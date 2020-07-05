Башкирская неделя: запрет кальянов, задержание банды в Октябрьском и «татарский диалект башкирского языка»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе в Башкирии задержали участников банды, державшей в страхе предпринимателей Октябрьского. Власти республики предложили строить стадион в Уфе по принципу «шведского стола» и запретили кальяны. Столица РБ получила статус города трудовой доблести, прокуратура и Следком разошлись в оценке действий руководства РКБ после вспышки COVID-19, а «Рубин» и «Уфа» так и не смогли забить друг другу ни одного мяча. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Уфа трудовой доблести

Уфа и еще 19 городов России получили новый статус — «Город трудовой доблести».

Соответствующий указ 2 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Это звание отмечает трудовые подвиги населения городов во время Великой Отечественной войны.



Во время голосования по поправкам в Конституцию гражданам предлагали проголосовать и по вопросу присвоения звания тому или иному городу. В Башкирии присвоение его столице республики поддержали более 1,2 млн жителей.

Глава РБ Радий Хабиров признался, что он «очень счастлив».

Задержание банды в Октябрьском

Республиканские управления МВД и ФСБ провели операцию по задержанию набиравшей силу криминальной группы.

Бандиты пытались захватить власть в Октябрьском и уже стали «крышевать» нескольких бизнесменов.

Как рассказывают в полиции, лидером банды был 27-летний гражданин Украины. Он приехал в город после ареста местного «смотрящего» и стал пробиваться наверх криминальной пирамиды. В банде состояли еще как минимум пять человек из Уфы и Октябрского, которые также были задержаны.

Сейчас все шестеро находятся под арестом, им вменяется в вину вымогательство.



«Ничейное» «Зеленое дерби»

ФК «Уфа» на домашнем поле встретился с казанским «Рубином», но искрометного футбола не получилось: футболисты так и не смогли забить друг другу ни одного мяча.

Фото rubin-kazan.ru

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп.



Статистики подсчитали, что игроки «Уфы» не забивали с игры уже более 600 минут в матчах РПЛ.



Миллиардер и башкирские власти 90-х

Миллиардер Игорь Рыбаков рассказал, как взаимодействовал с властями в 90-е годы. Тогда предприниматель приобрел предприятие в Учалах.

«Федеральные власти, налоговые органы, проверки набрасывались на завод, будто пираньи. Поэтому заводчане очень боялись, главного бухгалтера по «уголовке» отправили на 3 года в колонию», — вспомнил сооснователь компании «Технониколь».



Новое в деле «башкирской Бонни»

С момента задержания беглой кассирши банка из Салавата Луизы Хайруллиной в Казани прошел год.

МВД и защита обвиняемой подробности дела не раскрывают. При этом судебный процесс может стартовать до конца лета. Сейчас обвиняемые и защитники знакомятся с материалами дела.

Фото my.mail.ru

Адвокат Алла Воропаева опровергла предположение, что ход уголовного дела затягивается.



«Татарский диалект башкирского языка»

Автор программы «Говорим по-татарски», выходящей на «Эхе Москвы», Лилиана Сафина рассказала о своем отношении к спорам вокруг «Башкирского диктанта».

Она предложила считать «северо-западный диалект» татарским диалектом башкирского языка.

Также Сафина высказала мнение, что орфография татарского языка проигрывает башкирскому. Лингвист аргументировала свое мнение тем, что написание слов в башкирском больше коррелирует с их произношением.



Хабиров запретил кальяны

Глава РБ Радий Хабиров подписал республиканский закон, который запрещает курение табака и кальяна в общественных местах.

В том числе — в парках, на набережных и в местах проведения массовых мероприятий на открытом воздухе.



Стадион как «шведский стол»

Мэр Уфы Ульфат Мустафин предложил построить в башкирской столице один стадион для нескольких видов спорта.

На Международном форуме урбанистики он заявил, что спортивный объект должен, как «шведский стол», подходить сразу под большое количество дисциплин.

Фото bashinform.ru

Градоначальник уже знает несколько площадок в Уфе, где мог бы разместиться такой объект.



Виновато или нет руководство РКБ?

Следком не нашел признаков халатности в действиях руководства РКБ имени Куватова, где случилась вспышка коронавирусной инфекции.

В то же время прокуратура нарушения в больнице обнаружила: к таковым отнесены несоблюдение санэпидтребований, перебои в обеспечении средствами защиты и др.

Напомним, что на тот момент главврачом РКБ была Эльза Сыртланова, которая позже уволилась. Через некоторое время она получила госнаграду в числе еще 20 медиков.



Отставка мэра Белорецка, онкоцентр в бывшем ТЦ и проект геопарка Торатау

1 июля сложил с себя полномочия мэр Белорецка Сергей Поляков.

Его кресло временно занял начальник отдела благоустройства администрации города Кирилл Егупов. Горсовет Белорецка возглавил Данис Яганшин.

Фото bashinform.ru

Онкоцентр Уфы может разместиться в здании бывшего торгового центра «Европа».

Проект оценивается в 5 млрд рублей. В эту стоимость войдут и покупка здания, и его реконструкция под медицинские цели.

На форуме урбанистки в Уфе представили проект геопарка «Торатау».

«Это уникальный проект, который обладает огромным потенциалом», — пояснил Радий Хабиров.