Внезапная смерть мировой судьи вызвала проверки газового оборудования в Камском Устье

Фото: Александра Шарафиева

В Камско-Устьинском районе Татарстана расследуют обстоятельства внезапной смерти 34-летней мировой судьи. Женщина, проработавшая в должности чуть больше года, скончалась в своей квартире, что вызвало серьезные опасения среди местных жителей и повлекло экстренные проверки газового оборудования. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ или отравление угарным газом. Следственный комитет назначил экспертизу для установления точной причины.



После случившегося по решению исполкома управляющая компания отключила газ в двух домах на улице Комарова. Специалисты проверили 72 квартиры и, по их словам, не выявили серьезных нарушений в работе вентиляционных систем.



СУ СК по РТ возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Рената Валеева