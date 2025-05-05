Все кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве

Все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящих выборах нового папы Римского, прибыли в Рим. Об этом сообщила служба печати Святого престола по итогам десятого собрания (конгрегации) кардиналов, прошедшего в Ватикане в понедельник. Всего в собрании приняли участие 179 членов коллегии кардиналов, пишет РИА «Новости».

На открывающийся в среду конклав соберутся иерархи младше 80 лет. Для размещения большого числа «князей Церкви» Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы и соседнее с ним здание, которое раньше выполняло функции детского сада для детей сотрудников Ватикана. Глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что в субботу для них прошла жеребьевка комнат, где они будут проживать в обстановке секретности и изоляции. Кардиналы смогут въехать в подготовленное жилье во вторник утром.

По традиции конклаву предшествует торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, откуда отправятся в Сикстинскую капеллу, где принесут присягу и поклянутся соблюдать тайну относительно выборов Римского Понтифика. Конклав начнет работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет латинскую формулу extra omnes («все вон»). Для избрания победителя потребуются две трети голосов.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Рената Валеева