Список компаний

АО Татавтодор

Строительство, Транспортное строительство
АО Татавтодор

Общая информация

АО «Татавтодор» — одно из крупнейших предприятий дорожной отрасли Республике Татарстан.

Компания занимается строительством, ремонтом и эксплуатаци­ей крупнейших автомагистралей Татарста­на, зона деятельности которой составляет примерно 2/3 территории республики. Имеет разветвленную сеть районных дорожных подразделений. Участвует в выполнении прези­дентской программы строительства новых дорог в сельской местности.

«Татавтодор» – старейшая дорожная компания Республики Татарстан, основанная в апреле 1929 года. Именно «Татавтодор» в 60-70-е годы XX столетия создал опорную сеть автомобильных дорог, обеспечившую устойчивую транспортную связь между всеми городами и районами республики. Вплоть до 1996 года помимо хозяйственных и дорожно-строительных функций осуществлял государственное управление дорожной отраслью республики.

В 2008 году началась новая веха в истории компании – состоялось объединение ПРСО «Татав­тодор» и ОАО «Дорожный сервис РТ». Вследствие реорганизации появилась новая структура – АО «Татавтодор».

В 2009 году АО «Татавтодор» ввело в эксплуатацию сразу шесть высокопроизводительных асфальтосмесительных установок, рас­положенных в разных районах республики, с целью обеспечить бесперебойное снаб­жение предстоящего дорож­ного строительства в республике асфаль­том высочайшего качества.

По состоянию на начало 2016 года АО «Татавтодор» обслуживает дороги общего пользования общей протяженностью 7775,8 км, из них:

  • федерального значения – 499,7 км (трассы М-7 Москва–Уфа, 1Р-241 Казань–Ульяновск, 1Р-239 Казань-Оренбург, подъезд к международному аэропорту «Казань»);
  • территориального значения – 7276,1 км.

Структура АО «Татавтодор» включает 10 филиалов и 27 участков:

  • Аксубаевский филиал (Аксубаевский, Нурлатский, Черемшанский)
  • Апастовский филиал (Апастовский, Верхнеуслонский, Буинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский)
  • Арский филиал (Арский, Атнинский, Тюлячинский)
  • Дрожжановский филиал (Дрожжановский)
  • Мамадышский филиал (Мамадышский)
  • Мензелинский филиал (Мензелинский, Муслюмовский, Актанышский)
  • Нижнекамский филиал (Нижнекамский)
  • Пригородный филиал (Пригородный, Высокогорский, Кулаевский, Чирповский, Рыбнослободский)
  • Сабинский филиал (Сабинский, Кукморский)
  • Челнинский филиал (Сармановский, Челнинский)

Генеральный директор – Шаймиев Айрат Минтимирович

Председатель совета директоров — Фасхутдинов Ильдус Ирфанович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75, а/я 225
  • Телефон: (843) 221-71-72, 221-71-61
  • Email: info@tatavtodor.ru
  • Сайт: www.tatavtodor.ru

Дата последнего обновления: 02.08.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам