АО Татавтодор

Общая информация

АО «Татавтодор» — одно из крупнейших предприятий дорожной отрасли Республике Татарстан.

Компания занимается строительством, ремонтом и эксплуатаци­ей крупнейших автомагистралей Татарста­на, зона деятельности которой составляет примерно 2/3 территории республики. Имеет разветвленную сеть районных дорожных подразделений. Участвует в выполнении прези­дентской программы строительства новых дорог в сельской местности.

«Татавтодор» – старейшая дорожная компания Республики Татарстан, основанная в апреле 1929 года. Именно «Татавтодор» в 60-70-е годы XX столетия создал опорную сеть автомобильных дорог, обеспечившую устойчивую транспортную связь между всеми городами и районами республики. Вплоть до 1996 года помимо хозяйственных и дорожно-строительных функций осуществлял государственное управление дорожной отраслью республики.

В 2008 году началась новая веха в истории компании – состоялось объединение ПРСО «Татав­тодор» и ОАО «Дорожный сервис РТ». Вследствие реорганизации появилась новая структура – АО «Татавтодор».

В 2009 году АО «Татавтодор» ввело в эксплуатацию сразу шесть высокопроизводительных асфальтосмесительных установок, рас­положенных в разных районах республики, с целью обеспечить бесперебойное снаб­жение предстоящего дорож­ного строительства в республике асфаль­том высочайшего качества.

По состоянию на начало 2016 года АО «Татавтодор» обслуживает дороги общего пользования общей протяженностью 7775,8 км, из них:

федерального значения – 499,7 км (трассы М-7 Москва–Уфа, 1Р-241 Казань–Ульяновск, 1Р-239 Казань-Оренбург, подъезд к международному аэропорту «Казань»);

территориального значения – 7276,1 км.

Структура АО «Татавтодор» включает 10 филиалов и 27 участков:



Аксубаевский филиал (Аксубаевский, Нурлатский, Черемшанский)

Апастовский филиал (Апастовский, Верхнеуслонский, Буинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский)

Арский филиал (Арский, Атнинский, Тюлячинский)

Дрожжановский филиал (Дрожжановский)

Мамадышский филиал (Мамадышский)

Мензелинский филиал (Мензелинский, Муслюмовский, Актанышский)

Нижнекамский филиал (Нижнекамский)

Пригородный филиал (Пригородный, Высокогорский, Кулаевский, Чирповский, Рыбнослободский)

Сабинский филиал (Сабинский, Кукморский)

Челнинский филиал (Сармановский, Челнинский)





Генеральный директор – Шаймиев Айрат Минтимирович

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