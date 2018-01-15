Короли госзаказа Татарстана: богатыри-дорожники, повелители скверов и кормильцы школьников

15 главных исполнителей госзаказов в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» завершает цикл материалов о государственных заказах в Татарстане. Сегодня мы публикуем последний и итоговый материал о госзакупках в регионах Приволжского федерального округа 2017 года. Речь пойдет о топ-15 подрядчиках в Татарстане. Ожидаемо, что компании здесь сплошь и рядом местные, большинство из них — государственные. Примечательно, что в списке практически нет муниципальных предприятий Казани — столица региона вообще заметно уступает Татарстану по объемам присутствия на рынке местного госзаказа.

Дорожники государственные и «нефтяные»

№ ПОДРЯДЧИК СУММА, МЛН РУБ. 1 АО «Татавтодор» 8491 2 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 6015 3 ООО «Татнефтедор» 4544 4 ОАО «Алексеевскдорстрой» 4438 5 ГУП РТ «Татлизинг» 4434 6 «Каздорстрой» 4418 7 ООО «ВолгаДорСтрой» (две компании) 4036 8 ООО «Евростиль» 3484 9 АО «Татэнергосбыт» 3047 10 АО «УКС» 2703 11 НКО «Госжилфонд при Президенте РТ» 2625 12 ООО «Евростройхолдинг+» 2496 13 ООО «РСС Инжиниринг» 2151 14 ООО «Татмелиоводстрой» 2043 15 Департамент продовольствия и социального питания Казани 1825

Что касается крупнейших исполнителей госзаказов, то сразу четыре из компаний в топ-15 оказались связаны со строительством дорог. В частности, первое место по сумме заказов заняло АО «Татавтодор». У компании — 78 заказов почти на 8,5 млрд рублей. Как следует из данных ЕГРЮЛ, она принадлежит Минземимуществу Татарстана.

Подавляющее большинство контрактов «Татавтодора» получено от ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В частности, заказ на 322 млн рублей касался содержания дорог регионального значения и площадок весового контроля, на 318 и 314 млн рублей — содержания дорог.

Второе место в списке крупнейших поставщиков заняла компания «Татнефтедор». В 2017 году она получила 71 контракт на 4,5 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Альметьевске, является дочерним предприятием московского ООО «ТаграС-Холдинг», связанного с бывшим руководителем «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым.

Крупнейший из заказов — от ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона» — на 428 млн рублей, касается капремонта трассы Р239. Два других крупных заказа — на 315 и 311 млн рублей — получены от Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана на содержание дорог и площадок весового контроля.

«Алексеевскдорстрой» Фоата Валиева — на третьем месте. Фото alekseevskiy.tatarstan.ru



На третьем месте расположилось ОАО «Алексеевскдорстрой» депутата Госсовета Татарстана Фоата Валиева с 55 заказами на 4,44 млрд рублей. Самый крупный заказ, на 906 млн рублей, был получен от Управления автодорог Волго-Вятского региона (на капремонт трассы Р239), следующие два по величине — от регионального управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса. Их сумма — 322 и 296 млн рублей. Направлены деньги на содержание автодорог и площадок весового контроля.



Пятое место оказалось у «Каздорстроя», который получил 22 заказа на 4,4 млрд рублей. Компанию контролируют Эльвира Ахунова, Миляуша Пинская, Равиль и Лилия Гариповы, Зайнап Фоварисова, Иван Николаев, Камиль Нурутдинов и Иван Захаров. Компания вместе с упомянутым выше «Алексеевскдорстроем», а также «Волгадорстроем» стала подрядчиком в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», причем по Татарстану «Каздорстрой» оказался на первом месте. Крупнейшие заказы — на 500—750 миллионов — были получены от федерального управления автодорог Волго-Вятского региона на ремонт трассы М7.

Шестое место также оказалось у «Волгадорстроя», получившего 74 заказа на 4 млрд рублей. Отметим, что у компании — два юрлица, зарегистрированных в Тюлячинском районе и Казани, но объединенных владельцами — Олегом Ивановым и Айратом Миннуллиным. 2,14 млрд рублей в 28 контрактах получила компания из Тюлячинского района. За 228 млн рублей она ремонтировала трассу А295 из Йошкар-Олы в Зеленодольск на территории Татарстана (по заказу Управления автодорог Волго-Вятского региона), а за 218 млн рублей — дороги Казани (по заказу Управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса).

Второй «Волгадорстрой» получил 46 заказов на 1,9 млрд рублей. Крупнейшие заказы были поступили от Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана (ГИСУ). За 231 и 228 млн рублей компания строила детские сады на Мамадышском тракте и улице Ершова в Казани. Компания, соответственно, занимается не только дорожным строительством.

«Каздорстрой» получил 22 заказа на 4,4 млрд рублей. Фото Олега Тихонова

Агент ГИСУ и подрядчик парков

Есть в списке крупнейших исполнителей и другие компании, связанные со строительством, но не дорог, а других объектов. На четвертом месте, в частности, расположился ГУП РТ «Татлизинг», получивший в 2017 году 39 заказов на 4,4 млрд рублей.

Основная масса из них достались государственному предприятию от другого госучреждения — ГИСУ. Это крупнейшие заказы: на 667 млн рублей — касающийся капремонта образовательных учреждений, на 556 млн рублей — связанный с капремонтом поликлиник в Казани, на 411 млн рублей — на строительно-монтажные работы. Отметим, что «Татлизинг» обычно занимается этими работами не самостоятельно, а находит субподрядчика. Проведение аукционов для нужд ГИСУ значится одним из основных видов деятельности «Татлизинга».

Еще одной крупной строительной компанией, попавшей в список крупнейших поставщиков по госзаказам, стало ООО «Евростиль», расположившееся на седьмом месте. В 2017 году она получила 14 контрактов на 3,5 млрд рублей, 12 из которых приходятся на ГИСУ. Крупнейший, на 764 млн рублей, связан со строительством школы в Набережных Челнах. Еще 520 млн рублей были получены благодаря контракту на капремонт четырех поликлиник в тех же Челнах, а 384 млн рублей — на ремонт четырех детских поликлиник. Компания зарегистрирована в Набережных Челнах, принадлежит Зиннуру, Ильнару и Гульнаре Гайсиным.

В топ-15 поставщиков входят, помимо этого, еще три строительные компании. Это — некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», ООО «Евростройхолдинг+», ООО «РСС Инжиниринг» и «Татмелиоводстрой». Первые три компании занимают места с 10-го по 12-е в общем списке поставщиков, соответственно.

Госжилфонд при президенте, возглавляемый Талгатом Абдуллиным, получил 16 контрактов на 2,6 млрд рублей, и это 11-е место в списке крупнейших поставщиков. Крупнейший контракт — от Арбитражного суда Поволжского округа, на сумму в 1,56 млрд рублей на покупку здания. Кроме того, заказы на 353 и 314 млн рублей были получены от МКУ «Управление жилищной политики исполкома Казани». Оба заказа касались приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Госжилфонд при президенте, возглавляемый Талгатом Абдуллиным, получил 16 контрактов на 2,6 млрд рублей. Фото Олега Тихонова



«Евростройхолдинг+» получил 10 заказов на 2,5 млрд рублей, заняв 12-е место. Все эти заказы — от ГИСУ. Крупнейший — на 550 млн рублей — на ремонт Казанского цирка, заказ на 394 млн рублей — на капремонт Городской больницы №5 в Казани, на 346 млн рублей — на строительство школы на 800 мест в жилом комплексе «Светлая долина» в Казани. Компания зарегистрирована в Казани, принадлежит Владимиру Казилову. Известна она в том числе тем, что стала владельцем статуй барсов и зилантов и центра семьи «Казан».

ООО «РСС Инжиниринг», появившееся в топе поставщиков по итогам 2015 года и вылетевшее из него после 2016 года, вновь вернулось в список крупнейших исполнителей. Компания получила 22 контракта на 2,15 млрд рублей, крупнейшие из которых — от ГИСУ. В частности, компания занималась капремонтом: больниц — за 406 млн рублей, школ — за 378 млн рублей и детских садов — за 264 млн рублей. Владельцы «РСС Инжиниринг» — Шамиль Кулеев и Александр Таунов.

У ООО «Татмелиоводстрой» оказалось 14-е место с 12 заказами на 2 млрд рублей. Крупнейшие заказы — от ГИСУ: на 406 и 278 млн рублей — на развитие общественных пространств в муниципальных образованиях Татарстана, на 249 млн рублей — на работы по экологической реабилитации систем озер в Казани.

Компания зарегистрирована в Казани в марте 2016 года. Собственники ее с равными долями — ООО «Мелиорация», ООО «Татмелиорация», ООО «УПТК Татмелиорация», ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация». У трех из четырех компаний есть общие учредители — Анвар и Гульгена Залаковы, Альфира Нигматуллина. Компания называется одним из главных подрядчиков в рамках благоустройства парков и скверов в Татарстане.

ООО «Татмелиоводстрой» называется одним из главных подрядчиков в рамках благоустройства парков и скверов в Татарстане. Фото Олега Тихонова



Лекарства, еда и инфраструктура

Компаний, не связанных с указанными выше отраслями, в списке топ-15 поставщиков всего шесть. Крупнейшая из них — государственная «Медицинская техника и фармация Татарстана». В 2017 году она получила несколько тысяч заказов на 6 млрд рублей. Крупнейшие из них — уже упоминавшиеся выше контракты на поставку лекарств и изделий медицинского назначения для Минздрава и Республиканского онкологического диспансера.

Еще два поставщика связаны с инфраструктурой и энергетикой. В частности, на восьмом месте оказалось АО «Татэнергосбыт». Предприятие получило 4 100 контрактов на 3 млрд рублей. Крупнейшие из них — от казанского МУП «Водоканал» — на 368 млн рублей, от Комитета внешнего благоустройства Казани — на 269 млн рублей и от Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма — на 109 млн рублей. Во всех случаях заказы касались снабжения электроэнергией.

Девятое место досталось государственному АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан». У предприятия — 60 заказов на 2,7 млрд рублей.

Крупнейший заказ — на 229 млн рублей — получен от ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Касается он работ по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах. Второй по величине заказ — на 168 млн рублей — получен от ГИСУ на ремонт индивидуальных тепловых пунктов в бюджетных организациях Татарстана. Наконец, еще 167 млн рублей получено от Фонда газификации на строительство и реконструкцию инженерных сетей.

Компания, отвечающая за поставку питания в бюджетные учреждения, в том числе в школы и больницы, в 2017 году получила 680 заказов на 1,8 млрд рублей. Фото Максима Платонова



Замыкает топ-15 поставщиков бывший МУП, а ныне акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани». Компания, отвечающая за поставку питания в бюджетные учреждения, в том числе в школы и больницы, в 2017 году получила 680 заказов на 1,8 млрд рублей. Крупнейший из них — на 174 млн рублей — получен от исполкома Зеленодольского района. 75 млн рублей были получены от Республиканской клинической больницы, а 68 млн рублей — от Детской республиканской клинической больницы.