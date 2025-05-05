В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

Фото: Динар Фатыхов

ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей о непогоде. Во вторник, 6 мая, в регионе ожидается гроза, а также усиление ветра до 15–18 м/с.

Жителям рекомендуется избегать нахождения рядом с рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередачи во время сильного ветра. Для перехода дороги следует использовать только надземные и подземные пешеходные переходы.

После череды положительных температурных рекордов Татарстан настиг арктический воздух, и погода заметно ухудшилась. Температура в последние дни в среднем была ниже апрельской нормы на 7—8 градусов. Подробнее о том, какую погоду ожидать татарстанцам и как холода отразятся на аграриях, — в материале.

Рената Валеева