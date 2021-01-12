Бадрутдинов Марс Сарымович

Общая информация

Родился 4 октября 1961 года.

Образование

1989 г. — окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова по специальности.



Трудовая деятельность

Трудовую деятельность начал оперуполномоченным БХСС Вахитовского районного отдела внутренних дел г.Казани после окончания высших курсов МВД СССР в г.Перми. Вся дальнейшая служба М.С.Бадрутдинова связана с органами внутренних дел Татарстана, где он работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

2005-2011 гг.— начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Татарстан.

2011 г. — начальник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

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