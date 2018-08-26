ЗАО Трест Камдорстрой

Общая информация

ЗАО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» (ЗАО «Трест Камдорстрой») является крупнейшим подрядчиком по дорожному и аэродромному строительству, осуществляющим комплексное строительство, реконструкцию и ремонт: аэродромных взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и площадей аэровокзального комплекса; автомобильных дорог любых категорий сложности с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием и сооружений на них; путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов; гидротехнических сооружений; общестроительных работ.

Трест автодорожного строительства «Камдорстрой» Главного управления по строительству дорог Министерства транспортного строительства СССР был организован в декабре 1971 года на базе СУ-852, СУ-817, автобазы-48 и механизированной колонны №100 треста «Каздорстрой» «для обеспечения выполнения возросшего объема работ по строительству Камского автомобильного завода». С самого начала своего существования Камдорстрой стал уникальным дорожно-строительным предприятием. К концу 70-х молодой трест вырос в одно из лучших дорожно-строительных подразделений Минтрансстроя и создал современнейшее по тем временам и сложное сооружение, каким является дорожная сеть города Набережные Челны и его промышленной зоны.



По мере возведения камазовских дорожно-строительных объектов «Камдорстрой» расширял свою деятельность на всю территорию прикамского региона Татарстана. В частности, им построены дороги промышленной зоны Нижнекамского нефтехимического комплекса, затем ЕлАЗа, кроме того, на счету предприятия многие километры дорог АО «Татнефть» и сотни километров шоссе межрайонного значения. «Камдорстрой» — это также и аэропорты: «Бегишево», обслуживающий мегаполис Нижнего Прикамья, районные в Сарманово, Актаныше, современные аэропорты «Казань» (г. Казань), аэродром ВВС МО РФ в Кубинке Московской области, «Емельяново» (г. Красноярск), «Толмачево» (г. Новосибирск), аэропорт Астрахань, Минеральные Воды (Ставропольский край), Анапа (Краснодарский край), «КАПО им. С.П. Горбунова (г. Казань).



В феврале 1994 года трест был реорганизован в акционерное общество.



ЗАО «Трест Камдорстрой» имеет в своем составе строительное управление, оснащенное современной дорожно-строительной техникой, управление механизации строительства, проектное управление и испытательную лабораторию.

Трест управляется через УК «Камдорстрой».

Управляющий директор — Коровин Александр Александрович

Генеральный директор ЗАО УК «Камдорстрой» — Шарипов Шамил Билалович



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