«Казаньоргсинтез» оказал поддержку движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Фото: Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» поддержало волонтеров из Республиканского

общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Участники объединения помогают татарстанцам в условиях пандемии коронавируса.

Руководство предприятия безвозмездно выделило в ДК Химиков несколько помещений общей площадью около 100 кв. метров для организации работы Штаба социальной поддержки, координирующего деятельность движения. На площадке появится кол-центр, 25 операторов которого будут собирать информацию о том, в какой помощи нуждаются граждане. Здесь же будут обучать начинающих волонтеров.

— Сейчас как никогда необходима слаженная работа волонтеров для оказания помощи людям на самоизоляции, — отметил координатор волонтерского штаба, директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин. — Новое помещение позволит нам запустить горячую линию для оперативной отработки запросов на помощь. Большая площадь помещений позволила нам обустроить штаб так, чтобы работать в нем было максимально комфортно.

Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» создано по инициативе президента Татарстана. Более 60 тысяч руководителей промышленных предприятий, бизнесменов, спортсменов, общественников и рядовых граждан объединены общей целью — поддержать жителей республики в этот непростой период.

Ранее сообщалось, что «Казаньоргсинтез» поздравил трудовые династии в международный День семьи.