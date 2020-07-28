«С нуля строить всегда проще»: как проходит воскрешение «свеевского» долгостроя на Достоевского

Что происходит сейчас с многострадальным домом на Достоевского, 57

Фото: Дарья Пинегина

В июне этого года на рынке жилой недвижимости Казани произошло эпохальное событие — «ожил» легендарный долгострой «Свея» на Достоевского, 57. Как удалось выяснить «Реальному времени», сейчас рабочие демонтируют фасад, окна и практически все инженерные системы, пришедшие в негодность за несколько лет простоя. Дольщики многострадального дома рады возобновлению работ, но недовольны тем, что не могут лично контролировать процесс. Чтобы получить больше информации и озвучить свои пожелания касательно стройки, им пришлось долго и упорно «выбивать» встречу с застройщиком, которая ранее постоянно переносилась из-за угрозы заражения коронавирусом. Подробности — в материале «Реального времени».

Демонтаж всего

За достройку дома по ул. Достоевскго, 57 в июне текущего года взялась компания «Бриз». Как отметил в беседе с «Реальным временем» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков, этого казанского застройщика можно назвать «специалистом по «свеевским» объектам, прекрасно знакомым с тем, как строил Рашид Аитов», поэтому власти не сомневаются в благополучном исходе дела.



— На сегодняшний день мы ведем работы по демонтажу инженерных систем, поскольку они пришли в негодность, в связи с большим сроком неконсервации объекта. Все подлежит замене. Разбираются фасад и ограждающие конструкции, — кратко описал происходящее на стройплощадке генеральный директор «Бриза» Андрей Беляков.

Если говорить подробнее, то огромная часть строительных конструкций дома на ул. Достоевского подлежит демонтажу. Это касается фасадной системы, окон, витражей, кровли и практически всех инженерных систем (водоснабжение, отопление, вентиляция, лифтовое оборудование). Помимо этого, как рассказал нашему изданию исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков, сейчас ведется обследование материалов стен — нужно понять, надо их класть заново или нет.

Сколько стоит дом достроить

В декабре 2019 года стало известно о том, что Татарстан совместно с «Дом.РФ» выделят на достройку проблемных домов в Казани 5,86 млрд рублей. Согласно заключенному договору, республиканское финансирование составит 2,86 млрд рублей, а оставшаяся часть будет взята у федерального фонда.



По оценке федеральных экспертов, стоимость работ, необходимых для завершения строительства дома по ул. Достоевского, составляет 427,8 млн рублей. Глава «Бриза» Андрей Беляков отказался комментировать любые «денежные» вопросы. Чуть больше ясности внес исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

— Эту цифру — в 427 млн рублей — предварительно дали оценщики из федерального фонда. Окончательная стоимость достройки будет определена после прохождения экспертизы проектно-сметной документации, которая сейчас дорабатывается. Цифры пока называть не буду — предлагаю дождаться результатов государственной экспертизы, — комментирует Новиков. — Отмечу, что в сметной стоимости значительную часть занимают именно демонтажные работы. Вообще, это большой минус для нас, поскольку с нуля строить всегда проще. Могу сказать, что этот объект один из самых сложных.

Ситуация в том числе осложняется проблемами, лежащими в юридической плоскости.

— Во-первых, имеется арест на объект, связанный с уголовным делом в отношении Рашида Аитова. Во-вторых, по Достоевского, 57 и иным объектам «Свея» не закрыт реестр требований кредиторов: фактически мы сейчас не знаем, сколько всего там дольщиков. В-третьих, у нас есть лица, которые признали право собственности на долю в этом объекте — офисные помещения. То есть фактически мы как Фонд не являемся собственником объекта — мы являемся собственником доли в этом объекте. Также есть ограничения на земельном участке. Но все это решается, все это исправимо, просто требует времени и скрупулезного подхода, — успокаивает исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков.

Эпопея завершится в следующем году?

Как сообщил «Реальному времени» генеральный директор «Бриза» Андрей Беляков, строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в первом квартале 2021 года. Как уточняет Иван Новиков, ориентироваться стоит на конец марта.



— Первый этап — строительно-монтажные работы и ввод дома в эксплуатацию. Касательно ввода, будем надеяться, что все получится без задержек, поскольку есть вопросы, связанные с благоустройством (если погода будет слишком снежная и плохая, возможен незначительный сдвиг этих сроков), — рассказал исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков.

Как сообщил «Реальному времени» генеральный директор «Бриза» Андрей Беляков, строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в первом квартале 2021 года. Фото Дарьи Пинегиной

За этим следует следующий этап — процесс передачи квартир.



— Республиканский Фонд стал застройщиком объекта — соответственно, все дольщики «Свея» по этому объекту стали дольщиками Фонда. Из этого следует, что мы должны будем оповестить людей, пригласить для подписания актов приемки-передачи квартир. Дольщики будут приходить, проверять качество, возможно, выставлять нам какие-то претензии. Результатом будет подписанный акт, на основании которого дольщики получат документ о праве собственности, — описал хронологию будущих событий собеседник «Реального времени».

Ожидания и пожелания дольщиков

По словам дольщика Сергея Соломахина, он и его «соседи по несчастью» рады возобновлению строительных работ на объекте и ожидают от застройщика соблюдения всех сроков и требований к качеству.

— Самое главное желание — чтобы все хорошо построили, чтобы у нас потом не было проблем. Для этого нужен контроль, в том числе с нашей стороны, — заявил «Реальному времени» Соломахин.



Чтобы следить за ходом работ и иметь достаточно информации о строительстве, собственники квартир долгое время добивались возобновления так называемых «объездов» — собраний на объекте с участием представителей застройщика, исполкома и самих дольщиков.

Дом на Достоевского — один из самых старых долгостроев Казани, с 18-летней историей. Фото Дарьи Пинегиной

— Раньше этого сделать не удавалось — мотивировали тем, что коронавирус, хотя в других домах «объезды» проходили. Но мы все-таки добились проведения встречи на этой неделе: будет небольшое собрание с застройщиком, где нам расскажут, что и как. Мы со своей стороны хотим высказать пожелание, чтобы у нас вокруг дома сделали ограждения, как в современных домах. Надеюсь, что собрания продолжатся, поскольку нам хотелось бы контролировать ход работ, — резюмирует Сергей Соломахин.

Напомним, дом на Достоевского — один из самых старых долгостроев Казани, с 18-летней историей. Его начали строить еще в 2002 году. Дом на 373 квартиры площадью 33,4 тыс. кв. метра начинало строить ООО «Фирма «Свей» Рашида Аитова, впоследствии эта компания обанкротилась.

