Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сергей Миронов отметил вклад «Казаньоргсинтеза» в развитие Кировского и Московского районов

17:09, 07.02.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Сергей Миронов отметил вклад «Казаньоргсинтеза» в развитие Кировского и Московского районов

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о сотрудничестве с промышленными предприятиями, базирующимися на территории района.

— Я бы отметил «Казаньоргсинтез» — самое крупное социально ответственное предприятие, которое является работодателем для большого количества жителей Кировского и Московского районов. Новогодняя елка в «Сосновой роще» полностью ложится на плечи ГК ТАИФ. В этом году Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ», и Фарид Минигулов, руководитель «Оргсинтеза», присутствовали на елке. Это говорит о личной вовлеченности в проекты. Елка заняла первое место в конкурсе совета муниципальных образований как самое благоустроенное место с интересной новогодней программой, — отметил Сергей Миронов.

Он также упомянул вклад «Казаньоргсинтеза» в развитие сети Лебяжьих озер:

— «Казаньоргсинтез» подарил не только жителям Кировского и Московского районов, но и всему городу восстановление системы озер. Этим занималось большое количество профессионалов: Наталия Фишман-Бекмамбетова, «Татмелиорация», архитекторы, дизайнеры. В этом году там появились дополнительные экотропы, освещение. К весне откроются дополнительные спортивные площадки, пункт проката инвентаря, обустроенная пляжная зона. Место шикарное, и в него «Казаньоргсинтез», по-моему, вложил более 250 млн рублей.

Партнерский материал

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров