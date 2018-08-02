АО Татавтодор
Общая информация
АО «Татавтодор» — одно из крупнейших предприятий дорожной отрасли Республике Татарстан.
Компания занимается строительством, ремонтом и эксплуатацией крупнейших автомагистралей Татарстана, зона деятельности которой составляет примерно 2/3 территории республики. Имеет разветвленную сеть районных дорожных подразделений. Участвует в выполнении президентской программы строительства новых дорог в сельской местности.
«Татавтодор» – старейшая дорожная компания Республики Татарстан, основанная в апреле 1929 года. Именно «Татавтодор» в 60-70-е годы XX столетия создал опорную сеть автомобильных дорог, обеспечившую устойчивую транспортную связь между всеми городами и районами республики. Вплоть до 1996 года помимо хозяйственных и дорожно-строительных функций осуществлял государственное управление дорожной отраслью республики.
В 2008 году началась новая веха в истории компании – состоялось объединение ПРСО «Татавтодор» и ОАО «Дорожный сервис РТ». Вследствие реорганизации появилась новая структура – АО «Татавтодор».
В 2009 году АО «Татавтодор» ввело в эксплуатацию сразу шесть высокопроизводительных асфальтосмесительных установок, расположенных в разных районах республики, с целью обеспечить бесперебойное снабжение предстоящего дорожного строительства в республике асфальтом высочайшего качества.
По состоянию на начало 2016 года АО «Татавтодор» обслуживает дороги общего пользования общей протяженностью 7775,8 км, из них:
- федерального значения – 499,7 км (трассы М-7 Москва–Уфа, 1Р-241 Казань–Ульяновск, 1Р-239 Казань-Оренбург, подъезд к международному аэропорту «Казань»);
- территориального значения – 7276,1 км.
Структура АО «Татавтодор» включает 10 филиалов и 27 участков:
- Аксубаевский филиал (Аксубаевский, Нурлатский, Черемшанский)
- Апастовский филиал (Апастовский, Верхнеуслонский, Буинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский)
- Арский филиал (Арский, Атнинский, Тюлячинский)
- Дрожжановский филиал (Дрожжановский)
- Мамадышский филиал (Мамадышский)
- Мензелинский филиал (Мензелинский, Муслюмовский, Актанышский)
- Нижнекамский филиал (Нижнекамский)
- Пригородный филиал (Пригородный, Высокогорский, Кулаевский, Чирповский, Рыбнослободский)
- Сабинский филиал (Сабинский, Кукморский)
- Челнинский филиал (Сармановский, Челнинский)
Генеральный директор – Шаймиев Айрат МинтимировичПредседатель совета директоров — Фасхутдинов Ильдус Ирфанович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75, а/я 225
- Телефон: (843) 221-71-72, 221-71-61
- Email: info@tatavtodor.ru
- Сайт: www.tatavtodor.ru
Дата последнего обновления: 02.08.2018