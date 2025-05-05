Вулин посетит Москву на 80-летие Победы

По приглашению российского руководства бывший заместитель главы правительства Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет присутствовать на традиционном военном параде 9 Мая, пишет РИА «Новости».

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос выразила мнение, что Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после его заявлений о том, что страна никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС. Также он поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами.

Александр Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля. Большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.

Рената Валеева