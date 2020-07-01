В Башкирии запретили курение кальянов

В Башкирии запретили курение табака и кальянов в общественных местах. Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров.



Согласно документу, курение табака и кальяна теперь запрещено на территориях парков, скверов, площадей и набережных, а также в границах территорий рекреационного назначения, используемых для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Также курить кальян нельзя в местах проведения публичных мероприятий на открытом воздухе, на остановках общественного транспорта, в подземных и надземных пешеходных переходах, в подземных парковках и гаражах.

За первое нарушение можно отделаться предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей. За повторное нарушение придется заплатить 1 тыс. рублей, пишет портал News102.



Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования, то есть с 10 июля.