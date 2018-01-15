Короли госзаказа Татарстана: богатыри-дорожники, повелители скверов и кормильцы школьников
15 главных исполнителей госзаказов в Татарстане
«Реальное время» завершает цикл материалов о государственных заказах в Татарстане. Сегодня мы публикуем последний и итоговый материал о госзакупках в регионах Приволжского федерального округа 2017 года. Речь пойдет о топ-15 подрядчиках в Татарстане. Ожидаемо, что компании здесь сплошь и рядом местные, большинство из них — государственные. Примечательно, что в списке практически нет муниципальных предприятий Казани — столица региона вообще заметно уступает Татарстану по объемам присутствия на рынке местного госзаказа.
Дорожники государственные и «нефтяные»
|№
|ПОДРЯДЧИК
|СУММА, МЛН РУБ.
|1
|АО «Татавтодор»
|8491
|2
|ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»
|6015
|3
|ООО «Татнефтедор»
|4544
|4
|ОАО «Алексеевскдорстрой»
|4438
|5
|ГУП РТ «Татлизинг»
|4434
|6
|«Каздорстрой»
|4418
|7
|ООО «ВолгаДорСтрой» (две компании)
|4036
|8
|ООО «Евростиль»
|3484
|9
|АО «Татэнергосбыт»
|3047
|10
|АО «УКС»
|2703
|11
|НКО «Госжилфонд при Президенте РТ»
|2625
|12
|ООО «Евростройхолдинг+»
|2496
|13
|ООО «РСС Инжиниринг»
|2151
|14
|ООО «Татмелиоводстрой»
|2043
|15
|Департамент продовольствия и социального питания Казани
|1825
Что касается крупнейших исполнителей госзаказов, то сразу четыре из компаний в топ-15 оказались связаны со строительством дорог. В частности, первое место по сумме заказов заняло АО «Татавтодор». У компании — 78 заказов почти на 8,5 млрд рублей. Как следует из данных ЕГРЮЛ, она принадлежит Минземимуществу Татарстана.
Подавляющее большинство контрактов «Татавтодора» получено от ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В частности, заказ на 322 млн рублей касался содержания дорог регионального значения и площадок весового контроля, на 318 и 314 млн рублей — содержания дорог.
Второе место в списке крупнейших поставщиков заняла компания «Татнефтедор». В 2017 году она получила 71 контракт на 4,5 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Альметьевске, является дочерним предприятием московского ООО «ТаграС-Холдинг», связанного с бывшим руководителем «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым.
Крупнейший из заказов — от ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона» — на 428 млн рублей, касается капремонта трассы Р239. Два других крупных заказа — на 315 и 311 млн рублей — получены от Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана на содержание дорог и площадок весового контроля.
На третьем месте расположилось ОАО «Алексеевскдорстрой» депутата Госсовета Татарстана Фоата Валиева с 55 заказами на 4,44 млрд рублей. Самый крупный заказ, на 906 млн рублей, был получен от Управления автодорог Волго-Вятского региона (на капремонт трассы Р239), следующие два по величине — от регионального управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса. Их сумма — 322 и 296 млн рублей. Направлены деньги на содержание автодорог и площадок весового контроля.
Пятое место оказалось у «Каздорстроя», который получил 22 заказа на 4,4 млрд рублей. Компанию контролируют Эльвира Ахунова, Миляуша Пинская, Равиль и Лилия Гариповы, Зайнап Фоварисова, Иван Николаев, Камиль Нурутдинов и Иван Захаров. Компания вместе с упомянутым выше «Алексеевскдорстроем», а также «Волгадорстроем» стала подрядчиком в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», причем по Татарстану «Каздорстрой» оказался на первом месте. Крупнейшие заказы — на 500—750 миллионов — были получены от федерального управления автодорог Волго-Вятского региона на ремонт трассы М7.
Шестое место также оказалось у «Волгадорстроя», получившего 74 заказа на 4 млрд рублей. Отметим, что у компании — два юрлица, зарегистрированных в Тюлячинском районе и Казани, но объединенных владельцами — Олегом Ивановым и Айратом Миннуллиным. 2,14 млрд рублей в 28 контрактах получила компания из Тюлячинского района. За 228 млн рублей она ремонтировала трассу А295 из Йошкар-Олы в Зеленодольск на территории Татарстана (по заказу Управления автодорог Волго-Вятского региона), а за 218 млн рублей — дороги Казани (по заказу Управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса).
Второй «Волгадорстрой» получил 46 заказов на 1,9 млрд рублей. Крупнейшие заказы были поступили от Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана (ГИСУ). За 231 и 228 млн рублей компания строила детские сады на Мамадышском тракте и улице Ершова в Казани. Компания, соответственно, занимается не только дорожным строительством.
Агент ГИСУ и подрядчик парков
Есть в списке крупнейших исполнителей и другие компании, связанные со строительством, но не дорог, а других объектов. На четвертом месте, в частности, расположился ГУП РТ «Татлизинг», получивший в 2017 году 39 заказов на 4,4 млрд рублей.
Основная масса из них достались государственному предприятию от другого госучреждения — ГИСУ. Это крупнейшие заказы: на 667 млн рублей — касающийся капремонта образовательных учреждений, на 556 млн рублей — связанный с капремонтом поликлиник в Казани, на 411 млн рублей — на строительно-монтажные работы. Отметим, что «Татлизинг» обычно занимается этими работами не самостоятельно, а находит субподрядчика. Проведение аукционов для нужд ГИСУ значится одним из основных видов деятельности «Татлизинга».
Еще одной крупной строительной компанией, попавшей в список крупнейших поставщиков по госзаказам, стало ООО «Евростиль», расположившееся на седьмом месте. В 2017 году она получила 14 контрактов на 3,5 млрд рублей, 12 из которых приходятся на ГИСУ. Крупнейший, на 764 млн рублей, связан со строительством школы в Набережных Челнах. Еще 520 млн рублей были получены благодаря контракту на капремонт четырех поликлиник в тех же Челнах, а 384 млн рублей — на ремонт четырех детских поликлиник. Компания зарегистрирована в Набережных Челнах, принадлежит Зиннуру, Ильнару и Гульнаре Гайсиным.
В топ-15 поставщиков входят, помимо этого, еще три строительные компании. Это — некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», ООО «Евростройхолдинг+», ООО «РСС Инжиниринг» и «Татмелиоводстрой». Первые три компании занимают места с 10-го по 12-е в общем списке поставщиков, соответственно.
Госжилфонд при президенте, возглавляемый Талгатом Абдуллиным, получил 16 контрактов на 2,6 млрд рублей, и это 11-е место в списке крупнейших поставщиков. Крупнейший контракт — от Арбитражного суда Поволжского округа, на сумму в 1,56 млрд рублей на покупку здания. Кроме того, заказы на 353 и 314 млн рублей были получены от МКУ «Управление жилищной политики исполкома Казани». Оба заказа касались приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
«Евростройхолдинг+» получил 10 заказов на 2,5 млрд рублей, заняв 12-е место. Все эти заказы — от ГИСУ. Крупнейший — на 550 млн рублей — на ремонт Казанского цирка, заказ на 394 млн рублей — на капремонт Городской больницы №5 в Казани, на 346 млн рублей — на строительство школы на 800 мест в жилом комплексе «Светлая долина» в Казани. Компания зарегистрирована в Казани, принадлежит Владимиру Казилову. Известна она в том числе тем, что стала владельцем статуй барсов и зилантов и центра семьи «Казан».
ООО «РСС Инжиниринг», появившееся в топе поставщиков по итогам 2015 года и вылетевшее из него после 2016 года, вновь вернулось в список крупнейших исполнителей. Компания получила 22 контракта на 2,15 млрд рублей, крупнейшие из которых — от ГИСУ. В частности, компания занималась капремонтом: больниц — за 406 млн рублей, школ — за 378 млн рублей и детских садов — за 264 млн рублей. Владельцы «РСС Инжиниринг» — Шамиль Кулеев и Александр Таунов.
У ООО «Татмелиоводстрой» оказалось 14-е место с 12 заказами на 2 млрд рублей. Крупнейшие заказы — от ГИСУ: на 406 и 278 млн рублей — на развитие общественных пространств в муниципальных образованиях Татарстана, на 249 млн рублей — на работы по экологической реабилитации систем озер в Казани.
Компания зарегистрирована в Казани в марте 2016 года. Собственники ее с равными долями — ООО «Мелиорация», ООО «Татмелиорация», ООО «УПТК Татмелиорация», ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация». У трех из четырех компаний есть общие учредители — Анвар и Гульгена Залаковы, Альфира Нигматуллина. Компания называется одним из главных подрядчиков в рамках благоустройства парков и скверов в Татарстане.
Лекарства, еда и инфраструктура
Компаний, не связанных с указанными выше отраслями, в списке топ-15 поставщиков всего шесть. Крупнейшая из них — государственная «Медицинская техника и фармация Татарстана». В 2017 году она получила несколько тысяч заказов на 6 млрд рублей. Крупнейшие из них — уже упоминавшиеся выше контракты на поставку лекарств и изделий медицинского назначения для Минздрава и Республиканского онкологического диспансера.
Еще два поставщика связаны с инфраструктурой и энергетикой. В частности, на восьмом месте оказалось АО «Татэнергосбыт». Предприятие получило 4 100 контрактов на 3 млрд рублей. Крупнейшие из них — от казанского МУП «Водоканал» — на 368 млн рублей, от Комитета внешнего благоустройства Казани — на 269 млн рублей и от Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма — на 109 млн рублей. Во всех случаях заказы касались снабжения электроэнергией.
Девятое место досталось государственному АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан». У предприятия — 60 заказов на 2,7 млрд рублей.
Крупнейший заказ — на 229 млн рублей — получен от ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Касается он работ по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах. Второй по величине заказ — на 168 млн рублей — получен от ГИСУ на ремонт индивидуальных тепловых пунктов в бюджетных организациях Татарстана. Наконец, еще 167 млн рублей получено от Фонда газификации на строительство и реконструкцию инженерных сетей.
Замыкает топ-15 поставщиков бывший МУП, а ныне акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани». Компания, отвечающая за поставку питания в бюджетные учреждения, в том числе в школы и больницы, в 2017 году получила 680 заказов на 1,8 млрд рублей. Крупнейший из них — на 174 млн рублей — получен от исполкома Зеленодольского района. 75 млн рублей были получены от Республиканской клинической больницы, а 68 млн рублей — от Детской республиканской клинической больницы.
комментарии