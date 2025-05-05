«Наконец-то наши жители дождались»: на дорожные работы в Казани выделят почти 20 млрд рублей

Отремонтируют 170 участков дорог — больше половины из них находятся в поселках

Фото: Максим Платонов

Запланирована реконструкция 90 дорог в 40 поселках города

На дорожные работы в столице Татарстана направят почти 20 млрд рублей. Больше всего средств потратят на ремонт изношенных слоев, приведение в порядок дорог в рамках программы «Наш двор», а также на ремонт внутриквартальных проездов, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, нанесение разметки на подъездах к садовым товариществам, ямочный ремонт и т.д. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, запланирован ремонт 170 участков дорог. Так, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» реконструируют отрезки протяженностью 7 км. Речь идет о 12 улицах:

Сахалинской,

Воровского (от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского),

Октябрьской (от ул. Гагарина до ул. Восстания),

Амирхана Еники,

Галиаскара Камала (от ул. Нариманова до ул. Татарстан),

Товарищеской,

Курашова (от ул. Айвазовского до ул. Волкова),

Рахимова (от ул. Васильченко до ул. Ютазинской),

Декабристов (от ул. Воровского до ул. Восстания),

Аделя Кутуя (от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева),

Журналистов (от ул. Академика Арбузова до ул.Халитова),

Ямашева.

Кроме того, будут отремонтированы Романовский мост через канал Булак и путепровод на ул. Достоевского. Напомним, из-за капремонта Романовский мост закрыт с 15 апреля до 30 августа.

Еще на 27 участках заменят верхний слой асфальтобетона, добавил Куляжев. В их числе — дороги на Кремлевской и 3-й транспортной дамбе, улицах Гаяза Исхаки, Сибгата Хакима, Ульянова-Ленина, Пушкина, Горького, Тази Гиззата, Парижской коммуны, Декабристов, Гвардейской, Айвазовского, Рихарда Зорге, Павлюхина, Ново-Давликеевской, Седова, 1-й Калининградской, Рахматуллина, Васильченко, Чишмяле, Достоевского, Аделя Кутуя, Серова, а также проезд по Мамадышскому тракту, проспект Ибрагимова, проспект Победы, Оренбургский тракт. Общая площадь ремонта превысит 1 млн кв. м.

В рамках ремонта улично-дорожной сети обновят 22 участка дорог площадью более 1 млн кв. м. Также планируется провести реконструкцию 90 дорог в 40 поселках.

— Мы не оставляем без внимания вопрос по обеспечению подъездными путями к садоводческим товариществам. В этом году будет продолжена работа по ремонту дорог к СНТ «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Табигать», «Автомобилист», «50 лет Победы» и ряда других в Приволжском районе. Стоимость работ составляет 26 млн рублей, — сообщил докладчик.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы получаем средства, о которых давно мечтали»

Власти Казани продолжат восстановление освещения в поселках: оно появится на 400 улицах, добавил Игорь Куляжев. Фонари установят и на 68 участках дорог и тротуаров, где раньше их не было. В частности, это отрезок улицы Галиаскара Камала, ул. Дорожная в поселке Нагорном, проезд вдоль Порохового завода.

Нанесение дорожной разметки на площади 400 тыс. кв. м обойдется в 450 млн рублей. Уже выполнено 22% от общего объема работ. По программе «Наш двор» в Казани благоустроят 464 дворовые территории — там заменят асфальтобетонное покрытие на площади более 590 тыс. кв. м.

— Особенность дорожной программы в этом году в том, что мы наконец-то получаем те средства, о которых давно мечтали, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Из 170 участков, где запланирован капитальный ремонт, 90 [находятся] в пригородных поселках.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

По его словам, в прошлом году было отремонтировано 8,5 км дорог на 13 участках. В этом их число достигнет 43 км.

— Из года в год этот вопрос поднимался и на отчетных сессиях, и на встречах с нашими жителями. Мы его системно ставили и перед руководством республики. <...> Наконец-то мы и наши жители дождались, — порадовался Метшин.

Он подчеркнул, что казанцы должны чувствовать себя жителями столицы вне зависимости от того, где именно проживают. «Мы принимали в состав города [территории] с грунтовыми дорогами, с отсутствием генерального плана, красных линий. К сожалению, не везде получается сделать тротуар, найти консенсус, где поставить мусорную площадку», — посетовал мэр.

За 20 лет по программе соципотеке жилье выдали более 45 тыс. казанских семей

— Вторая составляющая качества жизни — это жилье. Для многих бюджетников единственная возможность улучшить свои условия — это социальная ипотека, — признал мэр города.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За 20 лет по этой программе жилье выдали более 45 тыс. казанских семей, сообщил и.о. начальника Управления жилищной политики Руслан Гильфанов. Для них были построены 264 дома на 45,6 тыс. квартир общей площадью более 2,6 млн кв. м. В этом году обладателями квартир станут более 300 семей, состоящих в очереди в исполкоме города.

В частности, с 2006 года жилье получили 1 684 участника Великой Отечественной войны и члены их семей. На эти цели из федерального бюджета выделены 1,6 млрд рублей. «С гордостью сообщаю, что все ветераны и члены их семей, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем», — заявил Руслан Гильфанов.

В этом году две вдовы участников Великой Отечественной войны получили субсидии на приобретение жилья. Общая сумма господдержки составила 10,2 млн рублей. В новые квартиры въехали и 15 семей участников СВО. Ждут новое жилье еще 10 семей.

Галия Гарифуллина