Минниханов назвал район Татарстана, где коровы побили рекорд по надою

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился новым достижением в республике: коровы Балтасинского района установили новый рекорд по надоям. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Побывали в Балтасинском районе. Здесь в сельском хозяйстве всегда хорошие показатели. Например, сейчас в районе более 70 коров дают рекордный надой — более 60 литров молока, — написал Рустам Минниханов.

По информации, предоставленной пресс-службой раиса республики, в отдельных хозяйствах Балтасинского района коровы-рекордсменки дают более 68 литров молока в сутки.

Сегодня Минниханов с рабочей поездкой посетил Балтасинский район. Вместе с главой района и министром сельского хозяйства он осмотрел поля с вертолета и узнал о ходе посевной кампании.

При этом поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ республики сократилось почти на 13 тысяч голов, в том числе более чем на 5 тысяч коров. В причинах разбирался корреспондент «Реального времени».

Рената Валеева