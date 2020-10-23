Минибаев Марат Файзрахманович
Общая информация
Родился 1 сентября 1975 года.
Образование
1998 г.— окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова — Ленина, по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
2000-2001 гг. — заместитель начальника правового управления — начальник отдела по вопросам собственности ПЭО «Татэнерго».
2001-2003 гг. — заместитель начальника правового управления — начальник судебно-арбитражного отдела правового управления ОАО «Татэнерго».
2003-2005 гг. — начальник правового управления ОАО «Татэнерго».
2005-2008 гг. — начальника отдела правового обеспечения ОАО «Татэнерго».
2008-2008 гг. — заместитель директора по юридическим вопросам филиала ОАО «Татэнерго» — предприятие «Энергосбыт».
2008-2009 гг. — директор филиала ОАО «Татэнерго» — предприятие «Энергосбыт».
2009-2012 гг. — директор ОАО «Татэнергосбыт».
С 2020 г. — заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Островского, 4
- Телефон: (843) 210-05-17
- Email: Marat.Minibaev@tatar.ru
- Сайт: https://mpt.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 23.10.2020