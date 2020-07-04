В Башкирии спецназ задержал группировку, «крышевавшую» бизнесменов Октябрьского

Башкортостанское управление МВД сообщило о задержании членов криминальной группы, крышевавших бизнесменов города Октябрьский. Операцию совместно проводили полицейские и сотрудники ФСБ.

В итоге задержан лидер банды — 27-летний гражданин Украины и пятеро его подчиненных из Уфы и Октябрьского, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Как сообщают в полиции, в 2019 году был задержан и осужден «смотрящий» Октябрьского. После этого лидер банды прибыл в город, чтобы «занять доминирующее положение в определенных кругах Туймазинского района и г. Октябрьского», говорится в сообщении.

По информации МВД, члены группы требовали с нескольких предпринимателей выплачивать им до 50% от выручки, угрожая расправой. Не подчинившимся поджигали машины, постройки.

Сейчас все задержанные уже арестованы. Главным следственным управлением МВД по РБ возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ о вымогательствах, сопряженных с угрозами применения насилия или уничтожения имущества, совершенных организованной группой.