Самолет «Аэрофлота» из Китая экстренно сел в Красноярске, задержав рейсы в Казани и Санью
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU 863 из Китая в Казань, сегодня совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска.
Изначально прибытие рейса в Казань было запланировано на 13.20 по московскому времени. Однако из-за незапланированной посадки в Красноярске время прилета было перенесено на 15.40.
Инцидент также повлиял на расписание обратного рейса SU 862 из Казани в Санью (Китай). Вылет, запланированный на 17.35, был перенесен на 18.35.
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