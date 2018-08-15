АО Татэлектромонтаж

Общая информация

АО «Татэлектромонтаж» (АО «Татэм») — крупнейшее электромонтажное предприятие строительной отрасли Татарстана.

История предприятия начинается с 20 июня 1927 г., когда приказом № 118 по Государственному электротресту, находящемуся в Москве, создается Казанское инженерное бюро – предтеча треста «Татэлектромонтаж». В 1957 г. на базе Казанского монтажного управления был создан трест «Татэлектромонтаж». С момента создания предприятие принимало участие во всех крупнейших стройках Татарстана и Советского Союза, а затем и России. В 1993 году госпредприятие преобразовано в акционерное общество.

В настоящее время в состав АО «Татэлектромонтаж» входят:

7 электромонтажных управлений

пусконаладочное управление

управление логистики

2 строительных управления

завод электромонтажных изделий

учебный центр

Объем выполняемых работ достигает более 7 миллиардов рублей.



Специалисты АО «Татэлектромонтаж» работали и продолжают работать в Нижнекамске (объекты нефтехимии «ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехима»), Менделеевске («Аммоний»), Набережных Челнах («КАМАЗ»), Казани (Казанский метрополитен, «Оргсинтез», капитальный ремонт объектов здравоохранения, жилья и социальной сферы), Сочи (объекты олимпиады), Москве (Московский метрополитен, архитектурно-художественное оформление фасадов зданий центральных улиц, работы по программе «Светлый двор»). Завершены работы на строительстве комплекса по производству ПВХ ООО «Русвинил» в Кстово Нижегородской области. Выполнялись работы на стадионе Лужники (Москва).



Основными видами деятельности АО «ТАТЭМ» являются электромонтажные, пусконаладочные, строительные работы, коммерческая деятельность, промышленное производство, строительство собственного жилья, инжиниринговые услуги, обучение, проектные работы.

Генеральный директор — Солуянов Дмитрий Юрьевич

Председатель совета директоров — Солуянов Юрий Иванович



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