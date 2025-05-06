Память о героях

Сотрудники ТГК-16 делятся историями своих родных — тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: Реальное время

Великая Отечественная война без исключения коснулась каждой семьи. Все мы храним воспоминания о своих родных, которые ценой неимоверных усилий, страданий и величайшего героизма одержали победу и спасли мир от ужасов фашизма. Наш долг — сохранить память о великом подвиге нашего народа. В преддверии Дня Победы сотрудники ТГК-16 делятся историями о своих родных, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

Юлия Лукьянова: «Лаушкин Михаил Моисеевич — мой прадед по маминой линии. На войну он призвался в ноябре 1943 года. Прошел краткосрочные курсы на станции Сурок Марийской АССР, где получил специальность пулеметчика. По словам родных, он всегда вспоминал, как во время прохождения этих курсов ему посчастливилось встретить Климента Ворошилова.

Михаил Моисеевич Лаушкин. Реальное время / realnoevremya.ru

Боевое крещение прадед получил подо Ржевом. Потом были многочисленные сражения. Во время освобождения Брестской крепости Михаил Моисеевич был тяжело ранен осколком снаряда в руку. Ему пришлось ее ампутировать. После лечения его демобилизовали, и он вернулся в свое родное село. В нашей семье хранится номер газеты «Советский танкист», где опубликовано письмо нашего прадеда. Он обращается к молодому поколению: «Дорогие сыны наши, берегите Родину, не жалейте сил для укрепления ее могущества. Помните, наша свободная счастливая жизнь стоит много крови и жизней. Оберегайте ее от посягательств любого врага». Эти слова, которые должен помнить каждый из нас, — это ориентир, который он оставил нам, своим потомкам».

Рената Волкова: «Мой дед Нуриев Аюп Нуриевич — ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в 1916 году в деревне Бимери Пестречинского района. В звании гвардии младшего лейтенанта дед прошел всю войну механиком-водителем танка. Был участником многих танковых боев при освобождении Закавказья и Советской Прибалтики. Он был неоднократно ранен.

Аюп Нуриевич Нуриев. Реальное время / realnoevremya.ru

За боевые заслуги дед награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. В наградном листе к ордену Красной Звезды записано: «Нуриев показал себя умелым, решительным, смелым в бою. Вел боевую машину на противника и гусеницами своего танка задавил семь немцев и две огневые точки противника. Своими решительными действиями на поле боя товарищ Нуриев увлекал за собой и остальные танки подразделения, способствуя этим успешному выполнению поставленной боевой задачи».

После войны Аюп Нуриевич работал на Казанском оптико-механическом заводе».

Фарида Ишмуратова: «Мой дед — Риза Фахрутдинович Ишмуратов — известный драматург, заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР.

В 1943 году он был направлен в действующую армию заместителем редактора фронтовой газеты Первого Украинского фронта «За Родину». Редакция газеты прошла боевой путь: Острогожск — Воронеж — Киев — Житомир — Тернополь — Самбор — Демниц — Берлин. Газета выходила на пяти языках. Дедушка руководил татарской частью редакции этой газеты, которая выпускалась под названием «Ватан намусы өчен». Там же, на фронте, он познакомился с моей бабушкой Фатимой Галиевой, она приехала на передовую в качестве корреспондента этой газеты.

Риза Фахрутдинович Ишмуратов. Реальное время / realnoevremya.ru

Работа журналистов ежедневно была сопряжена с опасностями. «Сегодня у нас верстка, завтра едем на передовую. Расстояние — более 200 километров...» — писал Риза Ишмуратов писателю Афзалу Шамову.

В боях за Берлин дед был тяжело ранен. Войну закончил в 1946 году в звании майора. Он награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны и тремя медалями».

Ирина Громова: «Мой дед — Громов Сергей Константинович — трудился на военном заводе с 1932 года. С 1934 года работал мастером в цехе по производству пороха.

Когда началась война, весь завод вошел в ряды Красной Армии и не покладая рук работал на фронт. Деду присвоили звание младшего лейтенанта. Дедушка немного рассказывал про это сложное время. Работали, не жалея себя, по три смены, полуголодные, не выходя с завода, сменяя друг друга только лишь для кратковременного отдыха. Но об усталости никто не думал, все мысли были о том, чтобы наша армия получала вовремя качественное оружие. Они знали, что своим самоотверженным трудом приближают Победу Советского Союза над фашистской Германией.

Сергей Константинович Громов. Реальное время / realnoevremya.ru

Заслуги моего деда оценены высокими наградами: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Александр Трифонов: «Мой прадед Данилов Константин Николаевич родился 4 сентября 1914 года. Когда началась Великая Отечественная война, он в числе первых отправился на фронт.

Гвардии старшина водитель тяжелого танка Mk «Черчилль» 49-го отдельного гвардейского танкового полка Ленинградского фронта был ранен 18 января 1944 года в боях за деревню Константиновку Ленинградской области. Он получил осколочное ранение обеих ног с повреждением костей и левого глаза с последующим удалением глазного яблока. За это сражение прадед награжден орденом Отечественной войны II степени.

Константин Николаевич Данилов. Реальное время / realnoevremya.ru

Константин Николаевич никогда не рассказывал про войну, не любил смотреть фильмы про эти тяжелые годы, всегда говорил, что война — это очень страшное дело, и желал нам никогда не познать этого».