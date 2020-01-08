Дети работников ПАО «Казаньоргсинтез» посетили новогоднее представление в КРК «Пирамида»

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в КРК «Пирамида» состоялось новогоднее представление для детей работников ПАО «Казаньоргсинтез» в возрасте 4-5 лет. В фойе комплекса малышей и родителей встречали герои мультфильмов Disney. Они могли сфотографироваться с Русалочкой, Красавицей и Чудовищем на фоне красочной фотозоны, принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодней маски и открытки. До начала мероприятия самые маленькие зрители увидели научное шоу с использованием азота, а в обмен на билет получили подарки. Самое главное событие их ожидало в концертном зале — там дети и родители окунулись в сказку про Алладина и джина.

ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно приобретает детские билеты на городские новогодние представления для членов семей работников. В этом году руководство предприятия совместно с АО «ТАИФ» организовало праздник для детей в возрасте 4-5 лет, для которых пока вход на городские елки ограничен возрастным цензом. Представление в «Пирамиде» посетило около 800 малышей работников ПАО «Казаньоргсинтез». Также в этом году предприятие подарило билеты на новогоднюю елку 82 детям-инвалидам работников. Планируется, что подобная акция станет ежегодной.



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