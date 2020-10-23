Список персон

Минибаев Марат Файзрахманович

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Родился 1 сентября 1975 года.

Образование

1998 г.— окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова — Ленина, по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

2000-2001 гг. — заместитель начальника правового управления — начальник отдела по вопросам собственности ПЭО «Татэнерго».
2001-2003 гг. — заместитель начальника правового управления — начальник судебно-арбитражного отдела правового управления ОАО «Татэнерго».
2003-2005 гг. — начальник правового управления ОАО «Татэнерго».
2005-2008 гг. — начальника отдела правового обеспечения ОАО «Татэнерго».
2008-2008 гг. — заместитель директора по юридическим вопросам филиала ОАО «Татэнерго» — предприятие «Энергосбыт».
2008-2009 гг. — директор филиала ОАО «Татэнерго» — предприятие «Энергосбыт».
2009-2012 гг. — директор ОАО «Татэнергосбыт».

С 2020 г. — заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Островского, 4
  • Телефон: (843) 210-05-17
  • Email: Marat.Minibaev@tatar.ru
  • Сайт: https://mpt.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 23.10.2020

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