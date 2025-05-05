В Госдуму внесли законопроект об утверждении схемы одномандатных округов

Фото: Дарья Пинегина

Группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об утверждении новой схемы одномандатных избирательных округов. Эта схема разработана для проведения выборов депутатов Госдумы в 2026 году, пишет ТАСС.

Центризбирком утвердил новую схему одномандатных избирательных округов в конце апреля. Она была разработана с учетом численности избирателей в России на 1 января 2025 года, которая составляет 111 млн 562 тыс. 942 человека. Всего образуются 225 одномандатных округов. В том числе в ДНР планируется создать три округа, в ЛНР — два, в Херсонской и Запорожской областях — по одному.

Согласно одобренной схеме, по одному округу прибавится в Москве (станет 16), Московской области (12), Краснодарском крае (9). При этом по одному одномандатному округу потеряют Ростовская (останется 6), Волгоградская и Воронежская области, Алтайский край (по 3), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области — от этих субъектов будет избираться только по одному одномандатнику.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов.



Рената Валеева