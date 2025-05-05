Самолет «Аэрофлота» из Китая экстренно сел в Красноярске, задержав рейсы в Казани и Санью

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU 863 из Китая в Казань, сегодня совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска.

Изначально прибытие рейса в Казань было запланировано на 13.20 по московскому времени. Однако из-за незапланированной посадки в Красноярске время прилета было перенесено на 15.40.



Инцидент также повлиял на расписание обратного рейса SU 862 из Казани в Санью (Китай). Вылет, запланированный на 17.35, был перенесен на 18.35.

Рената Валеева