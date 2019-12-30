Непотопляемый строитель космодрома «Восточный» расплатился с государством
Строительная компания ПСО «Казань» выплатила за год почти 2 млрд рублей долга перед ФНС по мировому соглашению
Как стало известно «Реальному времени», строительная компания ПСО «Казань» Равиля Зиганшина полностью погасила долги по налогам и сборам перед ФНС России, выплатив в течение этого года 1,94 млрд рублей. Ни налоговая служба, ни сам Зиганшин развернуто не комментируют исход дела. Между тем у загруженного под завязку контрактами ПСО «Казань» остаются огромные долги и неурегулированные споры с АСВ на несколько миллиардов рублей, с «Казань Экспо» — на 2,2 млрд, а конфликт вокруг «Салават купере» буквально на днях разрешился в кассации в пользу строительной компании.
«Вольная» под Рождество
В начале этой недели татарстанское Управление службы судебных приставов удалило из открытой базы данных запись об исполнительном производстве против главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и его близких на 1,72 млрд рублей. Исчезновение отметки, замеченное корреспондентом «Реального времени», произошло где-то в промежутке с 24 по 26 декабря этого года. В Управлении службы судебных приставов отказались раскрывать подробную информацию, ссылаясь на закон «О защите персональных данных». Но если следовать практике ведения исполнительных производств, то должники в один клик выпадают из «черной» базы штрафников после того, как обнуляется их долг. Иначе говоря, бенефициар ПСО «Казань», уехавший с большими дрязгами строить космодром «Восточный», теперь лично никому не должен.
Но если быть совсем точным, то за господином Зиганшиным все-таки остается одно действующее исполнительное производство. Абсолютно плевое, надо сказать. ПСО «Казань» осталось должно бюджету 3 тысячи рублей за уплату какой-то судебной госпошлины, но, похоже, он просто принципиально ее не платит.
«Вольную» под Рождество бенефициар крупной татарстанской строительной компании получил после окончания мирового соглашения с ФНС РФ, которое подписал под давлением федеральных надзорных органов «во имя спасения» госконтракта на строительство космодрома «Восточный». Как стало известно «Реальному времени», в середине декабря ПСО «Казань» выплатило по мировому соглашению весь долг перед бюджетом, закрыв претензии налоговиков.
Решающий транш на миллиард
По сведениям источников, почти 50% суммы — около 1 млрд рублей — были перечислены буквально в предновогодние дни. Доподлинно неизвестны источники выплаты. Деньги могли поступить как от заказчика футбольных стадионов, полагают источники. В пресс-службе ПСО «Казань» отказались от комментариев.
«В настоящее время по мировому соглашению ООО «ПСО Казань» погашена задолженность в размере 1 млрд 949 млн рублей», — говорится в ответе на запрос «Реального времени» от замруководителя Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Андрея Никиташина. Детальные подробности того, с какой регулярностью и с каким чеком подписант производил выплаты по мировому соглашению, отсутствуют.
При этом УФНС по РТ посчитало важным с назиданием напомнить, что долг по мировому соглашению с ФНС должен быть выплачен строго в течение одного года, а в его обеспечение должник должен предоставить имущество. «Мировое соглашение рассматривается непосредственно ФНС России, должно соответствовать условиям, установленным ФЗ «О несостоятельности» (глава 8) и приказа Минэкономразвития №219». Суть условий в том, что мировое соглашение можно подписать на любой стадии дела о банкротстве.
Напомним, ПСО «Казань», имея к концу 2018 году налоговую недоимку почти 2 млрд рублей, могло лишиться госконтракта на 38,7 млрд рублей на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный». После заключения контракта ФНС РФ направило иск о банкротстве компании, требуя погашения. Волнения испытывал и сам госзаказчик. В «Роскосмосе» высказывали тревогу из-за сложной финансовой ситуации ПСО «Казань» и в случае негативного развития ситуации готовились оперативно заменить казанского генподрядчика. В конце декабря прошлого года арбитраж РТ утвердил мировое соглашение с ПСО «Казань», прекратив производство по делу о банкротстве компании. Согласно ему, Равиль Зиганшин лично поручился по долгам компании перед ФНС и обязался погашать долг в 1,89 млрд рублей ежемесячными платежами в течение года.
Получить комментарий в «Роскомосе» не удалось. Но как только ответ поступит в редакцию «Реального времени», он будет опубликован.
«Восточный» сдал 30% объектов первой очереди
Источники в ПСО «Казань» утверждают, что деньги с космодрома «Восточный» находятся под строгим казначейским контролем и не могли направляться на исполнение мирового соглашения. Сейчас казанский подрядчик работает на второй очереди строительства космодрома — стартового стола «Ангары». На днях вице-премьер Юрий Борисов доложил, что построено 30% объектов первой очереди:
— Первый этап строительства: из 19 объектов введено только шесть. Порядка 20 млрд рублей не освоено. Они переходят на вторую очередь и на достройку объектов первой очереди.
По его словам, начато строительство основного объекта — стартового стола «Ангары», за который отвечает как раз ПСО «Казань». «Приняты все исчерпывающие меры, обеспечивающие достройку объектов первой очереди», — резюмировал Борисов. Добавим, что строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» — стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» — планируется завершить к концу 2022 года. Площадка состоит из 31 крупного объекта и более 100 различных сооружений.
На краю долговой ямы
До ухода на строительство космического объекта в Амурскую область ПСО «Казань» было завязано одновременно на нескольких крупных стройках в Татарстане и возведении стадионов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Известно, что компания выступала генподрядчиком строительства футбольных арен в Самаре и Саранске, параллельно работая в соципотечном микрорайоне «Салават купере», наземной станции казанского метрополитена, городского зоопарка «Река Замбези» и выставочного комплекса «Казань Экспо». Причем все стройки велись одновременно, поэтому неудивительно, что подрядчик не укладывался в намеченные сроки и вынужден был переносить сдачу объектов. Так, большая задержка произошла при сдаче Казанского зоопарка, не говоря уже о срыве новоселья у «салаватовцев», что привело к многочисленным протестам и палаточным городкам на стройке. Не исключено, что ПСО «Казань» аккумулировало силы на значимых дорогостоящих объектах в ущерб городским сооружениям.
Так или иначе, но по их окончании против компании было подано немало судебных исков по взысканию долгов. Наиболее крупный — от оператора и собственника выставочного комплекса «Казань Экспо». ООО «Казань Экспо» подало к генподрядчику два иска на 1 млрд рублей с неустойкой на 188 млн рублей и на 1,026 млрд рублей, то есть в общей сложности на 2,2 млрд рублей. В начале января решение о взыскании долга на эту сумму с ПСО «Казань» начнет рассматривать апелляционная инстанция в Самаре.
Тем временем нефтетрейдер «Яндран-Ойл» не стал через суд взыскивать долг в 37,5 млн рублей, отказавшись направлять недостающие материалы в суд. Зато ПСО «Казань» неожиданно переиграло казанские власти в споре по объектам «Салават купере». 25 декабря арбитражный суд Поволжского округа признал справедливым взыскать с ПСО «Казань» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани» 11,5 млн долга, но одновременно удовлетворил встречный иск ПСО «Казань» к казанским властям, поставив взыскать 32,6 млн рублей долга. В итоге Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани по судебному решению должно произвести зачет и выплатить ПСО «Казань» долг в 21 млн рублей.
Наконец, пока остается неясной перспектива по требованиям АСВ к ПСО «Казань», которые, по различным данным, тянут на сумму до 4 млрд рублей.
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