Электронную доску почета Татарстана запустят в начале августа

На доске будут представлены 15,3 тыс. человек из 4,9 тыс. предприятий

Фото: Радиф Кашапов

В начале августа жители Татарстана смогут увидеть электронную доску почета республики. Ее учредил раис Татарстана Рустам Минниханов 1 мая 2026 года, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

— Это нематериальная форма поощрения, чтобы показать, какие есть профессиональные достижения, какие люди работают на разных предприятиях и вносят свой вклад в развитие города, муниципалитета, своей отрасли, — рассказала она в эфире Центра управления регионом.

Особое внимание уделено участникам СВО и труженикам промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства.

В формировании доски приняли участие 4 900 предприятий, включая крупнейшие промышленные флагманы Татарстана. На сегодняшний день на ней представлены 15 346 человек. Сведения будут обновляться ежегодно.

Ранее президент Владимир Путин присвоил заведующему музыкальной частью Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Фердинанду Салахову звание заслуженного артиста России.

Вадим Вахрушев