«Уфа» не может забить в РПЛ с игры уже более 600 минут

«Уфа» не забивает в РПЛ с игры уже на протяжении 621 минуты. Матч с «Рубином», который закончился нулевой ничьей, продлил серию уфимцев.

В нынешнем году команда Вадима Евсеева еще не забивала с игрового момента. После зимней паузы «Уфа» провела 6 матчей, в которых смогла отличиться лишь в игре с «Тамбовом» (2:1). Но тогда уфимцы организовали свои голы со стандартных положений — Фомин забил с пенальти, Гиоргобиани отличился после розыгрыша углового.

В последний раз с игры «Уфа» забила в ворота «Ахмата». На 9-й минуте выездного матча точным ударом с линии штрафной отметился Азер Алиев. С тех пор уфимский коллектив не забивал с игры в РПЛ.

По итогам встречи с «Рубином» в активе «Уфы» стало 32 очка, и команда Вадима Евсеева сравнялась с московским «Спартаком», поднявшись на седьмую строчку турнирной таблицы.