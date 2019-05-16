Налоговый холод: за что ФНС «заморозила» счета «Спецстройсервису», «Камгэсу», империи «Инвэнт» и «Корстону»

Налоговики приостановили счета в 583 компаниях Татарстана с совокупным оборотом почти в 100 млрд рублей

На конец апреля Федеральной налоговой службой приостановлены счета в 583 компаниях Татарстана с совокупным оборотом почти в 100 млрд рублей (97,14 млрд). Так как остановка счетов означает прекращение всех финансовых операций предприятий, у попавших в этот список моментально могут начаться проблемы. Счета ФНС закрывает по ряду причин, основной из которых, разумеется, является невыплата налогов (или невыплата в течение долго времени или же большие суммы долга), причем счета остановить могут и из-за ошибок бухгалтеров, забывших предоставить налоговикам бумажную или электронную отчетность. Как узнала интернет-газета «Реальное время», был перекрыт «финансовый воздух таким грандам, как «Спецстройсервис» тульского сенатора Дмитрия Савельева, крупнейшего подрядчика «Транснефти», стройагроимперии Ильшата Тукаева, «Камгэснергострою», нескольким «дочкам» «Холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова, «Таткабелю», предприятиям империи «Инвэнт» Эльбека Сафаева и, неожиданно, казанскому «Корстону».

ФНС перекрыла счета «Спецстройсервису» сенатора Савельева, крупнейшему подрядчику «Транснефти»

Удивление вызывает сразу же первая компания в этом реестре: с оборотом в 15,6 млрд рублей в этот список вошел крупнейший подрядчик «Транснефти» — лениногорское ООО «Спецстройсервис». Согласно данным МРИ ФНС №17 по РТ к 25 апреля 2019 года имелись действующие решения налоговиков по приостановлению операций по счетам. Были заморожены 10 счетов в различных банках. 19 апреля остановлены счета «Спецстройсервиса» в Ак Барс Банке, казанском филиале «Газпромбанка» и нижегородском филиале банка ВТБ. 24 апреля налоговики приостановили дополнительно счета в этих банках и заморозили счета в двух отделениях Сбербанка и татарстанском филиале «Россельхозбанка».

Удивление попадание строительного монстра в реестр вызывает потому, что до настоящего момента у «Спецстройсервиса» никаких проблем, заметных общественности, не было. Выручка в 2017 году выросла почти в два раза, составив 15,6 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась со 167,2 до 280 млн рублей — самый высокий показатель компании с 2010 года. Почти в пять раз за 4 года кредиторская задолженность подрядчика «Транснефти» тоже выросла, составив к 1 января 2018 года 4,8 млрд рублей. Только налога на прибыль компания в 2017 году заплатила 82,8 млн рублей. Отметим также, что еще в середине апреля у компании формально не было больших долгов перед ФНС — название «Спецстройсервис» в списке компаний-должников РТ перед ФНС не встречается (см. наш недавний материал «Среди крупных налоговых должников Татарстана — КЗСК, фирмы депутата Госсовета и «дочки» «Ак Барс-холдинга».

Конечно, у «Спецстройсервиса», как и у любой другой крупной компании, есть незакрытые дела в Арбитражном суде. Одно из них — незавершенное дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда в Арбитражном суде Татарстана, согласно которому благовещенская компания «Гидроэлектромонтаж» требует от «Спецстройсервиса» почти 30 млн рублей.

Как известно, «Спецстройсервис» осенью 2017 года был куплен компаниями, которыми владеет сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, экс-глава ОАО «АК «Транснефть» и экс-депутат Госдумы РФ. Через 70% доли «Спецстройсервиса», принадлежащей ООО «Риалти центр» (гендиректор — доверенное лицо сенатора Ирина Кудряшова), которое в свою очередь принадлежит «Офис-центру», 100% которого владеет непосредственно сам Дмитрий Савельев. Благодаря заказам от «Транснефти» ССС, она в прошлом году вошла в список крупнейших строительных компаний Татарстана, согласно информации газеты «Реальное время».

С «Транснефтью» ССС сотрудничала и за 2 дня до приостановки счетов. Еще 22 апреля «Траснефть-Прикамье» объявила о планах в октябре 2020 года запустить систему смешения нефти на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе РТ, подрядчиком же создания системы стало ООО «Спецстройсервис», которое получит за это 57,8 млн рублей.

«Спецстройсервис» осенью 2017 года был куплен компаниями, которыми владеет сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. Фото gazetanasledie.ru

Долги перед налоговиками и ГИБДД подвели стройагроимперию

Вторая крупнейшая компания в списке налоговиков, знакомая нам по материалам про должников перед налоговиками и ГИБДД, — ООО «Ортэкс» (кстати, тоже лениногорская). Компания Ильшата Тукаева с оборотом в 6,4 млрд рублей на конец апреля имела действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам, а также сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве от 22 марта 2019 года. Всего были остановлены 10 счетов в Ак Барс Банке, банке ВБРР, «Девон-кредите», «Промсвязьбанке» и других.

«Ортэкс» засветилась еще в двух реестрах (см. наши недавние материалы о задолжавших налоговикам и задолжавшим по штрафам ГИБДД). Так, по штрафам ГИБДД компания задолжала 401,5 тыс. рублей. При выручке в 6,4 млрд рублей в 2017 году компания с юго-востока РТ показала чистую прибыль всего в 8,2 млн рублей. Но интересно, что на компании висела и краткосрочная задолженность, равная выручке — 6,4 млрд рублей. Налоговикам «Ортэкс» должен уже 3,8 млн рублей. При этом, если в 2014—2015 году в Арбитражном суде разбиралось лишь с десяток дел (о неисполнении обязательств по договорам поставки или подряда и т. д.), то в 2017-м число истцов, недовольных «Ортэксом», выросло в арифметической прогрессии, а в 2018 году превратилось уже в снежный ком. Согласно данным судебных приставов, к началу мая было открыто 22 исполнительных производства. Налогов, включая пени, компания уже должна на 3,8 млн рублей, по «иным взысканиям имущественного характера не в бюджеты РФ» — всего девять исполнительных производств, «Ортэкс» должен 58,5 млн рублей. Всего затребовано 63,2 млн рублей.

Известно, что год назад компания, занимающаяся строительством объектов нефтегазодобывающей отрасли, не прошла проверку Приволжского управления Ростехнадзора, нашедшего 12 нарушений промышленной безопасности, в результате чего гендиректора компании, партнерами которой являлись «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром», оштрафовали, правда, всего на 20 тыс. рублей.

Тукаев владеет также самарской «Тимашевской птицефабрикой» («ОРТЭКС» в 2009 году вложил 3,2 млрд рублей в реконструкцию Тимашевской птицефабрики) и компанией ООО «Репродукт», производителем кормов для содержащихся на фермах животных, и бугульминским ООО «Племрепродукт» (учреждено самим «Ортэксом»).

«Репродукт» с оборотом в 2 млрд рублей тоже попал в список компаний, счета которых налоговики приостановили: на 24 апреля имеются решения ФНС по приостановлении операций по счету в «Россельхозбанке». 8 октября прошлого года один из кредиторов «Репродукта» Тукаева обратился в суд с заявлением о банкротстве. По-видимому, это московский «Сидмаркет», требующий с татарстанской компании 5 млн рублей. На компании висят уже с десяток исков в арбитраже о неисполнении обязательств.

«ОРТЭКС» в 2009 году вложил 3,2 млрд рублей в реконструкцию Тимашевской птицефабрики. Фото samarabroyler.ru

До последнего времени «Репродукт» был прибыльным: в 2017 году он получил чистую прибыль в 90,5 млн рублей. Но в 2016—2017 годах кредиторская задолженность компании выросла с 2,4 млн до 3 млрд рублей. Это было вызвано строительством нового хлебоприемного комбината компании «Репродукт» в 2016 году. Поэтому-то и выручка компании Тукаева, производителя кормов для содержащихся на фермах животных, в 2016 году выросла с 2 млн до почти 3 млрд рублей.

Как проблемы челнинского ЗЯБа заставили ФНС обратиться к «Камгэсу»

Решения ФНС о приостановлении операций по счетам получила и ПАО «Камгэсэнергострой» (входит в АО «Холдинговая компания «Ак Барс») с оборотом в 5 млрд рублей, а также сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве от 9 апреля 2019 года. Всего было приостановлено более 30 счетов «Камгэса» в «Альфа-банке», Ак Барс Банке, «Восточном», «Связьбанке», «Камкомбанке», банке «Открытие», ВТБ и даже «Татфондбанке».

В ФНС, как мы уже писали, ждут выплаты налогов на 102,3 млн рублей от «дочки» — челнинского ООО «КамгэсЗЯБ». Она закрыла 2017 год с убытком в 170 млн рублей при полумиллиардной выручке (по другим данным с прибылью, но лишь в 28 тыс. рублей).

В 2011 году принадлежащий тогда Валерию Пескову ЗЯБ (по наименованию которого назван целый район автограда) остановился с долгом на 900 млн рублей в основном перед банками (Ак Барс Банк, «Автоградбанк» и проч.), работники оказались на улице, что привело к «бунту». Власти РТ и города тогда помогли возобновить работу заказами на строительстве микрорайона «Замелекесье», МУП ПАД и компании «Евростиль». Но в 2014 году выручка начала снижаться, а прибыль предприятия через 2 года упала до 2,5 млн рублей. По-видимому, тот самый долг перед банками высасывал весь «кэш» предприятия: и на ЗЯБ висят долгосрочные обязательства на 280,3 мон рублей, краткосрочные — на 603,6 млн рублей, долг — почти на 900 млн рублей.

В декабре 2017 года к ЗЯБ был подан первый иск от налогового органа с требованием признать общество банкротом. Сумма претензий тогда превышала 56,5 млн рублей. Но в марте 2018 года стороны заключили мировое соглашение, материнская компания — ПАО «Камгэсэнергострой» — выступила поручителем за исполнение ООО «КамгэсЗЯБ» всех его обязательств. Сумма претензий налоговиков снизилась до 14 млн рублей. Оплатить долги ООО должно было до 31 марта 2019 года.

Как видим, этого не произошло. К осени налоговый долг вырос до 60 млн рублей, и ФНС заподозрила руководство завода в сокрытии денежных средств, с которых производится взыскание налогов — якобы ЗЯБ нарочно перевел расчеты с заказчиками на фирму-прокладку. В ноябре 2018 года уже экс-директор предприятия Рамиль Нурутдинов предстал перед судом и вынужден был выплатить за сокрытие 20 млн рублей штраф в 300 тыс.

В декабре 2017 года к ЗЯБ был подан первый иск от налогового органа с требованием признать общество банкротом. Фото chelny-biz.ru

…а заодно «заморозить» счета еще четырем «дочкам» агроимперии с оборотом в 1 млрд рублей

В феврале этого года уже банк «Открытие» сообщил о намерении обанкротить не только «КамгэсЗЯБ», но и ПАО «Камгэсэнегострой». Сам «Камгэс» завершил 2018 год с убытком в 348 млн рублей, годом ранее прибыль превышала 108 млн рублей. Кредиторская задолженность главного строительного актива «Холдинговой компании «Ак Барс» — 5,1 млрд рублей.

В конце апреля 2019 года стало известно, что в Арбитражный суд поступило несколько заявлений с требованием признать челнинское ПАО «Камгэсэнергострой» банкротом, одно из них уже принято к производству. ООО «Спутник» требует с компании 1,5 млн рублей, ПЭК требует 9 млн рублей, «БМ Поволжье» требует 1 млн рублей, «Флора-Ландшафт» — 1,5 млн рублей. Намерения о признании «Камгэс» банкротом объявили МУП «ПАД» и НПО «РТР Групп». Всего с начала года на «Камгэс» поступило 9 подобных заявлений.

Помимо «Камгэса» налоговики приняли меры к нескольким «дочкам» «Холдинговой компании «Ак Барс». 25 апреля были остановлены счета в ООО «МТК Ак Барс» с оборотом в 800 млн рублей, (есть сообщение кредитора о банкротстве от 24 апреля 2019 года), днем ранее были остановлены счета у ООО «Агрофирма-Агрыз» (принадлежит ХК на 48,6%, еще 19% у «Татагролизинга) с оборотом в 290 млн рублей — есть сообщение кредитора о намерении обратиться в суд о банкротстве от 13 марта). 25 апреля приостановлены счета в строительной компании ООО «СК Ак Барс» с оборотом в 234 млн рублей. 22 апреля остановили счета у ООО «Агрофирма им. Дементьева» с оборотом в 140,3 млн рублей. Таким образом, счета остановлены у шести компаний, входящих в империю Егорова, с совокупным оборотом в 6,5 млрд рублей.

Заморожены счета шести компаний, входящих в империю Егорова, с совокупным оборотом на 6,5 млрд рублей. Фото Романа Хасаева

Ссора с федералами и арест Сафаева закончились остановкой счетов в «Таткабеле»

Четвертая по величине компания РТ, которой налоговики «перекрыли воздух», ООО «Таткабель» с оборотом в 3,2 млрд рублей. На конец апреля, по решению ФНС, приостановлены операции по 14 счетам в «Банке Казани», «Газпромбанке», «Промсвязьбанке», «Росбанке», «Связь-Банке», банке «СМП», ФК «Открытие» и др. Кроме того, есть сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве от 13 марта 2019 года.

«Таткабель» уже 2017 год закрыл с убытком в 264 млн рублей — это первый убыток с 2011 года. На «Таткабеле» висят краткосрочные и долгосрочные долги почти на 5 млрд рублей. В арбитраже за прошлый год есть десятки дел о неисполнении обязательств по договорам поставки и договорам займа и кредита. Одно из последних датируется 13 декабря 2018 года (дело незавершенное): ООО «Группа компаний «Севкабель» требует с «Таткабеля» 43,6 млн рублей. А 17 августа прошлого года «Промсвязьбанк» потребовал с «Таткабеля» и других предприятий, входящих в «Инвэнт» Эльбека Сафаева (ООО «Таттеплоизоляция», ООО «Инвэнт», ОАО «Заинский завод металлоконструкций» (ЗЗМК) и ООО «Инвэнт-Электро»), 348 млн рублей по просроченным кредитам. В ноябре «Инвэнт» проиграл иск, 300 млн с «Таткабеля» и прочих «инвэнтовских» компаний потребовал вернуть «Росбанк».

Осенью же прошлого года был задержан до 10 декабря основатель «Инвэнта» Эльбек Сафаев, якобы за посредничество во взяточничестве. Проблемы у «Инвэнта» начались после того, как госкомпания «Интер РАО» купила долю в 33% у холдинга Сафаева за 3 млрд рублей. К концу прошлого года «Инвэнту» предъявили исков на миллиард с лишним рублей. Тем временем летом 2018 года, как писала газета «Реальное время», энергохолдинг «Интер РАО» отстранил от руководства «Инвэнтом» Тимура Шарифуллина, прислав на смену экс-заместителя губернатора Томской области и бывшего вице-президента ОАО «Газпромнефть» Леонида Резникова, обладающего давними связями в ТЭК и «Росатоме».

Фактически, «Таткабель» стал заложником корпоративных споров. При этом у компании, если не считать убытков, дела в последнее время шли неплохо. В начале прошлого года в рамках корректировки долгосрочной стратегии руководство завода «Таткабель» приняло решение сосредоточиться на работе в СИГРЭ (Cigre). Одним из приоритетных проектов стала работа в рамках подкомитета B1 «Изолированные кабели» Российского национального комитета Международного совета по большим системам высокого напряжения.

Однако в январе этого года конкурент и одно время партнер «Таткабеля» — «Эксперт-Кабель» — заявил о неплатежах компании. Его директор Сергей Кутенев в интервью заметил: «Оказалось, что «Инвэнт» сам по себе, и ООО «Таткабель», который включен в него, находятся в предбанкротном состоянии. В итоге деньги зависли. Деньги можно всегда посмотреть на арбитраже — суммы, которые они должны. И в итоге мы, конечно же, подали на них в суд». Бывшему партнеру «Таткабель» должен 60 млн рублей.

Осенью прошлого года основатель «Инвэнта» Эльбек Сафаев был задержан, якобы за посредничество во взяточничестве. Фото itpark-kazan.ru

…и других «дочек» «Инвэнта» с четырехмиллиардным оборотом

Еще одна «дочка» «Инвэнта», которой перекрыли финансовый кислород налоговики, это лаишевское ООО «Инвэнт-Электро» с оборотом в 2,5 млрд рублей. На конец апреля имелись действующие решения ФНС о приостановлении операций по 22 счетам в «Банке Казани», ВБРР, «Газпромбанке», ТКБ, «Промсвязьбанке», «Связь-Банке», Сбербанке и др.

Аналогично есть и сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве от 19 апреля 2019 года. Чистая прибыль компании с 2010 года рухнула в 10 раз, составив в 2017 году 10,3 млн рублей. На «Инвэнт-Энерго» тоже висят долги перед банками на 2,7 млрд рублей. «Таткабелю» в прошлом году в арбитраже предъявили под сотню дел о неисполнении обязательств по договорам или займам. Есть также два иска о банкротстве: ООО «Димитровградский металлургический завод» потребовал 6 февраля этого года признать компанию банкротом из-за суммы долга в 10,1 млн рублей, а в декабре прошлого года из-за суммы долга в 2 млн рублей подало иск о банкротстве пермское ООО «Электрощит». Кроме того, как писала газета «Реальное время» в марте этого года, признать банкротом одного из крупнейших на российском рынке производителей силового кабеля и трансформаторных подстанций потребовало московское ООО «Национал электрик», взыскав 11,6 млн рублей.

В списке ТД «Инвэнт» с оборотом в 1,4 млрд рублей, счета которого приостановлены 24 апреля этого года, ООО «Татэк» с оборотом в 650 млн рублей (счета приостановлены 23 апреля), ООО «УЭМЗ» с оборотом в 274 млн рублей (счета приостановлены 19 апреля 2019 года, есть сообщение кредитора о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве), «Энергоинвест» с оборотом в 83,2 млн рублей (счета остановлены 24 апреля, сообщение кредитора о банкротстве датируется 12 апреля).

Таким образом, налоговики остановили счета почти во всех крупных «дочках» «Инвэнта» с совокупным оборотом в 8,8 млрд рублей.

Фактически, «Таткабель» стал заложником корпоративных споров. Фото tatcable.ru

За что ФНС остановила счета в казанском «Корстоне»

В реестре компаний, счета которых в апреле были приостановлены ФНС, оказался и ГТРК «Корстон» , а именно по счетам ООО «Корстон-Казань» с оборотом в 1,3 млрд рублей.

Напомним, «Корстон» принадлежит ОАО «Комплекс Гостиницы «Орленок» Анатолия Кузнецова, недавно продавшего московский отель «Яндексу» на 145 млн долларов, в активе которого, помимо казанского, остался отель в Серпухове. На «Орленке» до 2018 года висел долгосрочный долг в 9 млрд рублей, которые пришлось занять на строительство как раз казанского «Корстона». Таким образом, московский отель пришлось продать за 9,5 млрд рублей, если перевести сумму продажи в рубли по нынешнему курсу доллара.

Именно долгами до сих пор руководство и владельцы казанского «Корстона» объясняли убытки: вся прибыль уходила на обслуживание кредитов. Действительно, «Корстон» убыточен почти все эти годы, однако с 2013—2014 годов убыток сократился с 70 млн до 54,2 млн рублей, а в 2016 году компания показала чистую прибыль в 168,5 млн рублей, но в 2017 году вновь вышла в убыток в 3,4 млн рублей. При этом, отдельно от «Орленка», на самом казанском «Корстоне» до последнего времени висел краткосрочный долг в 1,1 млрд рублей.

Вполне возможно, что в прошлом году после роста выручки почти на треть, во многом благодаря проведению чемпионата мира по футболу в Казани, компания могла выйти в прибыль. Но факт убыточности ГТРК мог сыграть не последнюю роль в решении ФНС.

Топ-50 компаний, у которых заблокированы счета по требованию ФНС

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности/отрасль Выручка за 2017 год 1 СПЕЦСТРОЙСЕРВИС, ООО РИАЛТИ ЦЕНТР, ООО (7.000 руб., 70%)

ХК КАПИТАЛ, АО (3.000 руб., 30%) Производство земляных работ 15.581.342.000 2 ОРТЭКС, ООО Тукаев Ильшат Гасимович (242.330.924 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 6.446.361.000 3 КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО Строительство жилых и нежилых зданий 5.062.456.000 4 ТАТКАБЕЛЬ, ООО ЭНЕРГОИНВЕСТ, ООО (591,869,000 руб., 92.21%)

ИНВЭНТ, ООО (50,000,000 руб., 7.79%) Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования 3.262.890.000 5 ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО, ООО ИНВЭНТ, ООО (29,997,999.9 руб., 99.99%)

Газпромбанк-Комплексный, ЗПИФ комбинированный (3,000.1 руб., 0.010%) Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 2.482.906.000 6 РЕПРОДУКТ, ООО Тукаев Ильшат Гасимович (11,667 руб., 87.50%)

Фаизов Рафаэль Асафович (1,667 руб., 12.50%) Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 1.968.468.000 7 СИЛА67, ООО СИЛА67, ООО (10,000 руб., 90.91%)

ФАБИАН, ООО (1,000 руб., 9.09%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1.923.516.000 8 НПО ВС, ООО НПО ВС, ООО (10,000,000 руб., 99.90%)

АЙСИЭЛ-КПО ВС, АО (10,000 руб., 0.10%) Разработка компьютерного программного обеспечения 1.878.502.000 9 КАЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ, АО Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности 1.874.670.000 10 КАЗАНЬ-ШИНТОРГ, ООО Коротенков Игорь Александрович (1,955,000 руб., 50%)

Литвин Виктор Иванович (1,955,000 руб., 50%) Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 1.768.049.000 11 ЦЕНТР ДИС, ООО Скворцов Валерий Владимирович (40,000 руб., 100%) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 1.696.376.000 12 НЕФТЕГАЗСТРОЙ, АО Сахапов Рашит Лукманович (35,500 руб., 71%)

Шарипов Рустем Равилевич (8,500 руб., 17%)

Ганиев Марсель Мансурович (6,000 руб., 12%) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 1.532.447.000 13 ЭРЕЛЬ ГАЗСТРОЙ, ООО Эрель Динчер (10,000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 1.453.140.000 14 ТД ИНВЭНТ, ООО ППТК, ООО (9,153,390 руб., 100%) Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 1.392.392.000 15 КОРСТОН-КАЗАНЬ, ООО ОРЛЕНОК, ОАО КОМПЛЕКС ГОСТИНИЦЫ (300,000 руб., 100%) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 1.297.113.000 16 ТД ФЕРЕКС, ООО Курмаев Ильнур Ханяфиевич (1,000,000 руб., 90%)

Багаутдинов Марат Раисович (55,555.56 руб., 5%)

Емешев Дмитрий Владимирович (55,555.55 руб., 5%) Торговля оптовая осветительным оборудованием 1.249.057.000 17 НЕФТЕПРОВОДСТРОЙИНВЕСТ, ООО Пилишкин Александр Геннадьевич (8,020,480 руб., 100%) Разборка и снос зданий 1.236.061.000 18 ТРАК-ЦЕНТР КАЗАНЬ, ООО УК ТЕХИНКОМ, ООО (209,988,999 руб., 99.99%)

АЙТИ ЭНТРИ, ООО (21,001 руб., 0.010%) Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 1.105.794.000 19 БЭНЗ, ОАО МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (3,325,399 руб., 100%) Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 1.022.514.000 20 ТАТЭНЕРГОСТРОЙ, ООО ПСК ЭНЕРГИЯ, ООО (9,919,900 руб., 99%)

Газетдинов Раиль Фанисович (100,200 руб., 1%) Производство электромонтажных работ 964.598.000 21 УТТ-ТРУБОСТРОЙ, ООО Гарифов Фуат Габдулахатович (10,000 руб., 100%) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 948.978.000 22 ИНТЕРСКОЛ-АЛАБУГА, АО Ляпунов Станислав Иосифович (17,000,000 руб., 39.85%)

МЗТА, АО (17,000,000 руб., 39.85%)

Тутунджян Агаси Корюнович (17,000,000 руб., 39.85%)

ЭЙМ, ООО (17,000,000 руб., 39.85%) Производство ручных инструментов с механизированным приводом 931.911.000 23 ТРАНЗИТ-ОЙЛ, ООО Валиев Ирек Хасбиуллович (5,000 руб., 50%)

Гаптельхакова Зульфия Мансуровна (5,000 руб., 50%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 920.943.000 24 КАРАТ-ТЕРМИНАЛ, ООО Ахметханов Азат Алмасович (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 905.532.000 25 АГРОФИРМА ДУБРАВА, ООО ТХП, ООО (151,000,000 руб., 100%)

АПК ВЫСОКАЯ ГОРА, ООО (10,000 руб.) Смешанное сельское хозяйство 871.038.000 26 АЛЬЯНС-ГРУПП, ООО Садков Борис Сергеевич (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 821.028.000 27 ЗМПК ДАЛЬ-КАМА, ООО Кварацхелия Гоча Талиевич (148,000,000 руб., 100%) Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса 816.446.000 28 МТК АК БАРС, ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО (120,647,614.17 руб., 73.29%)

МТК АК БАРС, ООО (43,960,115.83 руб., 26.71%) Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 795.669.000 29 ОГ, ООО Гимадеев Илдар Шамилович (10,000 руб., 100%) Смешанное сельское хозяйство 755.291.000 30 ЮПИТЕР, ООО Пермяков Сергей Алексеевич (10,000 руб., 100%) Торговля автотранспортными средствами 660.167.000 31 ТАТЭК, ООО ИНВЭНТ, ООО (6,000 руб., 60%)

ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО, ООО (4,000 руб., 40%) Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 650.023.000 32 СК-ДАРС, АО Абдуллин Илдар Хамитович (980,000 руб., 98%)

Лященко Сергей Михайлович (20,000 руб., 2%) Строительство жилых и нежилых зданий 635.968.000 33 АК БАРС КАЙБИЦЫ, ООО АГРО-КАМА, ООО (281,193,880 руб., 99.70%)

ЗОЛОТОЙ КОЛОС, ЗАО ХК (846,120 руб., 0.30%) Смешанное сельское хозяйство 605.512.000 34 ВЕРХНИЙ УСЛОН, ООО АГРОФИРМА Гайнанов Радик Рауфович (1,251,500 руб., 32.65%)

Парчевский Андрей Алексеевич (937,500 руб., 24.45%)

Певзнер Илья Львович (937,500 руб., 24.45%)

Федотов Евгений Николаевич (625,000 руб., 16.30%)

Нуруллин Ринат Атласович (82,276 руб., 2.15%) Производство молока и сливок в твердой форме 596.952.000 35 КАМГЭСЗЯБ, ООО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО (159,100,000 руб., 100%) Производство изделий из бетона для использования в строительстве 596.443.000 36 ЭКОПЭТ, ООО Гатауллин Радик Васильевич (2,500 руб., 25%)

Хайров Ринат Шамильевич (2,500 руб., 25%)

Ковтанюк Александр Викторович (2,000 руб., 20%)

Шарнин Сергей Владимирович (2,000 руб., 20%)

Городецкий Михаил Юрьевич (1,000 руб., 10%) Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 565.585.000 37 ТЕКО, ЗАО Торговля оптовая неспециализированная 561.563.000 38 БАРСОЙЛ, ООО Катеранов Виталий Борисович (10,000 руб., 50%)

Мусаев Шамиль Мавлудович (10,000 руб., 50%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 555.872.000 39 А/Ф ЛЕНИНОГОРСКАЯ, ООО ТАТАГРОЛИЗИНГ, АО (600,000,000 руб., 100%) Выращивание зерновых культур 529.804.000 40 СИНАФТРАНС, ООО Бадамшин Фанис Миннегаянович (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 511.700.000 41 ОБУВНАЯ ФАБРИКА СПАРТАК, ОАО Производство обуви 509.715.000 42 КОБО РЕГИОН, ООО Шинкарев Валерий Александрович (100,000 руб., 100%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 502.622.000 43 ТРАНСАГРО, ООО Лерх Владимир Владимирович (800,000 руб., 80%)

Мухамадиев Ришат Рафаэлевич (200,000 руб., 20%) Выращивание однолетних культур 498.340.000 44 РАДИАНТ, ООО РАДИАНТ, ООО (20,000 руб., 99.50%)

ЛАСТА, ООО (100 руб., 0.50%) Производство электрических ламп и осветительного оборудования 494.941.000 45 ВЗСМ, ООО ПРОМКАПИТАЛ, ЗАО (310,011,880 руб., 100%)

МОСКАПИТАЛГРУПП, АО (7,920 руб.) Производство изделий из бетона для использования в строительстве 492.766.000 46 СПЕЦБУРСТРОЙ, ООО Юнусов Арсен Арсланович (100,000 руб., 100%) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 467.413.000 47 СОДЕЙСТВИЕ, ООО ЗМФЦ Фаттахова Роза Ахметовна (42,533 руб., 100%) Деятельность больничных организаций 461.851.000 48 АЛЬФА-ТЕХ, ООО Гарафутдинов Рамиль Сагитович (10,000 руб., 100%) Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 421.750.000 49 ЭКОТЭК, ООО Шорников Максим Александрович (13,000 руб., 100%) Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 421.315.000 50 АГРОФИРМА АКСУБАЕВСКАЯ, ООО Сунеев Ильнар Ахняфович (10,000 руб., 100%) Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 404.659.000