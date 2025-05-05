Премьер-министр Румынии подаст в отставку из-за результатов первого тура выборов
Премьер-министр Румынии объявил о своей отставке после первого тура президентских выборов. По информации агентства Agerpres, он заявил об этом на заседании правящей коалиции, передает RT.
Румынский премьер планирует объявить о своем уходе 6 мая после предварительной дискуссии с руководством Социал-демократической партии.
В первом туре президентских выборов в Румынии победил лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, набравший 41% голосов. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Он занял второе место.
Напомним, что в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты предыдущих выборов, на которых выиграл кандидат Кэлин Джорджеску, считающийся пророссийским политиком.
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