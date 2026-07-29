Покупка «новой вторички» в Казани сэкономит почти 4% стоимости квартиры

Доля жилья на вторичном рынке превышает 15%

Фото: Артем Дергунов

В Казани покупка квартиры на вторичном рынке в домах, сданных за последние пять лет, позволяет сэкономить почти 4% от стоимости жилья по сравнению с новостройками.

— По городу разница в цене за квадратный метр составляет 3,7% в пользу «новой вторички» (232 тыс. рублей против 241 тыс. рублей в новостройках), однако если смотреть в разрезе районов, это значение может оказаться гораздо больше, — сообщают аналитики Авито Недвижимости.

Спрос на квартиры в домах до пяти лет растет: за год предложение в этом сегменте сократилось на 17%, тогда как выбор в домах старше пяти лет уменьшился лишь на 4%.

Высокая представленность «новой вторички» на витрине крупных городов — позитивный тренд для россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, особенно на фоне постепенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышения доступности рыночной ипотеки, — отметила руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в Татарстане по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 29%.



Вадим Вахрушев