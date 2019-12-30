Непотопляемый строитель космодрома «Восточный» расплатился с государством

Строительная компания ПСО «Казань» выплатила за год почти 2 млрд рублей долга перед ФНС по мировому соглашению

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», строительная компания ПСО «Казань» Равиля Зиганшина полностью погасила долги по налогам и сборам перед ФНС России, выплатив в течение этого года 1,94 млрд рублей. Ни налоговая служба, ни сам Зиганшин развернуто не комментируют исход дела. Между тем у загруженного под завязку контрактами ПСО «Казань» остаются огромные долги и неурегулированные споры с АСВ на несколько миллиардов рублей, с «Казань Экспо» — на 2,2 млрд, а конфликт вокруг «Салават купере» буквально на днях разрешился в кассации в пользу строительной компании.

«Вольная» под Рождество

В начале этой недели татарстанское Управление службы судебных приставов удалило из открытой базы данных запись об исполнительном производстве против главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и его близких на 1,72 млрд рублей. Исчезновение отметки, замеченное корреспондентом «Реального времени», произошло где-то в промежутке с 24 по 26 декабря этого года. В Управлении службы судебных приставов отказались раскрывать подробную информацию, ссылаясь на закон «О защите персональных данных». Но если следовать практике ведения исполнительных производств, то должники в один клик выпадают из «черной» базы штрафников после того, как обнуляется их долг. Иначе говоря, бенефициар ПСО «Казань», уехавший с большими дрязгами строить космодром «Восточный», теперь лично никому не должен.

Но если быть совсем точным, то за господином Зиганшиным все-таки остается одно действующее исполнительное производство. Абсолютно плевое, надо сказать. ПСО «Казань» осталось должно бюджету 3 тысячи рублей за уплату какой-то судебной госпошлины, но, похоже, он просто принципиально ее не платит.

«Вольную» под Рождество бенефициар крупной татарстанской строительной компании получил после окончания мирового соглашения с ФНС РФ, которое подписал под давлением федеральных надзорных органов «во имя спасения» госконтракта на строительство космодрома «Восточный». Как стало известно «Реальному времени», в середине декабря ПСО «Казань» выплатило по мировому соглашению весь долг перед бюджетом, закрыв претензии налоговиков.

ПСО «Казань», имея к концу 2018 году налоговую недоимку почти 2 млрд рублей, могло лишиться госконтракта на 38,7 млрд рублей на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный». Фото kremlin.ru

Решающий транш на миллиард

По сведениям источников, почти 50% суммы — около 1 млрд рублей — были перечислены буквально в предновогодние дни. Доподлинно неизвестны источники выплаты. Деньги могли поступить как от заказчика футбольных стадионов, полагают источники. В пресс-службе ПСО «Казань» отказались от комментариев.

«В настоящее время по мировому соглашению ООО «ПСО Казань» погашена задолженность в размере 1 млрд 949 млн рублей», — говорится в ответе на запрос «Реального времени» от замруководителя Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Андрея Никиташина. Детальные подробности того, с какой регулярностью и с каким чеком подписант производил выплаты по мировому соглашению, отсутствуют.

При этом УФНС по РТ посчитало важным с назиданием напомнить, что долг по мировому соглашению с ФНС должен быть выплачен строго в течение одного года, а в его обеспечение должник должен предоставить имущество. «Мировое соглашение рассматривается непосредственно ФНС России, должно соответствовать условиям, установленным ФЗ «О несостоятельности» (глава 8) и приказа Минэкономразвития №219». Суть условий в том, что мировое соглашение можно подписать на любой стадии дела о банкротстве.

Напомним, ПСО «Казань», имея к концу 2018 году налоговую недоимку почти 2 млрд рублей, могло лишиться госконтракта на 38,7 млрд рублей на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный». После заключения контракта ФНС РФ направило иск о банкротстве компании, требуя погашения. Волнения испытывал и сам госзаказчик. В «Роскосмосе» высказывали тревогу из-за сложной финансовой ситуации ПСО «Казань» и в случае негативного развития ситуации готовились оперативно заменить казанского генподрядчика. В конце декабря прошлого года арбитраж РТ утвердил мировое соглашение с ПСО «Казань», прекратив производство по делу о банкротстве компании. Согласно ему, Равиль Зиганшин лично поручился по долгам компании перед ФНС и обязался погашать долг в 1,89 млрд рублей ежемесячными платежами в течение года.

Получить комментарий в «Роскомосе» не удалось. Но как только ответ поступит в редакцию «Реального времени», он будет опубликован.

На днях вице-премьер Юрий Борисов доложил, что построено 30% объектов первой очереди. Фото government.ru

«Восточный» сдал 30% объектов первой очереди

Источники в ПСО «Казань» утверждают, что деньги с космодрома «Восточный» находятся под строгим казначейским контролем и не могли направляться на исполнение мирового соглашения. Сейчас казанский подрядчик работает на второй очереди строительства космодрома — стартового стола «Ангары». На днях вице-премьер Юрий Борисов доложил, что построено 30% объектов первой очереди:

— Первый этап строительства: из 19 объектов введено только шесть. Порядка 20 млрд рублей не освоено. Они переходят на вторую очередь и на достройку объектов первой очереди.

По его словам, начато строительство основного объекта — стартового стола «Ангары», за который отвечает как раз ПСО «Казань». «Приняты все исчерпывающие меры, обеспечивающие достройку объектов первой очереди», — резюмировал Борисов. Добавим, что строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» — стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» — планируется завершить к концу 2022 года. Площадка состоит из 31 крупного объекта и более 100 различных сооружений.

На краю долговой ямы

До ухода на строительство космического объекта в Амурскую область ПСО «Казань» было завязано одновременно на нескольких крупных стройках в Татарстане и возведении стадионов к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Известно, что компания выступала генподрядчиком строительства футбольных арен в Самаре и Саранске, параллельно работая в соципотечном микрорайоне «Салават купере», наземной станции казанского метрополитена, городского зоопарка «Река Замбези» и выставочного комплекса «Казань Экспо». Причем все стройки велись одновременно, поэтому неудивительно, что подрядчик не укладывался в намеченные сроки и вынужден был переносить сдачу объектов. Так, большая задержка произошла при сдаче Казанского зоопарка, не говоря уже о срыве новоселья у «салаватовцев», что привело к многочисленным протестам и палаточным городкам на стройке. Не исключено, что ПСО «Казань» аккумулировало силы на значимых дорогостоящих объектах в ущерб городским сооружениям.

Так или иначе, но по их окончании против компании было подано немало судебных исков по взысканию долгов. Наиболее крупный — от оператора и собственника выставочного комплекса «Казань Экспо». ООО «Казань Экспо» подало к генподрядчику два иска на 1 млрд рублей с неустойкой на 188 млн рублей и на 1,026 млрд рублей, то есть в общей сложности на 2,2 млрд рублей. В начале января решение о взыскании долга на эту сумму с ПСО «Казань» начнет рассматривать апелляционная инстанция в Самаре.

ПСО «Казань» выступала генподрядчиком строительства футбольных арен в Самаре и Саранске, параллельно работая в соципотечном микрорайоне «Салават купере», наземной станции казанского метрополитена, городского зоопарка «Река Замбези» и выставочного комплекса «Казань Экспо». Фото Максима Платонова

Тем временем нефтетрейдер «Яндран-Ойл» не стал через суд взыскивать долг в 37,5 млн рублей, отказавшись направлять недостающие материалы в суд. Зато ПСО «Казань» неожиданно переиграло казанские власти в споре по объектам «Салават купере». 25 декабря арбитражный суд Поволжского округа признал справедливым взыскать с ПСО «Казань» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани» 11,5 млн долга, но одновременно удовлетворил встречный иск ПСО «Казань» к казанским властям, поставив взыскать 32,6 млн рублей долга. В итоге Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета муниципального образования города Казани по судебному решению должно произвести зачет и выплатить ПСО «Казань» долг в 21 млн рублей.

Наконец, пока остается неясной перспектива по требованиям АСВ к ПСО «Казань», которые, по различным данным, тянут на сумму до 4 млрд рублей.