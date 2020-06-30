Мэр Уфы предложил построить в столице Башкирии необычный стадион

Мэр Уфы Ульфат Мустафин выступил на Международном форуме урбанистики с предложением построить в столице Башкортостана стадион в формате «шведского стола».

Градоначальник считает, что новое здание должно быть универсальным, с максимально широким набором доступных дисциплин.

Для комплексного сооружения в городе есть несколько удобных площадок, где можно построить данный объект. Все они уже осмотрены для принятия окончательного решения.

Также мэрия сообщила, что самыми популярными видами спорта в Уфе являются футбол, хоккей и волейбол. По каждому из этих видов в Башкортостане есть профессиональный клуб, выступающий в высшем дивизионе.

Напомним, ранее стало известно о строительстве крытого футбольного манежа за 577 миллионов рублей.