Промышленник Игорь Рыбаков рассказал о противостоянии с властью Башкирии в 90-е годы

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Предприниматель, промышленник Игорь Рыбаков рассказал о своем опыте взаимодействия с властью в 90-е годы, когда он купил завод в городе Учалы. По словам Рыбакова, тогда власть давила на бизнес и под видом социальной помощи предприятия оказывались на грани закрытия.

«Федеральные власти, налоговые органы, проверки набрасывались на завод, будто пираньи. Поэтому заводчане очень боялись, главного бухгалтера по «уголовке» отправили на три года в колонию», — вспоминает Рыбаков.

Рыбаков вспоминает, как превратил работу с властями в «опасную игру», и сравнивает ее с ушу. Например, при требовании выделить деньги на тренажеры для спортивного комплекса он предложил построить тренажерный зал строительному отделу завода, что уменьшило смету в 10 раз.



При этом на предприятие продолжали приходить контрольные службы. Однажды пришлось отвести от завода обвинения в сбросе загрязненных вод в реку.

«Все решаемо. Но надо знать эти кейсы. И конечно, следить за своей техникой, чтобы резервуары не подтекали. Три-четыре раза были такие взаимодействия, но потом власти попривыкли. [...] Автократы хорошо понимают, что люди, которые умеют не соглашаться, но при этом аргументируют позицию, опираясь на коалицию и другие возможности, становятся сильными игроками. Что ждет людей, которые всегда говорят «да»? Ничего их не ждет. Все, что им выделят, да, все, чего хотят, у них никогда не будет», — подытожил Рыбаков.

Ранее совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков решил передать школе №56 в Магнитогорске $1 миллион. Деньги перечислены на создание целевого капитала, и потратить их можно будет только на три направления.

