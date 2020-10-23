Гайсин Ильнар Ленарович
Общая информация
Родился 10 апреля 1972 года в селе Тумутук Азнакаевского района Республики Татарстан.
Образование
1995 г. — окончил Казанский инженерно-строительный институт.
Трудовая деятельность
1995-1997 гг. — ЧП «Динара», начальник участка.
1997-2002 гг. — ООО «Евростиль», главный инженер.
С 2002 г. — ООО «Евростиль», директор.
Женат, двое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423821, пр-кт Сююмбике, 64
- Телефон: (8552) 51-55-71
- Сайт: https://www.gk-evrostil.ru/
Дата последнего обновления: 23.10.2020