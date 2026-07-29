ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Силовики утверждают, что администрация мессенджера не удаляла чаты, используемые спецслужбами Украины

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии терроризму, сообщили в ФСБ. Он объявлен в международный розыск.

— Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск, — сообщает ФСБ.

По данным силовиков, администрация мессенджера отказывалась удалять каналы, чаты и ботов, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и массовых убийств в России. В результате этих преступлений погибли люди, в том числе женщины и дети, а ущерб оценивается в многомиллиардную сумму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужб Украины через Telegram-сервис знакомились с российскими парнями под видом девушек и втягивали их в террористическую деятельность. С июля 2025 года в 16 регионах России задержаны 46 молодых пользователей этого сервиса, которые по заданию украинской стороны нападали на полицейских и совершали поджоги.

Ранее Дуров сообщил, что во Франции против него ведется расследование по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых грозит ему до 10 лет тюремного заключения.



В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о контактах российских властей с Telegram по восстановлению доступа. Он отмечал, что «пока большой активности со стороны мессенджера нет».

Вадим Вахрушев