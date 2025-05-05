Актер, сыгравший Драко Малфоя, присоединился к команде сериала по «Гарри Поттеру»

Том Фелтон, актер, прославившийся благодаря роли Драко Малфоя в культовой киносаге о Гарри Поттере, вошел в съемочную группу нового сериала HBO по мотивам книг Джоан Роулинг. Об этом пишет «Российская газета».

Актера пригласили на должность творческого консультанта сериала.

Многие поклонники франшизы уверены, что это не вся правда и что продюсеры оставляют возможность для появления Фелтона в камео. Звучат предположения, что он мог бы сыграть Люциуса Малфоя, отца Драко.

Подготовка к перезагрузке «Гарри Поттера» идет полным ходом. Недавно был объявлен актерский состав на ключевые роли. Однако кастинг Паапы Эссьеду на роль Северуса Снейпа, персонажа, традиционно изображаемого как бледнолицый, вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников вселенной «Гарри Поттера». Часть фан-сообщества выразила несогласие с этим решением, утверждая, что темнокожий актер не сможет органично вписаться в образ, как он был представлен в книгах и предыдущих экранизациях.

Премьера сериала запланирована на 2026 год.

Рената Валеева