говорится в тексте судебного решения, — что до назначения на должность заместителя руководителя Исполнительного комитета Д.В. Щерба являлся учредителем и руководителем ООО «...», решением общего собрания... он был выведен из состава учредителей. Кроме того, директором указанного ООО является Б., свойственник Д.В. Щерба, который женат на родной сестре жены Б. (л. д. 50 отказного материала). В своих пояснениях Б. указал, что руководство ООО «...» осуществляет он, ключевые вопросы деятельности, согласовывая с Е., являющимся также учредителем данного ООО… Кроме того, свидетель пояснил, что он ранее рекомендовал Д.В. Щерба на должность заместителя руководителя Исполнительного комитета г. Набережные Челны».

Однако впоследствии, в июне 2016-го, Верховный суд РТ отменил решение Набережночелнинского городского суда, и трудовая книжка Дмитрия Щербы осталась незапятнанной. Высшая судебная инстанция сочла, что «вывод суда о навязывании С.К. Аширматову услуг подрядчиков также является преждевременным», а «то обстоятельство, что руководителями ООО «…» и ООО «…» являются знакомые Д.В. Щербы, не может быть признано достаточным доказательством наличия в его действиях личной заинтересованности».

Верховный суд РТ отменил решение Набережночелнинского городского суда, и трудовая книжка Дмитрия Щербы осталась незапятнанной. Фото Максима Платонова

Кто есть кто и кто сколько «стоит»

Остается добавить, что, по данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Азия Ломаж Компани», зарегистрированное в Набережных Челнах в феврале 2015 года с уставным капиталом в 12 млн рублей, не ведет хозяйственной деятельности. В отношении него открыты 12 исполнительных производств на сумму, превышающую 28,9 млн рублей. Среднесписочная численность работников — 1 человек.

Микропредприятие ООО «Индустриальный парк «Челны», зарегистрированное Алексеем Мироновым в марте 2014 года с «уставником» в 10 тыс. рублей и среднесписочной численностью работников 4 человека, завершило 2019 год с выручкой от продажи 17,94 млн рублей и чистой прибылью 3,46 млн. С апреля 2016 года предприятие принадлежало уже Александру Чучкалову, а Миронов покинул и должность гендиректора, уступив ее Анне Магеррамовой. С августа 2018 года предприятием руководит Аксана Муллагалиева.