Уроженка России войдет в новое правительство Германии

Фото: Максим Платонов

32-летняя Натали Павлик, уроженка России, займет пост госминистра, уполномоченного по вопросам миграции и беженцев в новом правительстве Германии. Об этом сообщается на сайте Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Павлик, член СДПГ, родилась в Тюменской области в 1992 году. В шестилетнем возрасте вместе с семьей она переехала в Германию по программе репатриации.

В 2021 году она была избрана в бундестаг, а с 2022 года работала уполномоченной правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств.

Это назначение стало возможным после того, как победивший на выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ подписали коалиционный договор о формировании нового правительства. Договор подписали лидер ХДС Фридрих Мерц, глава ХСС Маркус Зедер, а также сопредседатели СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен.

Заседание бундестага, на котором будет избран новый канцлер, предварительно назначено на 6 мая.

Рената Валеева