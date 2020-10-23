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ООО Капитал-Строй

Строительство

Общая информация

Компания «Капитал-Строй» была основана в 2008 году.

Компания занимается промышленным строительством, ремонтом и реконструкцией; архитектурно-строительным проектированием, инженерными изысканиями; лабораторной диагностикой оборудования и промышленных объектов.

Руководитель — Данилов Сергей Алексеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420051, ул. Беломорская, 101
  • Телефон: (843) 203-93-35
  • Email: office@kapital-stroi.com
  • Сайт: https://kapital-stroi.com/

Дата последнего обновления: 23.10.2020

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