Сергей Миронов отметил вклад «Казаньоргсинтеза» в развитие Кировского и Московского районов

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о сотрудничестве с промышленными предприятиями, базирующимися на территории района.

— Я бы отметил «Казаньоргсинтез» — самое крупное социально ответственное предприятие, которое является работодателем для большого количества жителей Кировского и Московского районов. Новогодняя елка в «Сосновой роще» полностью ложится на плечи ГК ТАИФ. В этом году Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ», и Фарид Минигулов, руководитель «Оргсинтеза», присутствовали на елке. Это говорит о личной вовлеченности в проекты. Елка заняла первое место в конкурсе совета муниципальных образований как самое благоустроенное место с интересной новогодней программой, — отметил Сергей Миронов.

Он также упомянул вклад «Казаньоргсинтеза» в развитие сети Лебяжьих озер:

— «Казаньоргсинтез» подарил не только жителям Кировского и Московского районов, но и всему городу восстановление системы озер. Этим занималось большое количество профессионалов: Наталия Фишман-Бекмамбетова, «Татмелиорация», архитекторы, дизайнеры. В этом году там появились дополнительные экотропы, освещение. К весне откроются дополнительные спортивные площадки, пункт проката инвентаря, обустроенная пляжная зона. Место шикарное, и в него «Казаньоргсинтез», по-моему, вложил более 250 млн рублей.

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