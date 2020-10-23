Список персон

Гайсин Ильнар Ленарович

Строительство

Общая информация

Родился 10 апреля 1972 года в селе Тумутук Азнакаевского района Республики Татарстан.

Образование

1995 г. — окончил Казанский инженерно-строительный институт.

Трудовая деятельность

1995-1997 гг. — ЧП «Динара», начальник участка.
1997-2002 гг. — ООО «Евростиль», главный инженер.
С 2002 г. — ООО «Евростиль», директор.

Женат, двое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423821, пр-кт Сююмбике, 64
  • Телефон: (8552) 51-55-71
  • Сайт: https://www.gk-evrostil.ru/

Дата последнего обновления: 23.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам