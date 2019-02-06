Тактика выбивания долгов, или Удастся ли АСВ обанкротить ПСО «Казань»?

Следом за налоговиками иск о банкротстве компании Равиля Зиганшина готовится выкатить «конкурсник» «Татфондбанка»

Фото: Роман Хасаев

После урегулирования спора с Федеральной налоговой службой на 2 млрд рублей, который стоил ПСО «Казань» выгодного контракта в 39 млрд рублей по строительству второй очереди космодрома Восточный, компании в ближайшее время, возможно, предстоит отбиваться по еще одному иску о банкротстве. Следом за налоговиками добиваться признания финансовой несостоятельности империи Равиля Зиганшина намерен конкурсный управляющий «Татфондбанка» — АСВ, о чем госкорпорация сообщила еще в понедельник. Подробнее о претензиях ТФБ к ПСО, что за ними стоит и шансах агентства на успех — в материале «Реального времени».

Поручительство на 4 млрд рублей

О своем намерении обанкротить ПСО «Казань» конкурсный управляющий «Татфондбанка», АСВ, заявил 4 февраля на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Сумма исковых требований не указана, и исковое заявление пока не подано, сообщили в Арбитражном суде РТ.

Согласно закону заявитель должен приложить к иску о банкротстве исполнительный лист по решению суда о взыскании задолженности по гражданскому делу. В картотеке арбитража еще от 17 января прошлого года есть четыре иска «Татфондбанка» к ПСО «Казань» с общей суммой требований почти на 4 млрд рублей. Речь о поручительстве ПСО «Казань» за несколько компаний, близких к бывшему главе банка Роберту Мусину. Эти организации — ООО «Ягодинская слобода», ООО «Траверз Компани», ООО «Грит Плюс» и ООО «Урман» — фигурировали в деле о мошенничестве в отношении самого Мусина, например, когда ТФБ выдал целевые кредиты на покупку ценных бумаг ООО «Грит Плюс», после чего средства оказались на зарубежных счетах.

Представители компании пытались добиться признания договоров о поручительстве фикцией. Наибольшая сумма претензий АСВ к ПСО «Казань» — по делу с участием «Грит Плюс» — составляла 2,23 млрд, но впоследствии истец сократил сумму требований до 1,73 млрд рублей. По делу с участием ООО «Урман» от ПСО «Казань» требуют 897 млн рублей. По иску с участием третьей стороны, ООО «Ягодинская слобода», без учета неустоек и задолженности процентов ПСО должно 479,1 млн рублей. По четвертой компании сумма составляет 135,3 млн рублей.

Речь о поручительстве ПСО «Казань» за несколько компаний, близких к бывшему главе банка Роберту Мусину



Производство по всем четырем делам было приостановлено по заявлению самого «Татфондбанка» до рассмотрения в рамках делах о банкротстве №А65-5821/2017 обособленного спора и вступления в законную силу судебного акта по заявлению АСВ к ПСО «Казань» о признании соглашения от 31 марта 2016 года о расторжении договора поручительства №7/15 от 30 декабря 2015 года недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская также сообщила, что ее компания пока не получила заявление от конкурсного управляющего «Татфондбанка». Комментировать заявление АСВ отказалась, призвав дождаться судебного иска.

— То, что на 4 млрд какие-то иски, — таких исков АСВ предъявляет даже не сотни, их тысячи. Возможно, это связано с досрочным погашением каких-то кредитных обязательств, и АСВ считает, что это нарушения прав других кредиторов, — говорит Марат Камалов, руководитель фирмы «Татюринформ».

По словам собеседника издания, зачастую АСВ не получает удовлетворения по своим заявленным требованиям. При этом порог для признания юрлица банкротом составляет всего 300 тысяч, даже ниже, чем у гражданина. Кроме того, подача заявления о признании кого-либо финансово несостоятельным очень часто не более чем тактика выбивания долгов: «Очень часто кредиторы так добиваются скорейшего погашения долгов, потому что акционеры компании понимают: как только заявление будет удовлетворено, арбитражный управляющий отстранит всех от руководства и они потеряют все полномочия. Ну и кроме того, это абсолютно посторонний человек, который войдет в их финансовую семью, будет задавать вопросы, возможно, неудобные. Соответственно, люди изыскивают любые средства, чтобы этот иск погасить, ну и требования». При этом необходимо учитывать, что неизвестно, с какими финансовыми требованиями выйдет АСВ к ПСО «Казань»: «богатейший человек, очень значимая компания».

— Скорее всего, это тактика выбивания долгов. Есть судебное решение, которое вступило в силу, и оно не исполнено, — поделилась мнением активистка инициативной группы вкладчиков «Татфондбанка» Флера Шайдуллина, добавив, что «погорельцы» также отслеживают ситуацию.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу АСВ, но в госкорпорации сообщили, что ответ подготовят в течение 7 дней.

20 ноября прошлого года с заявлением о признании компании Равиля Зиганшина финансово несостоятельной в Арбитражный суд РТ обратилась Федеральная налоговая служба. Фото kg-dist.ru

Мировая с налоговой

Напомним, что недавно ПСО «Казань» уже пережило реальную угрозу банкротства. 20 ноября прошлого года с заявлением о признании компании Равиля Зиганшина финансово несостоятельной в Арбитражный суд РТ обратилась Федеральная налоговая служба. ФНС требовала 3 миллиарда долгов по налогам. Однако стороны договорились о сумме в 2 млрд и заключили мировое соглашение, условившись о погашении задолженности в рассрочку.

Налоговые долги обошлись компании очень дорого. В октябре прошлого года о подписании контракта ПСО «Казань» с «Роскосмосом на строительство второй очереди космодрома Восточный (стоимость проекта — 39 млрд рублей) сообщил глава ведомства Дмитрий Рогозин. Однако уже к концу января Рогозин объявил о расторжении контракта, официальными причинами стали именно иск налоговой службы и тяжелое финансовое положение подрядчика.

23 января вице-премьер Юрий Борисов уточнил, что расторжение произошло по соглашению сторон. «Контракт с ПСО «Казань» был заключен в сентябре прошлого года, и с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается. Практически полгода потеряно», — посетовал он.

Как потом поясняла Светлана Брайловская, компания не сумела оплатить долги из-за задержек выплат по строительству стадионов для проведения прошлогоднего чемпионата мира по футболу в Самаре и Саранске.

Тогда сторонам удалось достигнуть мирового соглашения, по которому компания должна выплатить налоговую задолженность в течение года — а именно сумму долга с процентами. «Мы не отрицаем, что у нас имеется задолженность перед налоговой инспекцией, которая образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов. Наша компания никогда не отказывалась от своих обязательств перед налоговиками, предоставив доказательства того, что все долги будут погашены», — пояснила Брайловская «Реальному времени».

Госжилфонд претендует на сумму более 1 млрд рублей. Фото Романа Хасаева

Еще с одним крупным иском к организации Равиля Зиганшина в Арбитражный суд РТ обратился Госжилфонд — он претендует на сумму более 1 млрд рублей. Исковое заявление поступило в сентябре, рассмотрение дела по существу состоялось 20 декабря. О том, откуда взялась сумма долга, не сообщается. ПСО «Казань» возводило в «Салават купере» 11-й квартал на пять многоэтажных домов. В августе прошлого года застройщика отстранили от работы на двух домах. Последнее заседание по делу прошло 23 января этого года и практически через несколько минут после начала было перенесено на месяц по ходатайству сторон.