В Махачкале нейтрализованы лица, напавшие на полицейских

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В Махачкале ликвидированы двое нападавших, совершивших нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана, опровергнув информацию о большем количестве злоумышленников.

— Нападавших была двое. Только двое — не четверо! Оба нейтрализованы. Информация о том, что нападавших было четверо, не соответствует действительности, — говорится в официальном заявлении МВД.

Перестрелка произошла в Махачкале ранее в понедельник. Около 14.20 преступники атаковали наряд ДПС, после чего скрылись на служебном автомобиле. В городе был введен план «Перехват».

По данным МВД республики, в результате нападения погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Также пострадали трое гражданских лиц, в том числе 40-летняя женщина и 17-летняя девушка, оказавшиеся в зоне обстрела.

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угоне транспортного средства без цели хищения и незаконном обороте оружия.

Рената Валеева