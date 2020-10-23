ООО Капитал-Строй
Общая информация
Компания «Капитал-Строй» была основана в 2008 году.
Компания занимается промышленным строительством, ремонтом и реконструкцией; архитектурно-строительным проектированием, инженерными изысканиями; лабораторной диагностикой оборудования и промышленных объектов.
Руководитель — Данилов Сергей Алексеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420051, ул. Беломорская, 101
- Телефон: (843) 203-93-35
- Email: office@kapital-stroi.com
- Сайт: https://kapital-stroi.com/
Дата последнего обновления: 23.10.2020