Власти Израиля одобрили план расширения операции в Газе
Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа. Кабинет министров единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, пишет РИА «Новости».
План включает:
- захват и удержание территорий в Газе;
- перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности;
- лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи;
- массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов.
Советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что кабинет единогласно принял оперативный план по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению израильских заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля.
Ранее правительство Израиля утвердило создание Управления по добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа.
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