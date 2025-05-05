Трамп оценил предложенное Россией перемирие в мае

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Президент США Дональд Трамп назвал анонсированное Россией перемирие на майские праздники «многим», учитывая, с чего пришлось начать урегулирование конфликта на Украине. Его слова передает РИА «Новости».

— Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали, — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По решению президента Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

Рената Валеева