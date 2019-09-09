После реконструкции открылся бассейн «Оргсинтез»

В обновленном после серьезного ремонта бассейне «Оргсинтез» стартовали первые тренировки спортсменов. В этом году ремонт коснулся плавательных чаш бассейна. В большой чаше полностью заменены потолочные и стеновые покрытия. Бассейн получил современную систему освещения с тремя основными режимами: тренировочным, игровым и максимально ярким для ТВ-трансляций в HD-качестве. Также есть и аварийный режим от резервных источников питания.

В бассейне полностью обновлены системы вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха. Новые системы позволяют поддерживать определенный уровень влажности в помещениях. Заменен водовод, питающий бассейн, а также бак подготовки воды на 50 кубических метров. Обновлена система фильтрации малых ванн. Установлены новые теплообменики с электронным управлением, отвечающие за систему отопления, горячего водоснабжения и подогрев воды в плавательных чашах.

Установлены новые аварийные системы и системы связи: пожарная сигнализация, система звукового оповещения, система контроля удаленного доступа и видеонаблюдения. Отремонтирован цокольный этаж: комнаты персонала, прачечные, комнаты приема пищи.