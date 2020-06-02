«Казаньоргсинтез» оказал поддержку семьям работников с детьми-инвалидами

Фото: Владимир Туник

Дополнительную материальную поддержку оказал ПАО «Казаньоргсинтез» своим работникам, которые воспитывают детей-инвалидов. Ко Дню защиты детей средства направили на 85 ребят с ограниченными возможностями. Предприятие помогает семьям с детьми на регулярной основе, данная поддержка отражена в расширенном социальном пакете сотрудников и коллективном договоре.



Так, «Казаньоргсинтезом» предусмотрены разные виды социальных выплат: материальная поддержка по случаю рождения ребенка в семье работника, единовременная выплата многодетным семьям работников предприятия к 1 сентября, денежная выплата одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида.



Дополнительным бонусом идут организация предприятием праздничных программ и вручение подарков ко Дню защиты детей или Новому году.

Ранее «Реальное время» сообщало о масштабном экологическом проекте «Казаньоргсинтеза» — подарке для всех горожан — восстановленном лесопарке «Лебяжье», который в минувшую пятницу посетил президент Татарстана.

