«Пять лет «Роскосмосу»: робот на МКС, ПСО «Казань» на космодроме «Восточный», бои Рогозина с Маском в твиттере

«Полеты во сне и на яву»: 10 главных событий и фактов из жизни молодой космической госкорпорации, переживающей сейчас не лучшие времена

13 июля 2020 года исполняется пять лет с момента подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона о создании госкорпорации «Роскосмос» (ранее оно было агентством). Через три года, в мае 2018 года, ГК «Роскосмос» возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, до этого курировавший космическую отрасль в правительстве. Целью основания госкорпорации было «выведение российской космонавтики из кризиса». Спустя пять лет газета «Реальное время», подведя итоги, вспомнили главные факты из жизни новоявленной космической корпорации, которая, если победит лоббистов Минобороны, может скоро стать и ракетно-космической: от ракетопада и потери коммерческих спутников, которые чуть не привели к банкротствам «Центра Хруничева» и РКК «Энергия» — до «дырки» на МКС, робота «Федора» в космосе и задержания советника Дмитрия Рогозина за передачу гостайны иностранной разведке.

Зачем создавали «Роскосмос», и в каком состоянии были космические активы на тот момент

Реструктуризация отрасли была вызвана и желанием властей «избавиться от реликтов 90-х годов с непрозрачными схемами управления, финансирования, а порой и владения». Правительством России было принято решение перевести «все предприятия космической отрасли в форму акционерных обществ, срок, отведенный на эту процедуру, должен составить 5 лет». Формально начала работу ГК «Роскосмос» с 1 января 2016 года, руководителем ее стал Игорь Комаров (в 2009-2013 годы возглавлявший «АвтоВАЗ»). Председателем совета директоров — Дмитрий Рогозин. Судя по всему, российские власти планомерно все эти годы пытались сконцентрировать отрасль в своих руках в рамках отдельных корпораций (тоже самое можно было увидеть в судостроительной отрасли и отрасли компаний связи) через схемы акционирования, слияния и поглощений.

К моменту создания госкорпорации отрасль если и не была в руинах, но разрушалась, можно сказать, по всем фронтам: следующие годы трансформации чуть не ввели отрасль в штопор. Достаточно было взглянуть на резкий спад выручки самых необходимых и влиятельных компаний от РКЦ «Прогресс» до «Центра Хруничева»: в момент создания ГК совокупный оборот 100 космических предприятий РФ составлял 413,5 млрд рублей, в 2016 году он рухнул до 364,5 млрд рублей — корпорацию Рогозин возглавил, когда совокупная выручка едва ли дотянула до показателей 2015 года (составив 410,7 млрд рублей).

Газета «Реальное время» внимательно отслеживала изменения в одной из ключевых отраслей как современной России, так и СССР, оказывающая значительное влияние на внешнюю политику с западными странами: см. наши материалы о крупнейших космических компаниях РФ, изобилующие убытками гигантов, коррупционными уголовными делами, кадровой чехардой и наполеоновскими планами полетов к Солнцу, Марсу и на Луну.

На прошлой неделе по подозрению к госизмене сотрудники ФСБ задержали советника Рогозина, экс-журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», обозревателя как раз отраслей ВПК и космоса Ивана Сафронова. Фото: ivan_safronov / VK

1. Скандал с задержанием советника Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова

К сожалению, госкорпорация, как и сама отрасль, пришла к финишу пятилетки вновь под знаком скандала, в котором на этот раз, как будто, ни ее саму, ни Дмитрия Рогозина, вроде бы, и винить не в чем. На прошлой неделе по подозрению к госизмене сотрудники ФСБ задержали советника Рогозина, экс-журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», обозревателя как раз отраслей ВПК и космоса Ивана Сафронова. Уголовное дело по 275-й статье Уголовного кодекса возбудило следственное управление ФСБ, обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ считают, что советник главы Роскосмоса, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну. В настоящий момент скандал еще даже не достиг пика, и в этом «белом медийном шуме» разобраться, кто на ком стоял, и причем тут Рогозин, довольно проблематично — тем более, в настоящий момент, дело журналиста Ивана Сафронова активно связывается протестной общественностью с прошлогодним делом журналиста Ивана Голунова.

Пока известно лишь, что слежку за Сафроновом российская контрразведка по просьбе ФСБ вела еще в бытность его журналистом, в Роскосмос он попал официально лишь в мае 2020 года, никакого допуска к гостайне, по уверению самого Рогозина, экс-журналист не имел, «его задержание не связано с текущей работой». При этом Сафронова до этого регулярно проверяли спецслужбы, так как он входил в кремлевский пул, и тесно ранее сотрудничал со структурами Минобороны и Роскосмоса (при поступлении в госкорпорацию его также проверяли).

«Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — выступил Рогозин в поддержку ныне опального журналиста и своего экс-коллеги, за которого вступилось и журналистское сообщество (и даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил прежние работы Сафронова), но отметил, что «следствие во всем объективно разберется».

Дело журналиста Ивана Сафронова активно связывается протестной общественностью с прошлогодним делом журналиста Ивана Голунова. Фото Максима Платонова

Разобраться объективно оно должно в том, действительно ли журналист сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве с «африканской ближневосточной страной» (версия обвинения со слов защиты Сафронова). А суд в итоге пройдет, вероятно, за закрытыми дверями, так что всех подробностей его мы уже не узнаем.

Представители ФСБ уже успели обыскать кабинет Сафронова в «Роскосмосе», но каким-то влиятельным лицом там он, конечно, стать и не успел — если бы не арест, экс-журналист занимался бы информационной политикой госкорпорации, примерно тем же, чем ныне занимается Михаил Леонтьев, тоже советник, но главы «Роснефти» Игоря Сечина. То есть, Иван Сафронов занимался бы минимизацией имиджевого ущерба, который «Роскосмос» регулярно несет в последние годы, попадая в те или иные скандалы, по своей воле или нет. Нельзя не отметить мрачную иронию ситуации: решение Рогозина потушить пожар прежних скандалов привело только к новому.

2. Стройка космодрома «Восточный»

Одно из самых известных и масштабных медийных обсуждений последних лет, тесно связанного с Татарстаном, проходило и проходит вокруг стройки космодрома «Восточный». Как известно, «Роскосмос» определила ЦЭНКИ генподрядчиком по строительству объектов космодрома Восточный взамен ликвидированного «Спецстроя» еще до того, как у руля госкорпорации встал Рогозин. ЦЭНКИ — ключевое космическое предприятие, созданное в 1994 году в целях работы на космодроме «Байконур», который после распада СССР оказался на территории Казахстана. Еще когда ЦЭНКИ был ФГУПом, в его состав вошел ряд служб «Байконура». в 2012 году «Роскосмос» направил на содержание инфраструктуры и реконструкцию объектов последнего более 1 млрд. рублей, еще 2,5 млрд. рублей в это вложил сам ЦЭНКИ. В 2017 году объявили о начале его акционирования.

Сам космодром «Восточный» Россия строит с 2007 года — в целях независимого доступа в космос, и к 2016 году успела потратить на стройку 84 млрд рублей. Первый успешный запуск на «Восточном» состоялся в том же году, в апреле 2016 года. Само строительство сопровождалось коррупционными скандалами и невыплатами зарплат — по факту хищения 7,5 млрд. рублей возбудили уголовные дела по отношению к руководству Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), выступавшей в качестве строительного подрядчика.

Разгребать проблемы еще в 2014 году Путин отправил на «Восточный» как раз Рогозина. По-видимому, решение передать стройку в ведомство ЦЭНКИ, а в итоге под крыло создаваемой госкорпорации, было вызвано и отчаянным шагом властей в целях не допустить дальнейшего воровства. Пока строится «Восточный», вопросы акционирования, кстати, натолкнулись на проблемы с имуществом «Байконура» — там «стоит вопрос разграничения передающихся объектов с казахстанской стороной». ЦЭНКИ в итоге стал акционерным обществом в январе 2020 года.

Одно из самых известных и масштабных медийных обсуждений последних лет, тесно связанного с Татарстаном, проходило и проходит вокруг стройки космодрома «Восточный». Фото: roscosmos.ru

В 2018 году, когда ЦЭНКИ спешно строила вторую очередь космодрома «Восточный» — очень необходима была инфраструктура под ракету «Ангара», которая, в свою очередь, нужна для выведения «Центра Хруничева» из предбанкротного состояния (сам «Центр Хруничева», который довели до предбанкротного состояния, стал одной из главных причин создания «Роскосмоса») Рогозин просил ускориться — тем более, что на содержание самого космодрома в 2017 году потратили 2,3 млрд рублей. Из-за срывов сроков были перенесены запуски двух спутников на 2019 год.

Вдобавок под стартовым комплексом «Восточного» обнаружили пустоты, которые пришлось спешно заделывать (это потребовало еще 5 млн рублей допсредств). В ноябре 2018 года Генпрокуратура России объявила, что по нарушениям при строительстве космодрома Восточный с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел на сумму ущерба в 10 млрд рублей.

Неприятностей добавил и факт отказа страховых компаний от права страховать стартовый комплекс «Восточный» для запусков ракет-носителей типа «Союз» (сразу после аварии одной такой ракеты) — страховая сумма заявлялась в размере 7,3 млрд рублей. В свое время «Роскосмос» остался недоволен и сроками модернизации Байконура, потребовав с ЦЭНКИ неустойку в 604 млн рублей (суд отказал). В сентябре 2018 года был объявлен в международный розыск владелец строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергей Сластихин, подрядчик, ответственный как раз за реконструкцию и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний на космодроме Байконур, реконструкцию и техническое перевооружение механического цеха филиала ЦЭНКИ — сбежавшему вменяли мошенничество на сотни миллионов рублей.

Еще одного гендиректора подрядчика ЦЭНКИ, выполнявшего уже работы на «Восточном» задержали в январе 2019 года — его обвинили в хищении у ЦЭНКИ более 25,8 млн рублей. Дмитрий Песков заявлял, что при строительстве первой очереди космодрома украден каждый 10-й рубль — всего 11 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей удалось вернуть.

Именно ПСО «Казань» должен был строить второй стартовый комплекс на космодроме «Восточный», предназначенный для пусков ракет семейства «Ангара». Фото Романа Хасаева

Срок сдачи второй очереди «Восточного» оказался под вопросом, когда «Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома. По итогам совещания о финансовом состоянии «Роскосмоса» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что контракт был заключен в сентябре 2018 года — общий объем капитальных вложений должен был составить 38,7 млрд рублей — но «с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается — практически полгода потеряно».

Оказалось, что стройка забуксовала: из-за финансовых проблем ПСО, которое для достройки стадионов потратило собственные средства, а ФНС через суд требовала признать «Казань» банкротом. В казанском офисе ПСО прошли обыски, правда, связанные с предыдущими уголовными делами в отношении других компаний, а сам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин исключил возможность каких-либо новых хищений.

Именно ПСО «Казань» должен был строить второй стартовый комплекс на космодроме «Восточный», предназначенный для пусков ракет семейства «Ангара». Таким образом, сразу же под сомнение попали и планы по ракетам «Ангара», реализация которых должна была помочь вытащить «Центр Хруничева» из предбанкротного состояния. Все тот же вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль не исключал, что Минобороны может стать подрядчиком «Восточного», и возвести вторую очередь вместо ПСО «Казань».

Путин все же отказался от привлечения структуры министерства обороны РФ к строительству космодрома. А через год выяснилось, что договор с ПСО «Казань» расторгнут все же не был, и компания с 2019 года продолжила строительство космодрома «Восточный» после того, как выплатили 2 млрд рублей долга налоговикам. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

Как уверяли разработчики, на МКС «Федор» перевыполнил план. Фото FEDOR37516789/Twitter

3. Робот Федор на МКС

Еще в 2014 году Рогозин, будучи председателем Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, заявил, что Фонд перспективных исследований начнёт проект по реализации базовой антропоморфной робототехнической платформы — совместно с НПО «Андроидная техника» в интересах МЧС России и в рамках проекта «Спасатель». Для чего использовались и модели других антропоморфных роботов типа SAR-400 и SAR-401, предназначенных для использования в космосе. В начале 2015 года прототип робота представили Путину, дальнейшую координацию проекта осуществлял созданный в конце того же года Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники, итоговую версию создали летом 2016 года.

Создание робота к тому моменту обошлось в 300 млн рублей. Осенью 2016 года началось создание робота и для полёта в космос. Прототип получил имя FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований — имя дал сам Рогозин). Через три года, в августе 2019 года FEDOR совершил полёт Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-14» в центральном кресле пилота (робот мог открывать дверь, работать с дрелью, водить автомобиль, подниматься по ступеням и т.д.).

Ради имиджевого продвижения как робота, так и самого «Роскосмоса» в соцсетях создали страницы робота FEDOR, который на пару недель стал мемом рунета. В твиттере он писал о том, что его посадили на некомфортное место на корабле, говорил о штатных перегрузках а при подключении экзоскелета на МКС были проблемы с управлением кистью левой руки. На МКС при помощи робота российский космонавт Александр Скворцов должен был провести несколько экспериментов, но проблемы возникли уже при включении «Федора», Скворцов уже собирался воспользоваться молотком и гаечным ключом, после чего «Федор» «во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем» все же ожил. В дальнейшем на видео было показано, как робот переходил из одного отсека МКС в другой при помощи космонавтов — или под наблюдением другого космонавта Алексея Овчинина включал электродрель без сверла, и пытался протереть руки полотенцем.

Как уверяли разработчики, на МКС «Федор» перевыполнил план: «имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции: соединял и разъединял электрические разъемы, протирал стены и отвечал на вопросы космонавтов в рамках отработки голосовой системы». Уже 7 сентября робот покинул МЧС и приземлился, но, увы, после приземления перестал включаться. Теперь перед «Роскосмосом» стоит новая цель: «спроектировать нового робота, который сможет выходить в открытый космос». Возможно, с шасси вместо ног.

В мае 2019 года Рогозин тоже заявил, что и Россия намерена как можно скорее начать разработку такой ракеты и пообещал, что она не будет дорогой. Фото kremlin.ru

4. Заочная конкуренция и «дуэли» Рогозина с Илоном Маском — в твиттере

Заочная дискуссия рулевого российского космоса и одиозным американским инженером и бизнесмена шла вокруг полетов американских астронавтов на МКС: в 2011 году была закрыта американская программа полетов американских пилотируемых кораблей. За пилотируемые корабли в последние годы отвечала частная компания Илона Маска, который разрабатывал ракеты многоразового использования с возвращаемыми ступенями.

В мае 2019 года Рогозин тоже заявил, что и Россия намерена как можно скорее начать разработку такой ракеты и пообещал, что она не будет дорогой, а количество деталей будет меньше, чем у ее предшественников, с двигателем на метане. Уже осенью прошлого года частная российская компания Laros заявила, что разрабатывает свою возвращаемую ракету и собирается выпустить ее первую версию в 2020 году — у нее будет одноступенчатый носитель, который будет садиться по тому же принципу, что и ракеты SpaceX Илона Маска (с тех пор об этом ничего пока не слышно).

В разгар обоюдного карантина Рогозин, например, весной этого года заявил еще, что Россия намерена снизить цены на пусковые услуги более чем на 30%, ответив таким образом на демпинг со стороны американских компаний: якобы, рыночная цена пуска SpaceX составляет около $60 млн, но NASA платит за те же услуги «от полутора до четырех раз больше». В ответ Маск написал в твиттере о проблеме российских ракет: они не подходят для повторного использования, «ракеты SpaceX на 80% многоразовые, их [российские] — на 0%. Это актуальная проблема».

Рогозин, в свою очередь, скупо заметил, что не нуждается в «указаниях Вашингтона»: «Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России». А слова Маска о повторном использовании ракет назвал «цинизмом и лицемерием». По его словам, «оппоненты» (видимо, НАСА) лоббируют санкции против России и используют демпинг вместо честной борьбы на рынке, но когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, то «краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень».

После того как компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon в мае этого года предприниматель пошутил, что «батут работает». Фото twitter.com/SpaceX

Сразу после введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута. В ответ же, после того как компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon в мае этого года предприниматель пошутил, что «батут работает». Рогозин заявил, что шутку оценил, и добавил, что его слова были «предупреждением, которое американцы услышали», поздравив причастных к запуску «Дракона» людей. Маск написал: «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество».

Впрочем, еще летом 2018 года Центр Хруничева заявил и о разработке предложений по созданию многоразовой ракеты по аналогии с западными Blue Origin и SpaceX — несмотря на то, что в апреле 2018 года Рогозин заявлял: «Из-за географических причин Россия не может создать ракеты, как у Илона Маска, а должна использовать крылатую схему» (ловить крылатые ступени на морские платформы в российских условиях невозможно, считает он).

Сам же Илон Маск неоднократно восторгался российской и советской космической разработкой. Так, один из главных конкурентов российской космической отрасли, Илон Маск, основатель космической компании SpaceX, в декабре 2018 года называл РД-180 гениальным (brilliant), выразив сожаление, что Boeing/Lockheed нужно использовать российский двигатель на одноразовых ракетных носителях Atlas, и признав, что конструкция этого двигателя все-таки великолепна. РД-180 поставляет НПО «Энергомаш», и до сих пор они считались безальтернативными для установки на американские ракеты-носители: поставки этих двигателей продолжались, так как они «взаимовыгодны и для России, и для США» даже во время санкций.

В 2018 году был заключен контракт на поставку еще шести двигателей американцам в 2020 году. В самом 2018 году было поставлено в США 11 двигателей РД-180. Тот же РД-180 должны поставить и на новую российскую ракету сверхтяжелого класса «Енисей». С 2014 года, года начала сакнционной войны, в США велись работы по созданию альтернативного двигателя (выделено на это $160 млн). Летом этого года США, наконец, получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180: контракт на поставку двигателей BE-4 подрядчик NASA заключил с основанной Джеффом Бэзосом (владелец «Амазон») компанией Blue Origin осенью 2018-го. Первые двигатели, впрочем, будут использоваться для испытаний и не являются серийными.

Не прошло и полугода после того, как Рогозин возглавил ГК «Роскосмос», как произошла авария ракеты «Союз ФГ». Фото NASA/Bill Ingalls

5. Падение ракет…

Причина острой реакции Рогозина на удачи Маска, как и резкого имиджевого проседания российского космоса в последнем десятилетии, не только в потерях монополии полетов на МКС — но и, главным образом, в падениях собственных ракет и потерях коммерческих спутников, резко сказавшихся на убытках комических гигантов России. Рогозин с падениями ракет, в принципе, прямо не связан. Но показательно, что не прошло и полугода после того, как он возглавил ГК «Роскосмос», как произошла авария ракеты «Союз ФГ», став фактически главным событием 2018 года для самарского РКЦ «Прогресс».

При этом, надо отметить, что по словам того же гендиректора «Прогресса», ракеты-носители РКЦ в том же 2018 году реализовали 16 пусковых кампаний с четырех космодромов, причем 15 кампаний завершились успехом. Но ложка дегтя всегда заметнее всего.

Что еще печальнее, причиной аварии ракеты-носителя «Союза ФГ», как известно, стал человеческий фактор, нарушение технологии сборки — «подобных случаев не было 32 года». После чего, справедливости ради, на производственных площадках в Самаре и в байконурском филиале было введено дополнительное видеодокументирование сборки ракет. Утверждается, что после аварии и «предпринятых на предприятии мер ракеты-носители этого типа обеспечены две успешных пусковых миссии и выведен на орбиту «грузовик» «Прогресс МС-10» и пилотируемый корабль «Союз МС-11».

Эксплуатацию ракет-носителей «Союз-ФГ» должны были завершить в 2020 году, но похоронили ее уже в сентябре 2019 года. Запуск пилотируемого корабля типа «Союз МС» без экипажа ракетой «Союз-2.1а» вместо «Союз ФГ» (и, якобы, в целях импортозамещения, так как последняя использовала украинскую аналоговую систему управления производства ГНПП «Коммунар») состоялся в апреле этого года.

Уже в 2015 году заявлялось о нехватке даже оборотных средств на ведения деятельности «Центра Хруничева». Фото yandex.ru

6. ….и потеря спутников, которая привела к почти-банкротству «Энергии» и «дыре» в «Центре Хруничева»

Еще больше ракетопад ассоциируется с другим гигантом, «Центром Хруничева»: в 2010-2015 годах в результате семи серьезных аварий Россия потеряла сразу несколько своих спутников. Отставки и выговоры руководству компании следовали одна за другой, но ракеты «Протон-М» продолжали падать, пока не был объявлен временный мораторий на все ее запуски. С тех пор на смену «Протону» должна была придти ракета «Ангара» (пробный запуск состоялся в 2014 году) — ракеты семейства «Ангара» с 2017 года должны были собираться в Омской области (ради удешевления): так как стоимость разработки ракеты за два года выросла со 100 до 160 млрд рублей.

Уже в 2015 году заявлялось о нехватке даже оборотных средств на ведения деятельности «Центра Хруничева», тогда же возбудили уголовное дело о растрате во время производства ракетносителей «Протон-М» и «Ангара». Тем временем, к началу 2019 года долговая нагрузка «Центр Хруничева» уже оценивалась в 130 млрд рублей, что было сопоставимо с годовым бюджетом всего «Роскосмоса». С «Ангарой», регулярное производство ракет этого семейства должно спасти предприятие, пока тоже не все понятно.

Сначала заявлялось, что первая ракета «Ангара» будет поставлена на космодром Восточный в 2022 году. Затем, 3 октября 2019 года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ПО «Полёт» в 2023 году выпустит 4 ракеты «Ангара-А5», в с 2024 года предприятие будет выпускать по 8 ракет «Ангара-А5» и по 2 ракеты «Ангара-1.2» ежегодно. 6 ноября 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первая произведённая на омском предприятии «Полёт» пилотируемая ракета-носитель «Ангара-А5П» ожидается к 2024 году.

В свою очередь, потеря коммерческих спутников привела к финансовой дыре в 35 млрд рублей и угрозе банкротства еще одного монстра — РКК «Энергия». Ситуация пару лет назад была настолько серьезная, что руководству «Роскосмоса» пришлось опровергать новости о возможном банкротстве компании. В «Энергии» падали объемы по внешним контрактам и «не все так просто с исполнением контрактов внутренних».

Один из новых кураторов отрасли, замгендиректора ГК «Роскосмос» Максим Овчинников, придя на новое место работы, был в ужасе. Фото: fas.gov.ru

Одной из причин стала потеря спутников — построенного для Анголы Angosat-1 (связь была потеряна сразу после запуска) и построенного для Египта EgyptSat-2, который вышел из строя в 2015 году менее чем через год после запуска. В 2015 году вышли из строя еще два спутника, AMOS-5, построенный для Израиля, и «Кондор-Э», построенный для ЮАР. Ситуацию усугубил и отказ страховщиков участвовать в запуске новых спутников, которые «Энергия» должна была построить в замен потерянных — 14 января 2019 года ни одна из страховых компаний не заявилась, а ведь выводить спутник Egyptsat-A стоимостью $100 млн собирались в феврале 2019 года (спутник-таки вывели удачно на орбиту).

Страховщиков можно понять: так, потерянный ангольский спутник обошелся страховщикам в $121 млн при стоимости аппарата в $252 млн. Один из новых кураторов отрасли, замгендиректора ГК «Роскосмос» Максим Овчинников, придя на новое место работы, был в ужасе: «Все считают, что «Роскосмос» — это нечто очень прогрессивное и развитое, лидер во всех отношениях,— так, наверное, все мы привыкли думать. Но когда я оказался здесь, то не смог поверить в масштаб всех проблем».

7. «Дырка» на МКС

В 2018 году произошла и другая внештатная ситуация, пошатнувшая престиж российского космоса. Причем всего через пару месяцев после прихода нового главы, став главным событием года для все того же РКК «Энергия». Дыра, обнаруженная на МКС, стала горячо обсуждаемым событием в российской космонавтике весь сентябрь того года. Дырка привела к утечке воздуха на одном из модулей Международной космической станции — а именно, в бытовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».

Сначала Дмитрий Рогозин грешил на метеориты, говорили и о намеренном саботаже, потом выяснилось, что «отверстие было сделано сверлом». Собственно, заявление о том, что дырку просверлил кто-то из экипажа МКС, выдвинул Дмитрий Рогозин: «Есть версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом». Версия вызвала широкий ажиотаж в мире, так как означала, что в экипаже МКС есть вредитель. Российская сторона дала завуалировано понять, что дыру в российском сегменте просверлили американские астронавты, «которым по причине болезни одного из них срочно захотелось домой».

Дыра, обнаруженная на МКС, стала горячо обсуждаемым событием в российской космонавтике весь сентябрь того года.. Фото Twitter/Scott D. Tingle/NASA

В РКК «Энергия», однако, опровергли это утверждение, так как для этого нужно сверло длиной в полметра, которого на МКС не было. В итоге, сделали пару заплаток, утечку прекратили, но репутационный ущерб «Энергии» оказался, конечно, немалым. Новой команде «Энергии», пришедшей в компанию аккурат во время скандала с отверстием на МКС, впрочем, уже не терпелось отправить новые корабли: гендиректор РКК «Энергия» Сергей Романов 14 января 2019 года попросил ускорить окончательное утверждение дат ближайших запусков к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-12" и грузового «Прогресса МС-11». Кроме того, уже «Роскосмос» заявил, что «Энергия» справится с постройкой лунного тяжелого корабля «Союз» — в госкорпорации заявили, что разработать версию космического корабля для полетов на Луну попросили специалисты NASA — чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему: американцы в свою очередь планируют реализовать программу с международным участием Deep Space Gateaway по созданию постоянно действующей окололунной станции. Стоимость лунного корабля оценивается в $500 млн — или 33,2 млрд рублей. Строить его собралась Россия за свой счет. При финансовой дыре в 35 млрд рублей на предприятии перспективы этого амбициозного проекта до сих пор туманны.

Через год причины дыры на МКС были по-прежнему туманны. Выводы так и не были сделаны официально. А Рогозин заявил буквально следующее: «Оно [отверстие] было в бытовом отсеке [корабля «Союз МС-09»], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас».

8. Невзлетевший интернет-проект OneWeb, закончившийся банкротством.

Несмотря на нашумевшую аварию, РКЦ «Прогресс» к 2019 году успел произвести пять ракет для проекта OneWeb по запуску британских спутников связи, оставалось изготовить еще несколько ракет-носителей: в качестве аванса по договору еще 2015 года «Прогресс» получил $1 млрд. Проект британской корпорации OneWeb был предназначена для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Инвесторами проекта OneWeb выступали известные компании, вроде Airbus Group, Bharti Enterprises, Intelsat, Qualcomm Inc., The Coca-Cola, Virgin Group.

В 2015 году был подписан контракт на запуск 672 космических аппаратов системы мобильной спутниковой связи OneWeb с использованием 21 ракеты-носителя «Союз» с 2017 по 2019 год, с опционом на пять ракет-носителей «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во Французской Гвиане после 2020 года и также, не менее 15 пусков «Союз-2.1б» запланировано с космодромов Байконур и Восточный. Для вывода спутников на заданную орбиту использовался разгонный блок типа «Фрегат».

На конец марта 2020 года общее количество спутников в сети составило 74 из планируемых минимум 600. Фото cnews.ru

Однако на конец марта 2020 года общее количество спутников в сети составило 74 из планируемых минимум 600. Для сравнения, у схожего проекта Маска Starlink на орбите уже 120 из 800 спутников.

27 марта 2020 года компания заявила о банкротстве. А ведь еще в начале марте глава компании заявлял, что «с системой OneWeb в России не останется мест без широкополосного интернета». В то же время, еще в 2018 году против проекта OneWeb со «Спутниковой системой «Гонец» (дочкой «Роскосмоса») выступила ФСБ: якобы, он «нес угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях».



9. Коррупционные уголовные дела, чехарда среди топ-менеджеров и таинственные смерти в СИЗО

18 марта 2017 года топ‑менеджера именно госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова нашли мертвым в московском СИЗО с тремя колотыми ранениями. Госкорпорация с прискорбием сообщила о гибели своего исполнительного директора по качеству и надёжности. Евдокимов был арестован в декабре 2016 года по обвинению в хищении имущества в ОАО Корпорация «МиГ». Впрочем, череда отставок и уголовных дел коснулись компаний, входящих в «Роскосмос» уже с года его основания в 2015 году.

В феврале 2018 года прежний глава «Прогресса» Александр Кирилин был отстранен от должности в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, подозреваемыми по которому стала дочь Кирилина Светлана, руководитель управления финансами в ВЭД РКЦ «Прогресс» — ее и главного инженера компании подозревали в выводе 300 млн рублей при закупке станочных центров через аффилированные лица. В августе 2018 года были приостановлены полномочия гендиректора компании РКК «Энергия» Владимира Солнцева, занимавшего эту должность с 2014 года. Именно при нем был запущен в космос первый ангольский спутник, потерянный сразу после запуска. Причиной «добровольной отставки» стали проверки «Роскосмоса» на предприятии, по результатам которых были «сделаны выводы о необходимости кадровых перемен на предприятиях «Центр имени Хруничева» и РКК «Энергия».

Затем потерял свой пост и замгендиректора РКК «Энергия» Михаил Игнаткин и задержан другой замгендиректора Алексей Белобородов (после чего сразу же был уволен). Белобородову вменяют покушение на особо крупное мошенничество — якобы, он и ряд других сотрудников корпорации требовали с одного из подрядчиков откат в 31,5 млн рублей.

Причиной «добровольной отставки» стали проверки «Роскосмоса» на предприятии, по результатам которых были «сделаны выводы о необходимости кадровых перемен на предприятиях «Центр имени Хруничева» и РКК «Энергия». Фото wikipedia.org

Обыски и кадровые перестановки прошли и в ЦЭНКИ. Сначала СК объявил об уголовном деле в отношении сотрудников основого оператора российских космодромов, которых заподозрили в хищении 7,6 млн рублей. Через пару дней после назначения Рогозина главой «Роскосмоса» в отставку подала гендиректор ЦЭНКИ Рано Джураева, проработавшая в компании три года, и считающая, что в ЦЭНКИ все идет неплохо: обеспечены все 46 запланированных пусков, заработал космодром Восточный, модернизируется Байконур. «Казни» коснулись и «Центра Хруничева», где в свое время сделали большую часть МКС. Выше мы уже писали о ракетопаде «Протонов». Напомним, еще в 2012 году после очередной аварии Путиным был освобожден тогдашний гендиректор Центра Владимир Нестеров, в 2013 году премьер-министр Медведев объявил выговор и тогдашнему руководителю Роскосмоса Владимиру Поповкину, который почти сразу же потерял свою должность. Наконец, после очередной потери ракеты вместе со спутником (сгорели в атмосфере) был объявлен «мораторий» на все запуски «Протон-М». И объявили о том, что на смену «Протоном» должна придти ракета «Ангара», для запуска которой и строят вторую очередь «Восточного». В мае 2015 года стало известно о возбуждении СК РФ уголовного дела о растрате против Центра — в частности, в противоправном выборе подрядчика во время изготовления ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара».

10. «Сверхоружие Путина» и идея единого ракетно-космического холдинга

Наконец, стоит вспомнить и о главной мечте Рогозина, создании единого ракетно-космического холдинга — и о том, что в развале самого агентства «Роскосмос» и убытках его предприятий определенная доля вины лежит на экс-министре обороны России Анатолии Сердюкове. Лаковым куском для нынешнего «Роскосмоса» и его руководства стали активы «Алмаз-Антей», «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ) и корпорации «Тактические ракетные вооружения» (КТРВ).

Отметим, что, к примеру, НПО Машиностроения регулярно входит именно в топ-10 крупнейших компаний космической отрасли, но формально принадлежит корпорации «Тактические ракетные вооружения». Как раз в этом НПО работают над производством ракетного комплекса «Авангард» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом «сверхоружии» впервые, выступая перед Федеральным собранием, рассказал президент РФ Владимир Путин: о системе ракет, способных совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Ракета «Циркон» морского базирования на испытаниях показала скорость в 8 Махов, дальность стрельбы до 400 км — она также запущена в серийное производство, и первые партии поступили ВМФ в, госиспытания прошли в 2019 году.

Рогозин, признавшись, что идею создания единого ракетно-космического холдинга «вбросил в СМИ для фальстарта», обратил внимание на то, что компании, которые находятся ныне в вышеперечисленных холдингах ВПК, «являются еще с советских времен родными для космической промышленности», но «оказались в иных структурах». И привел пример орбитальные комплексы «Алмаз» и «Салют», разработкой которых занималось «НПО машиностроения», а производством — «Центр Хруничева». По его словам, «Хруничевский ракетный завод был, по большому счету, серийным заводом «НПО машиностроения», но потом по инициативе министра обороны Анатолия Сердюкова эта космическая фирма была включена в периметр корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

И КТРВ, и «Алмаз-Антей» имеют большую экспортную выручку, которая могла бы пойти на оперативное решение проблем предприятий «Роскосмоса». Фото arms-expo.ru

Главным образом, включить их в состав «Роскосмоса» стоит потому, уверен Рогозин, что и КТРВ, и «Алмаз-Антей» имеют большую экспортную выручку, которая могла бы пойти на оперативное решение проблем предприятий «Роскосмоса». Почти сразу же, в конце января глава ракетной корпорации заявил, что прибыль КТРВ не спасет «Роскосмос» — у КТРВ для «Роскосмоса», совокупный долг предприятий которого составляет около 200 млрд руб., нет «ни одного лишнего рубля»

Рогозин, однако, не согласен с тем, что «Роскосмос из-за своих проблем утопит всех», и настаивает на неизбежности воссоединения отрасли.