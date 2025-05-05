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Власти Израиля одобрили план расширения операции в Газе

15:21, 05.05.2025
Власти Израиля одобрили план расширения операции в Газе
Фото: Реальное время

Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа. Кабинет министров единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, пишет РИА «Новости».

План включает:

  • захват и удержание территорий в Газе;
  • перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности;
  • лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи;
  • массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что кабинет единогласно принял оперативный план по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению израильских заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля.

Ранее правительство Израиля утвердило создание Управления по добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа.

Рената Валеева

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