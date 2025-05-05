Минсельхоз: заморозки в Поволжье не повлияют на урожай плодовых и ягод

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что в 2025 году в России планируется собрать около 2,1 млн тонн плодовых и ягод. Две волны весенних заморозков не повлияют на урожайность, передает «Интерфакс».

Заявление было сделано во время посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным одного из агропромышленных предприятий Северной Осетии — ООО «Казачий хутор». Во время короткой прогулки по яблоневому саду Мишустин поинтересовался у главы Минсельхоза видами на урожай плодово-ягодной продукции в стране.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Оксаны Лут, садоводы столкнулись с двумя волнами заморозков: первая была в конце марта — начале апреля, вторая — в начале мая. Заморозки первой волны затронули преимущественно сады в Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму и Адыгее. Нанесенный ущерб оказался относительно небольшим по сравнению с прошлым годом. Вторая волна заморозков продолжается и затронула в основном центр Поволжья.

— По предварительным данным, в садах нижний уровень (деревьев) у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение на 10–15%, но в целом мы пока идем по плану. План составляет 2,1 млн тонн плодовых и ягод, это чуть больше, чем в прошлом году (1,9 млн тонн), — сказала глава Минсельхоза.

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Рената Валеева