Активисты «Казаньоргсинтеза» развозят бесплатные продуктовые наборы ветеранам предприятия

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Профсоюзная организация ПАО «Казаньоргсинтез» организовала бесплатную доставку продуктовых наборов ветеранам, состоящим в профсоюзе, которые во время пандемии остались одни. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации они находятся на самоизоляции и делать покупки в магазинах становится рискованно.

Продуктовый набор первой необходимости волонтеров «Казаньоргсинтеза» состоит из крупы, макарон, консервов, овощей, подсолнечного масла, сахара, чая, печенья и многого другого. Доставку продуктов активисты осуществляют в масках, а руки обрабатывают препаратами для дезинфекции.

Планируется, что продуктовые наборы получат 90 пожилых заводчан, которые состоят на учете Совета ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез». Пенсионеров активисты посещают по предварительному согласию, при себе у них находятся заводские пропуска.

Напомним, что в условиях пандемии коронавируса проходные «Казаньоргсинтеза» оборудовали тепловизорами для измерения температуры тела у работников предприятия.

