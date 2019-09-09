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После реконструкции открылся бассейн «Оргсинтез»

09:55, 09.09.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
После реконструкции открылся бассейн «Оргсинтез»

В обновленном после серьезного ремонта бассейне «Оргсинтез» стартовали первые тренировки спортсменов. В этом году ремонт коснулся плавательных чаш бассейна. В большой чаше полностью заменены потолочные и стеновые покрытия. Бассейн получил современную систему освещения с тремя основными режимами: тренировочным, игровым и максимально ярким для ТВ-трансляций в HD-качестве. Также есть и аварийный режим от резервных источников питания.

В бассейне полностью обновлены системы вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха. Новые системы позволяют поддерживать определенный уровень влажности в помещениях. Заменен водовод, питающий бассейн, а также бак подготовки воды на 50 кубических метров. Обновлена система фильтрации малых ванн. Установлены новые теплообменики с электронным управлением, отвечающие за систему отопления, горячего водоснабжения и подогрев воды в плавательных чашах.

Установлены новые аварийные системы и системы связи: пожарная сигнализация, система звукового оповещения, система контроля удаленного доступа и видеонаблюдения. Отремонтирован цокольный этаж: комнаты персонала, прачечные, комнаты приема пищи.

Справка

«Оргсинтез» — это первый крытый бассейн в Казани. Он был построен в 1973 году на средства Казанского завода органического синтеза. На протяжении сорока лет оставался единственным 50-метровым бассейном столицы Татарстана и основной базой для тренировок татарстанских спортсменов. С момента основания до настоящего времени финансируется ПАО «Казаньоргсинтез».

СпортВодные виды спортаПромышленностьНефтехимия Татарстан
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