В Татарстане возбудили дело по факту незаконного оборота табака на полмиллиона
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота немаркированной табачной продукции в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции провели контрольную закупку табачных изделий у продавца. После этого был проведен осмотр торгового павильона в Набережных Челнах, в результате чего было обнаружено 3 688 пачек немаркированной табачной продукции.
Установлено, что торговая точка принадлежит ИП. Согласно заключению судебной экспертизы, рыночная стоимость изъятой продукции составляет 476,6 тыс. рублей, что квалифицируется как крупный размер.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного действующим законодательством. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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